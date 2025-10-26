Histórias reais em quadrinhos de coragem contra o câncer de mama

Esta reportagem epecial conta a história de Fátima Soares e Samara Cerqueira Terra, duas mulheres brasilienses que se depararam com um diagnóstico desafiador: câncer de mama. Apesar de narrar apenas parte da história dessas mulheres, existem centenas de pessoas na mesma situação de Fátima e Samara, lidando com um diagnóstico assustador e reunindo forças para buscar a cura. A expectativa desta reportagem é de que mais histórias sejam contadas, de todas as formas possíveis, para que essas pessoas sejam vistas e ouvidas durante os 12 meses do ano.



