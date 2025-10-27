Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de outubro a 2 de novembro

Será uma semana de descobertas interiores e de transformação emocional (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O baralho cigano mostra que a semana será regida pela Lua, trazendo sensibilidade, intuição e revelações. Segundo o Mestre Ravi Vidya, a energia pedirá mais conexão com o invisível, observação atenta dos sinais e cuidado com ilusões. Será um período de descobertas interiores e de transformação emocional.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O nativo de Áries poderá se conectar mais com as pessoas e trocar experiências (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “O Jardim” mostra a ampliação da sua vida social e favorecimento de encontros. Convites inesperados abrirão portas tanto no trabalho quanto no amor. Será o momento ideal para se conectar mais com as pessoas e trocar experiências.

Touro