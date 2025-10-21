3 dicas para fazer uma redação nota máxima no Enem em 30 minutos

Quem pratica a escrita com constância aprimora a capacidade de planejar e organizar pensamentos com mais agilidade (Imagem: GaudiLab | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Escrever uma redação nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 30 minutos pode parecer uma meta ousada, mas é totalmente possível quando há preparo direcionado. O domínio da estrutura dissertativo-argumentativa e a familiaridade com os critérios de correção são os principais aliados para alcançar esse objetivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“O candidato que adota o hábito de escrever com frequência ganha agilidade no planejamento e na organização de ideias. Isso, porém, só é possível se o treinamento for eficaz, com feedbacks constantes e orientações personalizadas”, explica Caroline Lucena, coordenadora de Língua Portuguesa, Redação e Literatura do Elite Rede de Ensino.

A especialista reforça que o primeiro passo ao receber a proposta de redação é ler com atenção os textos de apoio e compreender de forma profunda a proposta. Identificar o comando central do tema é fundamental para uma abordagem madura, clara e coerente. Esse entendimento direciona toda a produção textual e evita erros comuns, como tangenciar o tema ou perder coerência.

“Se a palavra-chave for ‘impactos’, por exemplo, o aluno já sabe que precisa focar as consequências do problema e desenvolver repertórios que sustentem essa linha de raciocínio. Isso garante clareza e alta pontuação na competência 3, que avalia a organização das ideias”, complementa.

A seguir, Caroline Lucena dá outras dicas para fazer uma redação nota máxima no Enem em 30 minutos. Confira!

1. Planejamento é mais importante que velocidade

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), menos de 0,1% dos candidatos atingem a nota máxima na redação — o que reforça a importância de um preparo estratégico.

Um dos erros mais recorrentes, segundo Caroline Lucena, é tentar escrever rápido demais. “Ao se apressar, o estudante pula etapas essenciais do planejamento. Um texto bem feito precisa de um mapa claro de ideias, e não de velocidade. O ponto-chave é não confundir rapidez com impulsividade”, pontua.

Assistir a filmes e séries é uma forma inteligente de enriquecer o repertório para o Enem e vestibulares (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

2. Repertório inteligente e treino constante

Outro ponto destacado pela coordenadora é o uso do repertório sociocultural. Ela alerta que as chamadas “citações de bolso” — frases decoradas e sem contexto — são cada vez mais penalizadas pela banca. “Um bom repertório é aquele que o candidato domina, que expressa seu conhecimento de mundo. O Enem valoriza autenticidade e argumentação consistente, não o acúmulo de frases prontas”, afirma.

Para quem quer treinar o raciocínio rápido, Caroline Lucena indica exercícios práticos de escrita e registro de ideias diárias. “A redação é a única disciplina que pode ser estudada em qualquer lugar. Fazer anotações no celular, mandar áudios com ideias de textos ou relacionar repertórios com atualidades são ótimos treinos. Mais do que escrever, é preciso pensar como redator”, explica.

Um ponto importante que vale enfatizar é que estudar redação vai além de produzir textos. É se informar, por meio de filmes, músicas, documentários, justamente para construir os repertórios.

3. Conclusão e intervenção bem estruturadas

Mesmo com pouco tempo, o estudante deve dominar a estrutura tradicional da dissertação. Caroline Lucena reforça que uma introdução eficiente apresenta o tema e o direcionamento argumentativo, enquanto a conclusão retoma o posicionamento e propõe uma intervenção com cinco elementos: agente, ação, modo/meio, finalidade e detalhamento. “A competência 5 é uma das que mais diferencia as redações nota 1000. Focar em um detalhamento simples, como especificar o agente com uma oração adjetiva, já pode garantir pontos preciosos”, explica.

Por fim, a especialista orienta que, se o tempo estiver curto, o candidato não deve desistir nem arriscar um texto incompleto. “Entregar um texto coerente, bem estruturado e dentro da norma já garante uma excelente nota, próxima de 800 pontos. O importante é manter a serenidade e aplicar a estratégia treinada. Milagre não existe — existe treino”, conclui.

Por Aline Pontes