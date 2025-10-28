A primavera chegou, trazendo dias mais ensolarados, temperaturas agradáveis e o colorido das flores espalhadas pelas cidades. É a estação perfeita para explorar novos caminhos de bike pelo Brasil, seja em passeios de lazer ou como uma forma mais prazerosa de se deslocar.

Cada vez mais, pessoas descobrem o prazer de pedalar e aproveitar a cidade de uma forma diferente. No primeiro semestre de 2025, isso se traduziu em 35 milhões de deslocamentos nas operações da Tembici, líder em micromobilidade na América Latina, no Brasil.

Além de ser uma forma prática de se locomover, andar de bicicleta contribui para a saúde física e mental, contribuindo para mais disposição, menos estresse e momentos de lazer ao ar livre. E os impactos positivos vão além: a mobilidade sobre duas rodas ajudou a evitar a emissão de cerca de 12 mil toneladas de CO? em 2024, conforme estudo da Tembici, tornando cada pedal uma escolha sustentável e consciente para a cidade e o planeta.

Abaixo, Julia Caetano, gerente de marketing da Tembici, lista 5 rotas de bike para aproveitar a primavera no Brasil. Confira!

1. Recife

Na primavera, Recife se revela ainda mais vibrante, com o clima agradável convidando a explorar a cidade de bicicleta. Os pedais podem levar a trajetos que unem cultura e natureza. Um passeio leve e inspirador é pelo Cais do Sertão, às margens do Rio Capibaribe, onde é possível contemplar a paisagem urbana e as cores da estação, ou ainda percorrer as ciclovias que conectam o bairro do Recife Antigo à Boa Viagem, desfrutando do litoral e da arquitetura histórica.

2. São Paulo

Na primavera, São Paulo ganha ainda mais vida com os ipês colorindo as ruas e o clima mais ameno. Entre os passeios ideais, está o Parque Ibirapuera, cartão-postal da cidade, onde é possível pedalar em meio ao verde e contemplar a natureza. Aos domingos, a Avenida Paulista se transforma em um espaço democrático de lazer e cultura, fechada para carros e ideal para quem quer andar de bike em segurança enquanto aprecia a vida urbana.

3. Rio de Janeiro

A primavera carioca realça o contraste entre o mar e as montanhas, com dias ensolarados e paisagens vibrantes. Um passeio leve e inesquecível pode ser feito pela ciclovia que vai da orla de Copacabana a Ipanema, à beira-mar, ou no Aterro do Flamengo, plano, arborizado e com vista para a Baía de Guanabara. Para quem busca um refúgio verde, o Jardim Botânico oferece tranquilidade e beleza em meio à cidade.

4. Curitiba

Conhecida pelo clima instável, Curitiba na primavera é marcada por dias floridos e temperaturas mais agradáveis, que convidam ao pedal. Entre os trajetos recomendados, o Parque Barigui se destaca pelas amplas áreas verdes, lago e clima familiar, enquanto o Parque Tingui se integra a outros espaços naturais, proporcionando um pedal mais contemplativo e tranquilo.

5. Salvador

Em Salvador, a primavera ilumina a cidade com sua energia e diversidade cultural. Os passeios podem unir lazer, história e contato com a natureza. O Parque da Cidade oferece trajetos arborizados e vistas panorâmicas, enquanto o Farol da Barra e a orla marítima são ideais para pedais à beira-mar, com o charme das cores e da música da capital baiana presentes a cada curva.

Aproveite a primavera para pedalar

A primavera é um convite natural para estarmos ao ar livre e aproveitarmos a cidade de uma forma diferente. “Cada vez mais, as pessoas percebem que pedalar, além de ser um meio de transporte, também é uma escolha que reflete um estilo de vida mais consciente e conectado com a cidade. E a primavera é um excelente momento para redescobrir isso”, finaliza Julia Caetano.

Além de prática e sustentável, a bicicleta traz benefícios para a saúde física e mental. Nesta primavera, descubra novas rotas, conecte-se com a cidade e aproveite os momentos ao ar livre.

