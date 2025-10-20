4 lançamentos da Netflix para a semana de 20 a 26 de outubro

Os lançamentos da Netflix para a semana de 20 a 26 de outubro estão repletos de produções que valem a pena conferir. Os destaques incluem desde romances marcantes até suspenses eletrizantes e animes clássicos — opções que abrangem diferentes gostos e momentos. A seguir, confira as principais novidades da semana e prepare a sua maratona!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Reborn! (20/10)

“Reborn!” acompanha a história de um jovem que tenta aprender a comandar o império herdado por sua família de mafiosos, ao lado de um professor que parece um bebê (Imagem: Reprodução digital | Artland Inc)

Baseado no mangá escrito por Akira Amano, “Reborn!” acompanha a história de um jovem chamado Tsuna, que descobre ser herdeiro de uma família de mafiosos. Na tentativa de aprender a comandar o império, ele conta com a ajuda de Reborn, um professor que mais parece um bebê. Mas será que essa dupla improvável terá sucesso em sua missão? Para descobrir a resposta, só assistindo aos 33 episódios da primeira temporada disponíveis na plataforma de streaming.

2. O Monstro de Florença (22/10)

“O Monstro de Florença” retrata os 17 anos de terror provocados por um serial killer na Itália e a busca por justiça (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma série original da Netflix, “O Monstro de Florença” é uma das grandes apostas da semana na categoria crimes/suspense. Inspirada em fatos, a produção retrata os 17 anos de terror provocados por um serial killer na Itália. Sempre com a mesma arma, o assassino sem rosto espalhou medo pelo país, fazendo oito casais de vítimas e dando origem a uma das investigações mais marcantes da história. Ao revisitar um caso de 1968, as autoridades podem finalmente estar prestes a descobrir quem é o verdadeiro “monstro de Florença”.

3. Ninguém Quer – 2ª temporada (23/10)

A nova temporada de “Ninguém Quer” traz ainda mais emoção e drama para a produção (Imagem: Reprodução digital | Steven Levitan Productions, 20th Television, 3 Arts Entertainment e Netflix)

Noah e Joanne estão de volta, trazendo ainda mais emoção e drama para a segunda temporada de “Ninguém Quer”. Nos novos episódios, conforme sugere o trailer, o casal está em uma fase mais consolidada do relacionamento, mas ainda assim pode enfrentar desafios causados pela pressão familiar e pela insegurança de Joanne em relação à conversão ao judaísmo. Além do retorno dos protagonistas da primeira temporada, a sequência também conta com nomes como Leighton Meester, Seth Rogen e Kate Berlant no elenco.

4. Casa de Dinamite (24/10)

“Casa de Dinamite” acompanha o terror apocalíptico e as investigações das autoridades norte-americanas diante de um atentado nuclear (Imagem: Reprodução digital | Netflix e 02 Filmes)

Dirigido por Kathryn Bigelow e estrelado por Idris Elba, Rebecca Ferguson e Gabriel Basso, “Casa de Dinamite” é um suspense político norte-americano que acompanha o terror apocalíptico e as investigações das autoridades diante de um atentado nuclear.

“Quando um único míssil não identificado é lançado contra os Estados Unidos, começa uma corrida para descobrir quem é o responsável e como reagir”, descreve a sinopse. O filme estreou nos cinemas em 9 de outubro e agora chega exclusivamente ao streaming pela Netflix, como um dos principais lançamentos do mês.