6 diferenças entre os gatos das raças savannah e bengal 

Apesar de semelhantes, os gatos savannah e bengal têm origens, personalidades e necessidades bastante distintas (Imagem: AJR_photo e shymar27 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os gatos das raças savannah e bengal chamam atenção pelo visual selvagem e elegante. À primeira vista, é fácil confundi-los, já que ambos têm pelagem manchada, corpo atlético e comportamento cheio de energia. No entanto, apesar da semelhança estética, esses felinos têm origens, personalidades e necessidades bastante diferentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, conheça algumas diferenças marcantes entre os gatos das raças savannah e bengal!

1. Origem e ancestral selvagem

A diferença mais importante entre as duas raças está em suas origens. O bengal surgiu do cruzamento entre gatos domésticos e o gato-leopardo asiático, um pequeno felino selvagem nativo da Ásia. Essa mistura foi desenvolvida para preservar a aparência selvagem do leopardo, mas com temperamento doméstico.

O savannah, por outro lado, nasceu da união entre gatos domésticos e o serval africano, um felino alto, de orelhas grandes e caçador nato das savanas africanas. Essa herança direta confere a ele traços físicos e comportamentais mais próximos dos felinos selvagens.

2. Tamanho e proporções corporais

O savannah é conhecido por ser um dos maiores gatos domésticos do mundo. Ele pode ultrapassar 40 cm de altura e pesar entre 10 e 15 kg, dependendo da geração. Seu corpo é magro, com pernas longas, cauda fina e aparência atlética, lembrando o serval.

O bengal apresenta um porte mais compacto e musculoso, pesando em média 5 a 8 kg, com corpo forte e equilibrado. Embora também seja ágil e atlético, tem uma estrutura mais proporcional e robusta, o que o faz parecer um “minileopardo” doméstico.

O savannah tem grandes e levemente inclinados (Imagem: Kolomenskaya Kseniya | Shutterstock)

3. Formato da cabeça, olhos e orelhas

As diferenças no rosto ajudam muito a distinguir as duas raças. O savannah possui cabeça triangular, focinho mais estreito e alongado e orelhas grandes, altas e eretas, posicionadas próximas ao topo da cabeça — uma herança clara do serval. Seus olhos são grandes e levemente inclinados, conferindo uma expressão selvagem e atenta.

O bengal, por sua vez, apresenta uma cabeça mais arredondada, com bochechas proeminentes, focinho curto e orelhas médias com pontas arredondadas. Seus olhos, geralmente verdes ou dourados, são expressivos e transmitem curiosidade e doçura. O seu rosto é mais “amistoso”, enquanto o do savannah é mais exótico e selvagem.

4. Padrão e coloração da pelagem

Apesar de ambos terem pelagens manchadas, os padrões são bem distintos. O bengal exibe manchas em forma de rosetas, semelhantes às de leopardos, além de versões marmorizadas, com contrastes marcantes e brilho natural conhecido. Suas cores podem variar entre marrom, dourado, prata e snow.

O savannah, por sua vez, tem manchas sólidas e arredondadas, bem destacadas sobre fundo dourado, bege ou prata. Seu pelo é curto, denso e tem toque mais áspero. As marcas são mais espaçadas e contrastam com o corpo magro, enquanto o bengal tem um padrão mais fechado.

O bengal adora escalar, caçar, brincar com água e interagir com o tutor (Imagem: TheCats | Shutterstock)

5. Comportamento e nível de energia

O bengal é extremamente brincalhão, curioso e cheio de energia. Adora escalar, caçar brinquedos, brincar com água e interagir com o tutor. É considerado um gato com “espírito aventureiro” e costuma se adaptar bem à rotina doméstica, desde que tenha estímulos diários.

O savannah é ainda mais ativo e exige bastante espaço e atenção. Ele gosta de explorar, correr e saltar em alturas impressionantes, herdando o vigor do serval. É comum vê-lo acompanhar o tutor pela casa e até aprender a usar coleira para passeios.

6. Instinto selvagem e comportamento territorial

Por ter uma porcentagem maior de genes do serval, o savannah conserva alguns comportamentos típicos de felinos selvagens, como forte instinto de caça, marcação territorial e desconfiança inicial. Ele pode ser mais difícil de socializar nas primeiras gerações e requer paciência do tutor. O bengal, embora também seja ágil e curioso, apresenta temperamento mais domesticado. Seu comportamento é previsível e ele tende a se adaptar melhor a novas pessoas e ambientes.