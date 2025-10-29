10 nomes perfeitos para gatos dorminhocos

Escolher o nome de um gato é um dos momentos mais especiais da vida de um tutor. Além de representar carinho e afeto, essa palavra também reflete a personalidade, os hábitos e até o estilo de vida do felino. Alguns animais são aventureiros e curiosos, enquanto outros preferem um ritmo tranquilo, passando horas dormindo em caixas, almofadas ou nos lugares mais improváveis da casa. Para esses bichanos dorminhocos, escolher uma opção que combine com sua calmaria pode ser uma forma divertida de destacar seu jeitinho relaxado e amoroso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira alguns nomes perfeitos para gatos dorminhocos!

1. Soneca

Inspirado em um dos anões de “Branca de Neve”, Soneca é um nome clássico para gatos que vivem com os olhos semicerrados e o corpo sempre pronto para mais um cochilo. Ideal para felinos tranquilos e carinhosos, que parecem estar em modo descanso o tempo todo.

2. Nuvem

Leve, suave e cheio de calma, Nuvem é perfeito para gatos de pelagem branca, cinza-claro ou bege, que dormem de forma tão delicada que parecem flutuar. O nome transmite serenidade e é uma boa escolha para bichanos silenciosos, que preferem observar o mundo com olhos sonolentos e tranquilos.

3. Mingau

Mingau é um nome carinhoso e nostálgico, popularizado pelo gato da personagem Magali, da “Turma da Mônica”. Representa aquele felino manso, que adora colo, conforto e um bom cochilo no meio da tarde. Ideal para bichanos que gostam de dormir em lugares quentinhos e sempre pedem um carinho antes da soneca.

4. Napoleão

O contraste entre o nome imponente e o comportamento preguiçoso cria um toque de humor irresistível. Napoleão é indicado para gatos que agem como verdadeiros reis do lar, ocupando o melhor espaço da cama ou do sofá. Apesar da aparência altiva, esses felinos são grandes amantes do descanso e da comodidade.

Pipo é uma boa opção de nome para gatos que amam dormir enroscados no cobertor (Imagem: Daniel Chetroni | Shutterstock)

5. Pipo

Simples, sonoro e fofo, Pipo é o nome ideal para gatos calmos e afetuosos, que se enroscam nos cobertores e dormem por horas. Ele transmite leveza e ternura, sendo uma boa escolha para quem gosta de opções curtas e de fácil pronúncia.

6. Morfeu

Na mitologia grega, Morfeu é o deus dos sonhos, aquele que guia os humanos enquanto dormem. Por isso, o nome é ideal para gatos que vivem no “mundo da lua” e passam boa parte do tempo sonhando. É uma opção elegante e simbólica, perfeita para quem busca um toque místico e sofisticado.

7. Soninho

Delicado e afetuoso, Soninho é um nome perfeito para filhotes ou gatos de pequeno porte que vivem deitados e ronronando. Representa um temperamento tranquilo e transmite a sensação de carinho e cuidado. Tutores que gostam de opções suaves e carinhosas vão se encantar por essa escolha.

8. Puf

Inspirado nos pufes macios e confortáveis, esse nome é ideal para gatos que amam dormir nas almofadas, nas roupas limpas ou nos tapetes fofinhos da casa. Puf é leve e divertido, que reflete o gosto do felino por conforto e por longas horas de descanso.

9. Balu

Vindo do urso simpático e preguiçoso de “Mogli, o Menino Lobo”, Balu representa bem os gatos de personalidade calma, que preferem aproveitar a vida com tranquilidade. É ideal para felinos grandes e dóceis, que demonstram afeto e serenidade em cada olhar sonolento.

10. Panqueca

Divertido e original, Panqueca é um nome que combina com gatos que dormem esparramados, parecendo verdadeiras panquecas no chão. É ótimo para felinos que têm o hábito de se deitar de barriga para cima e se esticar todo, mostrando o quanto estão à vontade.