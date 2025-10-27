4 características do gato da raça korat 

O gato da raça korat é um verdadeiro tesouro nacional da Tailândia. Considerado um símbolo de sorte e prosperidade, este felino milenar aparece em registros históricos desde o século XIV, incluindo pinturas no Tamra Maew — o antigo “Livro dos Poemas dos Gatos”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ele foi nomeado a partir da província tailandesa de Nakhon Ratchasima, também conhecida como Korat, de onde acredita-se que os primeiros exemplares tenham se originado. Raro até mesmo em sua terra natal, ele só começou a ser exportado para o Ocidente no século XX.

A seguir, conheça algumas características marcantes do gato da raça korat!

1. Aparência física

Segundo a The International Cat Association (TICA), o korat é um gato de tamanho médio, com corpo semi-robusto, musculoso e surpreendentemente pesado para seu porte. Sua estrutura é firme, com peito largo e dorso levemente arqueado, o que contribui para uma postura elegante e harmônica.

A pelagem do korat é uma de suas marcas registradas: curta a média, com textura fina, sedosa e brilhante, forma um manto de coloração azul-prateada. Cada fio de pelo apresenta a base mais clara e a ponta prateada, o que confere ao gato um efeito visual único de “halo” ou névoa prateada sobre todo o corpo.

A cabeça é outro destaque: tem formato de coração, com contornos suaves e simétricos, e é ainda mais evidente nos machos adultos, que costumam apresentar uma leve depressão no centro da testa, formando o que a TICA chama de “duplo coração”.

Os olhos são grandes, arredondados e bem espaçados, com coloração verde-luminosa preferida nos adultos, embora em filhotes e jovens seja comum a presença de olhos âmbar ou verde-amarelados até que atinjam a maturidade, entre 2 e 4 anos.

2. Temperamento e personalidade

O temperamento do korat, conforme descrito pela TICA, é afetuoso, sensível e extremamente leal. Esse gato costuma estabelecer uma ligação muito forte com seus tutores, demonstrando carinho e uma necessidade constante de estar próximo deles. Não é raro que ele siga o humano pela casa, observando atentamente os movimentos e buscando interações constantes.

Apesar de sociável com a família, o korat pode ser reservado com estranhos ou em ambientes desconhecidos. Gosta de rotina, sente-se mais seguro em espaços tranquilos e tende a se estressar com mudanças abruptas.

Brinquedos interativos e estímulos diários são recomendados para gastar a energia do gato da raça korat (Imagem: Gino Santa Maria | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

O korat é uma raça naturalmente saudável, resultado de séculos de seleção natural. Segundo a TICA, por ser uma raça sem cruzamentos permitidos, a saúde genética da linhagem é cuidadosamente preservada. Mesmo assim, é importante que os tutores mantenham consultas veterinárias regulares para acompanhamento da saúde geral e da alimentação.

Como tem um corpo musculoso e compacto, o korat precisa de uma dieta equilibrada e rica em proteínas de qualidade. O ideal é seguir uma alimentação formulada especialmente para gatos com nível moderado de atividade física, sempre com supervisão veterinária. Apesar de não ser um gato excessivamente ativo, ele tem energia e força — por isso, brinquedos interativos e estímulos diários são recomendados.

4. Educação e socialização

Por ser um gato sensível e atento, o korat responde bem a estímulos positivos e interações gentis. Ele se adapta melhor em ambientes calmos, e sua socialização deve ser feita com paciência e carinho. Introduções a novos espaços, pessoas ou animais devem ocorrer de forma gradual, respeitando o tempo de adaptação do felino.

Ainda que possa conviver com outros gatos ou até cães, o korat costuma preferir ser o centro das atenções. Ele valoriza profundamente a presença e o afeto do tutor e pode demonstrar sinais de desconforto se sentir que está sendo deixado de lado.