Nesta segunda-feira (27/10), o cartunista Mauricio de Sousa completa 90 anos. Criador de um dos maiores fenômenos culturais do Brasil, a “Turma da Mônica”, ele também é a mente por trás de mais de 400 personagens que inspiram crianças, jovens e adultos. Hoje, além dos quadrinhos, suas obras estão na TV, no cinema e até mesmo em exposições, que marcam a notável capacidade do escritor de se adaptar a diferentes formatos ao longo de seis décadas de carreira.

Para celebrar essa trajetória brilhante e o nonagenário aniversário de um dos principais nomes da literatura infantil brasileira, confira 5 curiosidades sobre o escritor e quadrinista Mauricio de Sousa!

1. Desenhista nato

Natural da região metropolitana de São Paulo, Mauricio de Sousa começou a desenhar ainda na infância. Foi nessa época, segundo a edição Mônica nº 35, de 1998, que surgiu um de seus primeiros personagens: o “Capitão Picolé”. Muito parecido com o Horácio, da Turma da Mônica, mas em preto e branco e usando uma capa de super-herói, ele foi o primeiro personagem a receber nome nas histórias do escritor.

Porém, logo caiu no esquecimento com o surgimento da turma do Bairro do Limoeiro — trama que o autor levou para os quadrinhos e, anos depois, retomou ao trazer o Capitão Picolé de volta como um antagonista determinado a derrotar o grupo e recuperar seu protagonismo.

2. Repórter policial

Em meados de 1950, Mauricio de Sousa trabalhou como copidesque (espécie de revisor de texto na época) e repórter policial na Folha da Manhã (atual Folha de S. Paulo). Em entrevista ao apresentador Marcelo Tas, na TV Cultura, o escritor contou que, antes de ser aceito pela empresa, recebeu um sonoro “não” do diretor de arte ao apresentar seus desenhos. Foi então que um jornalista sugeriu que ele ingressasse na redação em qualquer cargo, para depois ter a chance de mostrar seus trabalhos.

“Ele me deu um trabalho de copidesque […] virei repórter policial depois de um tempo; meu texto era muito sofisticado para reportagem policial […] fui para o coloquial, que me ensinou a caber o texto no balãozinho de história em quadrinhos. Então estava tudo aberto para eu criar a primeira historinha. Mostrei para os amigos da redação, eles publicaram”, revelou.

Chico Bento é inspirado nas histórias do tio-avô de Mauricio de Sousa (Imagem: P Photos Brazil | Shutterstock)

3. Inspiração familiar

O ciclo familiar do escritor sempre serviu de inspiração para a criação de suas obras. Prova disso são os personagens Mônica, Cebolinha e Magali, baseados em três dos dez filhos do empresário. Além deles, há também o famoso caipira “Chico Bento”, criado em 1961, inspirado nas histórias do tio-avô de Mauricio de Sousa, Francisco Bento. O personagem ainda presta homenagem às raízes do cartunista no interior paulista.

4. Romeu e Julieta

O doce romeu e julieta, feito com goiabada e queijo, é muito popular no Brasil, mas você já se perguntou de onde vem esse nome singular? A resposta é simples: Mauricio de Souza. A sobremesa até 1960 não tinha esse nome e só foi apelidada desta forma quando Mônica e Cebolinha protagonizaram a campanha da “Goiabada Cica” como os personagens clássicos de William Shakespeare.

Isso é o que revela Mônica Sousa, filha do escritor, no “MoniCast”, disponível no canal no YouTube da MSP Estúdios. “Esse é um desenho superantigo da Cica […] era a Mônica e o Cebolinha vestidos de Romeu e Julieta brincando e dançando no comercial. Então essa imagem ficou muito forte”, disse.

5. Solzinho da Ri Happy

O solzinho da Ri Happy é presença constante no imaginário das crianças. Vermelho, amarelo e sempre sorridente, ele representa a diversão e conquista até mesmo os adultos. Essas características não são coincidências. Essa criação também faz parte das obras de Mauricio de Sousa, e esses traços foram incorporados ao personagem justamente para transmitir felicidade e encantar o universo infantil, tanto nos comerciais quanto nas lojas da marca.