Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de outubro de 2025

A semana será marcada por movimento emocional, introspecção e equilíbrio entre razão e sentimento. As cartas indicam um período de autoconhecimento e redirecionamento interno, no qual cada signo será convidado a ouvir a própria intuição e agir de forma mais consciente. Haverá um chamado coletivo para desacelerar, refletir e se reconectar com o que realmente traz propósito e satisfação.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Cavaleiro de Copas

O ariano poderá seguir seus desejos com paixão e romantismo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A energia será de movimento guiado pelo coração. A carta “Cavaleiro de Copas” inspirará você a seguir seus desejos com paixão e romantismo. Será uma boa semana para declarações, projetos criativos e gestos sinceros.

Touro – O Eremita

O taurino deverá diminuir o ritmo e buscar respostas dentro de si (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Eremita” indica uma semana de introspecção e sabedoria. Tente diminuir o ritmo e buscar respostas dentro de si. Esse momento de recolhimento mostrará com mais clareza o caminho certo a seguir.

Gêmeos – Dez de Copas

O geminiano deverá deixar o coração falar mais alto e celebrar as pequenas alegrias (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Uma carta de plenitude e harmonia emocional. O “Dez de Copas” indica felicidade no lar, boas conexões e sentimentos sinceros. Tente deixar o coração falar mais alto e celebrar as pequenas alegrias.

Câncer – Rei de Ouros

O canceriano precisará cuidar do que é seu com sabedoria e generosidade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” indica uma semana de estabilidade e prosperidade. Os dias favorecerão negócios, segurança financeira e realizações concretas. Busque cuidar do que é seu com sabedoria e generosidade.

Leão – A Temperança

A harmonia interior de leonino será a chave para transformar desafios em aprendizado (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Temperança” indica a necessidade de equilíbrio e paciência. Procure misturar razão com emoção e agir no tempo certo. A harmonia interior será a chave para transformar desafios em aprendizado.

Virgem – Sete de Espadas

O virginiano precisará de de estratégia, prudência e discrição nesta semana (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Haverá necessidade de atenção a planos secretos e pessoas que não mostram tudo o que pensam. A carta “Sete de Espadas” mostra a necessidade de estratégia, prudência e discrição. Nem tudo precisará ser dito — tente observar antes de agir.

Libra – O Carro

O libriano deverá usar a força interior para seguir em frente (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Será o momento de acelerar! A carta “O Carro” indica determinação e domínio da própria vontade. Por isso, tente usar a sua força interior para seguir em frente e vencer os obstáculos. O sucesso dependerá do seu foco.

Escorpião – Dez de Paus

O escorpiano precisará lembrar que descansar também faz parte da jornada (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você pode estar carregando mais do que precisa. A carta “Dez de Paus” alerta para o excesso de responsabilidades. Será importante pedir ajuda, delegar tarefas e lembrar que descansar também faz parte da jornada.

Sagitário – Três de Ouros

O sagitariano deverá aprender com quem caminha ao seu lado (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

O trabalho em equipe e o reconhecimento estarão em destaque. A carta “Três de Ouros” fala sobre progresso por meio da colaboração. Busque compartilhar ideias e aprender com quem caminha ao seu lado.

Capricórnio – O Diabo

O capricorniano deverá usar a energia para conquistar, mas sem se aprisionar ao que não lhe faz bem (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Diabo” indica intensidade e desejo. Ela fala sobre tentações, paixões e a importância de dominar seus impulsos. Nesta semana, tente usar essa energia para conquistar, mas sem se aprisionar ao que não lhe faz bem.

Aquário – Quatro de Espadas

O aquariano recarregar as forças e cuidar da saúde emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Será um período de pausa e renovação mental. A carta “Quatro de Espadas” mostra a necessidade de descanso e reflexão antes da próxima etapa. Procure recarregar suas forças e cuidar da sua saúde emocional.

Peixes – A Lua

O pisciano precisará confiar nos sinais e perceber o que está além das aparências (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Lua” desperta a intuição e o mistério. Tente confiar nos sinais e perceber o que está além das aparências. Sonhos e pressentimentos trarão mensagens importantes ao longo da semana.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.