Veja como o brilho foi destaque da beleza nas passarelas da SPFW

A 60ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), realizada neste mês de outubro, mais uma vez colocou a beleza em evidência — e mostrou que o brilho vem ganhando novas interpretações nas passarelas. Considerado o maior evento de moda da América Latina e um dos mais relevantes do calendário internacional, ele reafirma seu papel como vitrine de inovação, comportamento e criatividade.

Entre os desfiles que traduziram essa nova leitura do glamour, a Santa Resistência se destacou ao transformar o conceito de luminosidade em uma expressão de força e ancestralidade feminina.

Beleza inspirada nas mulheres-água

Inspirada nas mulheres-água — figuras mitológicas como Vênus, Iemanjá, Iaras e sereias —, a beleza criada pela equipe artística do Jacques Janine, sob direção da maquiadora Chloé Gaya e do hairstylist Felipe Antunes, revelou uma estética etérea e poderosa, marcada por peles peroladas, reflexos dourados e cabelos com movimento fluido.

“A ideia era que a luz parecesse nascer da pele, como se viesse de dentro”, explica Chloé Gaya, diretora artística do Jacques Janine, que acrescenta: “Substituímos o efeito molhado por um brilho perolado e quente, inspirado no reflexo do sol nas ondas. Para isso, usamos pontos de luz estratégicos e traços holográficos criados com a Lapiseira Cromática Delírio, da Contém 1g, que ajudaram a traduzir esse movimento líquido e espiritual”.

Maquiagem com brilho natural e frescor

A maquiagem valorizou a naturalidade e o frescor, com acabamento aveludado e iluminação translúcida. Em contraste com a leveza da pele, os olhos ganharam protagonismo com toques metálicos sutis e delineados orgânicos. Nos lábios, texturas aquosas reforçaram o visual de “pele que respira”, uma das principais tendências de beleza das passarelas desta temporada.

A naturalidade sofisticada e a leveza em movimento também ganharam protagonismo nos cabelos das modelos no SPFW (Imagem: Victor Vieira e Roger Rocha)

Cabelos com leveza e movimento

Nos cabelos, a proposta seguiu o mesmo caminho: naturalidade sofisticada e leveza em movimento. “O cabelo aqui não é estrutura fixa, é energia”, define o hairstylist Felipe Antunes, que acrescenta: “Queríamos que cada modelo parecesse tocada pela brisa do mar, com fios que respiram e se movem. Trabalhamos com ondas fluidas e acabamentos leves, finalizados com o Hair Spray Charming, da Cless Cosméticos, para garantir a durabilidade do penteado, sem rigidez”.

Entre fios soltos, rabos de cavalo texturizados e lisos espelhados, a beleza do desfile mostrou que o novo luxo está no brilho natural — aquele que parece nascer da própria pele e do próprio cabelo. Complementada por adornos criados pela Santa Resistência, que remetiam à espuma do mar e aos corais imaginários, a estética celebrou a pluralidade das águas e de quem as representa.

“Cada modelo foi tratada como uma entidade única”, diz Chloé Gaya. Por isso, foi considerada as características de cada mulher. “Assim como as águas mudam de cor, temperatura e intensidade, trabalhamos respeitando identidade e personalidade. Tivemos mulheres lembrando o mar calmo, outras evocando tempestade. Uma passarela inteira de belezas líquida”, acrescenta.

Tendência glossy look

Mais do que uma proposta de passarela, essa estética se conecta a um movimento que vem conquistando o cenário da beleza: o glossy look. A tendência, que valoriza o brilho natural e o acabamento úmido e luminoso, ultrapassa a maquiagem e os cabelos, aparecendo também nas unhas espelhadas e nas peles corporais iluminadas, que parecem refletir a luz do sol. O visual das “mulheres-água” surge, assim, como símbolo dessa nova era da beleza — menos sobre artifício e mais sobre vitalidade, energia e autoconfiança que transparecem.

Por Caroline Amorim