Há algo de terapêutico em preparar pão: a mistura dos ingredientes, o descanso da massa e o cheirinho que invade a casa criam uma experiência acolhedora e recompensadora. O ato de fazer pão vai além da receita — é um convite a desacelerar e apreciar cada etapa.
Para Karla Prates, chef e consultora gastronômica especializada em panificação artesanal e confeitaria afetiva, o segredo está justamente nesse ritual. “O pão ensina paciência. É preciso respeitar o tempo da massa e confiar na fermentação natural”, afirma.
De acordo com ela, não há mistério nem barreira para quem quer começar. “Qualquer pessoa pode fazer um bom pão, basta curiosidade e vontade de experimentar”. A seguir, ela compartilha 5 receitas de pães práticos para fazer em casa!
Pão rústico sem sova
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de fermento biológico seco
- 1 1/2 xícara de chá de água morna
Modo de preparo
Misture todos os ingredientes em uma tigela até obter uma massa pegajosa. Cubra com um pano e deixe descansar entre 12 e 18 horas em temperatura ambiente, permitindo que a fermentação aconteça naturalmente. Em seguida, modele a massa em formato de bola e deixe crescer por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 230 °C por cerca de 40 minutos, preferencialmente em uma panela com tampa. O resultado é um pão de casca crocante e miolo leve, ideal para acompanhar queijos e sopas.
Pão de leite
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de fermento biológico seco
- 1 xícara de chá de leite morno
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- Leite para pincelar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o leite, o açúcar e o fermento e deixe agir por 10 minutos. Em seguida, acrescente os demais ingredientes e amasse até formar uma massa lisa e homogênea. Cubra e deixe crescer até dobrar de tamanho, por cerca de uma hora. Depois, modele os pães, pincele com leite e leve em uma assadeira ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, até que fiquem dourados. O resultado é um pão leve e macio, perfeito para o café da manhã com manteiga ou geleia.
Pão de queijo mineiro tradicional
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de polvilho azedo
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de queijo minas meia-cura ralado
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, ferva o leite com o óleo. Despeje a mistura ainda quente sobre o polvilho em um recipiente, mexendo bem até incorporar. Deixe esfriar um pouco e, em seguida, acrescente o ovo, o queijo ralado e o sal, misturando até obter uma massa lisa e modelável. Modele bolinhas e coloque-as em uma assadeira untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até que fiquem levemente douradas. O resultado é um pão de queijo clássico e irresistível, perfeito para servir quentinho.
Pão integral
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de farinha de trigo branca
- 10 g de fermento biológico seco
- 1 1/2 xícara de chá de água morna
- 2 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
- Óleo vegetal para untar
Modo de preparo
Misture a água, o mel e o fermento em uma tigela e deixe descansar por cerca de 10 minutos para ativar o fermento. Em seguida, adicione as farinhas, o sal e o azeite, misturando bem até obter uma massa uniforme. Transfira para uma forma de pão untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo integral, cubra com um pano e deixe crescer por aproximadamente 40 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, até que o pão esteja dourado e firme. O resultado é um pão integral nutritivo e fácil de fazer, ideal para lanches e torradas.
Pão doce de banana e aveia
Ingredientes
- 2 bananas maduras amassadas
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de mel ou açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de óleo vegetal
- 1 pitada de sal
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo vegetal para untar
Modo de preparo
Misture todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa espessa e homogênea. Despeje em uma forma pequena untada com óleo vegetal e enfarinha com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, até que a superfície fique levemente dourada. Retire do forno, deixe esfriar antes de fatiar e sirva. O resultado é um pão úmido, leve e sem fermento — perfeito para o lanche da tarde.
Por Leonardo Minardi