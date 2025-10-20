InícioRevista do Correio
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de outubro de 2025

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

A semana favorecerá tanto a vida profissional quanto as relações pessoais (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana favorecerá tanto a vida profissional quanto as relações pessoais (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A energia da semana será regida pelo Sol, que trará clareza, vitórias e entusiasmo. Segundo o Mestre Ravi Vidya, será um período para mostrar o próprio brilho, conquistar espaço e colher resultados de esforços anteriores. O momento favorecerá tanto a vida profissional quanto as relações pessoais, irradiando calor e vitalidade. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do signo de Áries, representado por um carneiro com chifres curvados, sobre um fundo azul com estrelas em fundo rosa
Para o ariano, pendências poderão ser resolvidas com rapidez (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Chave” indica a abertura de caminhos e soluções há tempo muito esperadas. Pendências poderão ser resolvidas com rapidez, e novas portas se abrirão diante de você. No amor, decisões importantes marcarão um recomeço positivo.

Touro

Ilustração do signo de Touro, com a cabeça de um touro estilizado, cercada por elementos estelares em fundo azul e rosa
O taurino se sentirá guiado e contará com o apoio do destino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Estrela” revela proteção e inspiração. Mesmo que desafios surjam, você se sentirá guiado e contará com o apoio do destino. No campo afetivo, as relações ganharão um tom de esperança e cumplicidade, favorecendo diálogos e sonhos compartilhados.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos com dois rostos opostos em perfil em fundo azul com estrelas e fundo rosa
O geminiano deverá usar a inteligência para se proteger (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Raposa” alerta para a necessidade de agir com cautela e esperteza. No trabalho, poderá haver pessoas com interesses ocultos. Use sua inteligência para se proteger. No amor, evite ilusões e busque clareza nos sentimentos.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer com um caranguejo rodeado por estrelas em fundo azul e rosa
No trabalho, conquistas se destacarão para o canceriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Sol” aquecerá seus passos com alegria e vitalidade. Será uma semana de boas notícias e momentos felizes. No trabalho, conquistas se destacarão. No amor, a energia será de paixão e proximidade, fortalecendo vínculos.

Leão

Ilustração do signo de Leão com uma cabeça de leão em fundo azul e rosa
No amor, o leonino poderá se entregar sem medo de viver intensamente (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Coração” intensificará seus sentimentos. Paixões, romances e afetividade estarão em alta. No campo profissional, poderá fazer escolhas guiadas também pelo que traz prazer e realização. No amor, poderá se entregar sem medo de viver intensamente.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem com o rosto de uma mulher em fundo azul e rosa
No trabalho, o encerramento de ciclos abrirá portas promissoras para o virginiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Foice” pede cortes necessários. Será preciso eliminar situações desgastantes para que algo novo possa florescer. No trabalho, o encerramento de ciclos abrirá portas promissoras. No amor, poderá ser o momento de avaliar se a relação segue o rumo desejado.

Libra

Ilustração do signo de Libra com uma balança equilibrada em fundo azul com estrelas e fundo rosa
O libriano precisará lidar com verdades inesperadas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Livro” mostra uma fase de revelações importantes. Segredos virão à tona, e será necessário lidar com verdades inesperadas. No campo afetivo, a transparência será essencial para evitar mágoas.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião com um escorpião em meio a estrelas em fundo azul e rosa
Será uma semana para o escorpiano confiar em seus instintos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Lua” desperta a intuição, trazendo revelações profundas. Será uma semana para confiar em seus instintos e se abrir para o espiritual. No amor, as emoções estarão à flor da pele, favorecendo momentos intensos.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário com um arco e flecha apontados para cima em fundo azul com estrelas e rosa
A energia pedirá ao sagitariano ação rápida diante das oportunidades que surgirão (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” indica dinamismo, novidades e convites. A energia pedirá ação rápida diante das oportunidades que surgirão. No campo afetivo, novos encontros ou mudanças na relação trarão frescor à rotina.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio com a figura de uma cabra com chifres robustos em fundo azul com estrelas e fundo rosa
Será um período para o capricorniano expandir a sua rede de contatos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Jardim” favorece contatos, eventos e parcerias. Será um período para expandir sua rede e fortalecer conexões. No amor, encontros sociais aproximarão você de pessoas interessantes.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário com um jarro derramando água em fundo rosa e azul com estrelas
No trabalho, a firmeza será positiva para o aquariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Âncora” indica estabilidade, mas também necessidade de reflexão sobre possíveis apegos à rotina. No trabalho, a firmeza será positiva. No amor, poderá fortalecer a base da relação sem perder a leveza.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes com dois peixes entrelaçados em um círculo em fundo azul com estrelas
Será uma semana de reflexões importantes para o pisciano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Torre” pede recolhimento e autoconhecimento. Será uma semana de reflexões importantes. No campo amoroso, o momento servirá para reavaliar sentimentos e compreender melhor as próprias necessidades.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas. 

