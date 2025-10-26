InícioRevista do Correio
CÂNCER DE MAMA

Histórias reais em quadrinhos de coragem contra o câncer de mama

Neste especial de Outubro Rosa em quadrinhos, a Revista do Correio retrata a complexa jornada do câncer de mama — e como a força e o afeto ajudam a atravessá-la

Especial Outubro Rosa capa da revista - (crédito: Mannu Leones/CB/D.A Press)
Especial Outubro Rosa capa da revista - (crédito: Mannu Leones/CB/D.A Press)

Esta reportagem epecial conta a história de  Fátima Soares e Samara Cerqueira Terra, duas mulheres brasilienses que se depararam com um diagnóstico desafiador: câncer de mama. Apesar de narrar apenas parte da história dessas mulheres, existem centenas de pessoas na mesma situação de Fátima e Samara, lidando com um diagnóstico assustador e reunindo forças para buscar a cura. A expectativa desta reportagem é de que mais histórias sejam contadas, de todas as formas possíveis, para que essas pessoas sejam vistas e ouvidas durante os 12 meses do ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

  • Quadro 1
    Quadro 1 Mannu Leones
  • Quadro 2
    Quadro 2 Mannu Leones
  • Quadro 3
    Quadro 3 Mannu Leones
  • Quadro 4
    Quadro 4 Mannu Leones
  • Quadro 5
    Quadro 5 Mannu Leones
  • Quadro 6
    Quadro 6 Mannu Leones
  • Quadro 7-8
    Quadro 7-8 Mannu Leones
  • Quadro 9
    Quadro 9 Mannu Leones
  • Quadro 10
    Quadro 10 Mannu Leones
  • Quadro 11
    Quadro 11 Mannu Leones
  • Quadro 12
    Quadro 12 Mannu Leones
  • Quadro 13
    Quadro 13 Mannu Leones
  • Quadro 14
    Quadro 14 Mannu Leones
  • Quadro 15
    Quadro 15 Mannu Leones
  • Quadro 16
    Quadro 16 Mannu Leones

 

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Giovanna Sfalsin e Mannu Leones
postado em 26/10/2025 05:54
SIGA
x