O QUE ESPERAR DO FUTURO

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de outubro a 2 de novembro

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Será uma semana de descobertas interiores e de transformação emocional (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O baralho cigano mostra que a semana será regida pela Lua, trazendo sensibilidade, intuição e revelações. Segundo o Mestre Ravi Vidya, a energia pedirá mais conexão com o invisível, observação atenta dos sinais e cuidado com ilusões. Será um período de descobertas interiores e de transformação emocional.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do signo de Áries contendo o desenho de uma cabeça de carneiro com chifres
O nativo de Áries poderá se conectar mais com as pessoas e trocar experiências (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “O Jardim” mostra a ampliação da sua vida social e favorecimento de encontros. Convites inesperados abrirão portas tanto no trabalho quanto no amor. Será o momento ideal para se conectar mais com as pessoas e trocar experiências.

Touro

Ilustração do signo de Touro contendo o desenho de uma cabeça de touro
O nativo de Touro terá um período de intensidade emocional e necessidade de equilíbrio (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “A Lua” desperta a inspiração, mas também pede cautela com ilusões. No trabalho, você poderá confiar nos instintos, mas precisará checar os fatos. No amor, será um período de intensidade emocional e necessidade de equilíbrio.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos contendo dois rostos humanos posicionados frente a frente
O nativo de Gêmeos poderá se surpreender com encontros significativos (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz renovação e proteção espiritual. Projetos se alinharão, e sua fé no futuro será reforçada. No campo afetivo, o destino poderá surpreender com encontros significativos ou com a renovação de uma relação existente.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer contendo um caranguejo com pinças abertas
O nativo de Câncer terá as emoções mexidas por verdades inesperadas (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “O Livro” mostra segredos e revelações. Algo oculto virá à tona, exigindo calma e reflexão. No amor, verdades inesperadas mexerão com suas emoções, mas abrirão caminho para maior clareza.

Leão

Ilustração do signo de Leão contendo a cabeça de um leão com uma juba
O nativo de Leão deverá ter cuidado com desconfianças ou jogos emocionais (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede atenção redobrada. No trabalho, evite confiar cegamente em promessas. No amor, será importante ter cuidado com desconfianças ou jogos emocionais que possam prejudicar a relação.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem contendo o perfil de um rosto feminino com cabelos soltos
O nativo de Virgem terá encontros marcantes e momentos de entusiasmo no amor (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina sua semana, trazendo conquistas, clareza e vitalidade. No campo profissional, o reconhecimento será possível. No amor, a energia trará alegria, encontros marcantes e momentos de entusiasmo.

Libra

Ilustração do signo de Libra contendo uma balança com dois pratos equilibrados
O nativo de Libra terá um período de abertura emocional e entrega (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “O Coração” aquece os sentimentos. Relações pessoais se fortalecerão, e novas paixões poderão surgir. No campo afetivo, será um período de abertura emocional e entrega.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião contendo um escorpião com cauda levantada
O nativo de Escorpião precisará deixar algumas situações para trás (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “A Foice” anuncia cortes necessários. Algumas situações precisarão ser deixadas para trás, seja no trabalho ou no amor. Apesar do desconforto inicial, o futuro se mostrará mais leve.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário contendo um arco com uma flecha apontada para a direita
O nativo de Sagitário deverá manter o frescor e evitar a rotina no amor (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “A Âncora” traz estabilidade e segurança. No campo profissional, os projetos ganharão firmeza. No amor, a relação se consolidará, mas será importante manter o frescor e evitar a rotina.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio contendo a cabeça de um bode com chifres curvos
O nativo de Capricórnio viverá situações que ajudarão no seu crescimento (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “A Cruz” revela desafios que exigirão força interior. Situações parecerão pesadas, mas serão fundamentais para o seu crescimento. No amor, a paciência será essencial para superar instabilidades.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário contendo um jarro derramando ondas
O nativo de Aquário poderá agir com rapidez para aproveitar as oportunidades (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” mostra uma semana de movimento com novidades, propostas e convites. Será tempo de agir com rapidez para aproveitar as oportunidades. No amor, a energia favorecerá encontros e decisões importantes.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes contendo dois peixes entrelaçados em um círculo
Para o nativo de Peixes, decisões importantes proporcionarão mais clareza e estabilidade (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “A Chave” mostra soluções e abertura de caminhos. Questões antigas serão resolvidas, trazendo alívio. No campo afetivo, decisões importantes proporcionarão mais clareza e estabilidade.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas. 

