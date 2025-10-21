4 características do cachorro da raça terra nova 

Apesar de seu porte impressionante, o terra nova é reconhecido por um temperamento excepcionalmente afável (Imagem: etrepopescu | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Originário da Ilha Terra Nova, no Canadá, o terra nova (ou newfoundland, em inglês) é uma raça que une imponência física com um temperamento dócil e confiável. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele descende de cães indígenas locais cruzados com o chamado “grande cão urso preto”, introduzido pelos vikings após o ano 1100.

Com a chegada de pescadores europeus e o início da colonização da ilha em 1610, a raça se desenvolveu com base em cruzamentos seletivos, sem perder suas características essenciais: força, resistência ao frio e ao mar, além de habilidades notáveis como cão de carga e d’água — sendo amplamente utilizado, inclusive, em resgates aquáticos.

A seguir, confira algumas características marcantes do cachorro da raça terra nova!

1. Aparência física

O terra nova é um cachorro de grande porte, com corpo maciço, musculoso e bem estruturado. Conforme o padrão oficial da CBKC, os machos adultos atingem cerca de 71 cm de altura na cernelha e pesam em média 68 kg, enquanto as fêmeas medem 66 cm e pesam aproximadamente 54 kg. Apesar do tamanho, seus movimentos são coordenados e surpreendentemente leves.

A pelagem é dupla e resistente à água — com pelos de cobertura moderadamente longos e retos, e subpelo denso, especialmente no inverno. Essa característica é essencial para sua função histórica como cão d’água. As patas possuem membranas interdigitais naturais, facilitando a natação. A cauda atua como leme, contribuindo para a estabilidade durante mergulhos ou travessias.

As cores aceitas pela CBKC são: preto (cor tradicional), marrom (do chocolate ao bronze) e branco com preto — esta última considerada de valor histórico para a raça, com marcações específicas preferidas no padrão.

Os olhos do terra nova são relativamente pequenos, com cor marrom-escura nos cães pretos e preto com branco, podendo ser um pouco mais clara nos exemplares marrons. As orelhas são pequenas em proporção ao tamanho da cabeça, de formato triangular com pontas arredondadas.

2. Temperamento e personalidade

Apesar de seu porte impressionante, o terra nova é reconhecido por um temperamento excepcionalmente afável. Segundo a CBKC, sua expressão deve refletir “benevolência e suavidade”, sendo um cão alegre, sereno e confiável.

Ele é carinhoso e muito apegado à família, especialmente às crianças, com quem costuma ter uma paciência admirável — por isso, ganhou fama como o “cão babá”. Seu comportamento equilibrado o torna ideal para convívio familiar, inclusive em ambientes com outros animais. Raramente é agressivo e geralmente se mostra tranquilo, desde que tenha sido bem socializado desde filhote.

A pelagem do terra nova exige escovação regular (Imagem: Owen Productions | Shutterstock)

3. Cuidados com saúde e alimentação

Por ser uma raça de crescimento rápido e estrutura grande, o terra nova requer cuidados específicos com as articulações, o coração e o peso corporal. Condições como displasia coxofemoral (problema comum em cachorros grandes) e cardiomiopatia dilatada são preocupações frequentes.

A alimentação deve ser controlada e balanceada, com apoio veterinário, para evitar o sobrepeso — que pode agravar problemas locomotores e comprometer a qualidade de vida. A dieta deve ser rica em nutrientes que favoreçam o desenvolvimento ósseo e muscular, especialmente nos primeiros meses de vida.

Além disso, por ter pelagem espessa, é importante manter uma rotina de escovação regular, principalmente em épocas de troca de pelo. Banhos também devem ser controlados para não comprometer a oleosidade natural da pele.

4. Educação e socialização

Apesar de ser um cão naturalmente equilibrado, o terra nova se beneficia muito de socialização e adestramento positivo desde filhote. Conforme orientação da CBKC, essa raça é inteligente e aprende com facilidade, o que torna o treinamento mais simples, especialmente quando feito com reforços positivos e paciência.

É importante apresentá-lo, ainda filhote, a diferentes pessoas, sons, ambientes e animais, para que cresça confiante e sociável. Embora não seja uma raça agitada, ele precisa de estímulo físico e mental para se manter saudável — caminhadas regulares, natação e atividades interativas são altamente recomendadas.