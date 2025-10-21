4 decretos para atrair dinheiro e prosperidade

Os decretos espirituais vêm ganhando força entre pessoas que buscam equilíbrio, prosperidade, harmonia na vida cotidiana e até mesmo dinheiro. A prática consiste em unir intenção, vibração e palavra, criando uma espécie de comando energético capaz de influenciar positivamente a realidade.
Conforme a mentora espiritual Renata Estrela, tudo o que falamos carrega uma frequência que pode abrir ou bloquear caminhos. “A palavra é uma força criadora. Quando usada com consciência e fé, ela se transforma em uma ferramenta poderosa de manifestação”, explica.
A técnica, segundo a profissional, é simples e acessível. “O decreto é como um código vibracional. Ele deve ser feito em voz alta, com presença e emoção. Quando você fala acreditando, o universo responde”, acrescenta.
A seguir, confira 4 decretos indicados pela mentora para quem deseja atrair dinheiro e prosperidade!
1. Decreto do dinheiro imediato
Ideal para momentos em que há necessidade de resultados rápidos, esse decreto ajuda a dissolver bloqueios e atrair soluções financeiras de forma natural. Diga em voz alta:
“Eu decreto que portas financeiras se abrem agora em meu favor.
O dinheiro vem de fontes esperadas e inesperadas.
O fluxo da prosperidade se move em minha direção neste instante.
Eu sou um ímã de oportunidades e abundância”.
2. Decreto da prosperidade permanente
Esse decreto cria uma base energética estável, fortalecendo a constância e a sensação de segurança material. É indicado para quem busca manter o fluxo financeiro equilibrado. Escreva o decreto e declare em voz alta uma única vez com fé:
“Eu decreto que vivo em abundância.
Tudo o que eu toco floresce.
A energia da prosperidade me acompanha e faz frutificar meus caminhos.
Eu sou próspero(a) em todas as áreas da minha vida”.
3. Decreto da quebra de bloqueios
Segundo Renata Estrela, esse decreto atua diretamente nos padrões repetitivos de escassez e limitações inconscientes. “É como se a mente se reprogramasse para um novo ciclo de crescimento”, afirma. Escreva o decreto e declare em voz alta uma única vez com fé:
“Eu decreto que todo bloqueio financeiro é dissolvido agora.
Nada pode impedir o meu progresso.
Eu atraio prosperidade com facilidade.
Meu caminho está livre e a expansão é inevitável”.
4. Decreto da abundância plena
Esse decreto eleva a vibração pessoal e amplia o campo energético para atrair oportunidades, reconhecimento e estabilidade. Escreva o decreto e declare em voz alta uma única vez com fé:
“Eu decreto que a abundância habita em mim.
A energia da riqueza flui livremente pela minha vida.
Eu atraio prosperidade limpa, constante e crescente.
Eu sou canal de sucesso e tudo o que faço prospera”.
Como praticar os decretos
Renata Estrela recomenda escrever o decreto uma vez, de preferência à mão, e repeti-lo diariamente em voz alta, com tranquilidade e foco. “O importante é sentir o que está sendo dito. Cada palavra é uma semente de manifestação. Quando a mente e o coração estão alinhados, tudo começa a fluir”, afirma.
Para a mentora, a prática diária dos decretos não é apenas um exercício de fé, mas também de reprogramação energética e mental. “Quando você muda o que diz, muda o que vibra. E quando muda o que vibra, muda o que vive”, finaliza.
Profeta Renata Estrela
Mentora espiritual, profeta e escritora best-seller, com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, em que compartilha palavras proféticas, decretos espirituais e ensinamentos de fé. Autora de mais de 10 livros digitais, é a mente por trás do sucesso “O Quarto de Guerra”, que tem inspirado milhares de pessoas a buscarem transformação espiritual e emocional.