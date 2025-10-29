Mesmo na correria do dia a dia, é possível redescobrir o prazer no hábito da leitura (Imagem: Kinga | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O brasileiro está mais interessado na internet e nas redes sociais do que nos livros. É o que aponta a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro. 81% da população afirma usar o tempo livre para navegar na internet, enquanto apenas 20% dedicam esse tempo à leitura de livros.

O dado acende um alerta, especialmente no Dia Nacional do Livro, uma data que convida à reflexão sobre como cultivar o hábito da leitura em meio a uma rotina cada vez mais digital e acelerada. Para Ana Macedo, assessora editorial e fundadora da VC.autor, que se dedica a ajudar pessoas a se reconectarem com o prazer de ler e escrever, a leitura é uma prática transformadora.

“Ler é uma forma de expandir o pensamento e desenvolver empatia. Mesmo quem acha que não tem tempo pode redescobrir esse hábito, desde que comece com metas pequenas e constância”, destaca Ana Macedo.

Pensando nisso, ela destaca 7 dicas para criar o hábito da leitura, mesmo com a rotina corrida. Confira!

1. Comece com metas pequenas

Não é preciso ler um livro por semana. Estabeleça metas pequenas, como ler de 5 a 10 páginas por dia. O importante é manter a regularidade.

2. Crie um ritual de leitura

Escolha um horário fixo, como antes de dormir ou durante o café da manhã, e transforme o momento de leitura em um ritual diário.

3. Troque parte do tempo nas redes sociais por livros

Dez minutos a menos no celular podem se transformar em dez minutos de leitura.

4. Experimente os audiolivros

Para quem tem dias muito cheios, os audiolivros são uma ótima forma de “ler” enquanto dirige, caminha ou faz tarefas domésticas.

Participar de clubes do livro ajuda a manter o compromisso com a leitura e torna a experiência divertida (Imagem: JHershPhoto | Shutterstock)

5. Participe de clubes de leitura

Ler em grupo ajuda a manter o compromisso e torna a experiência mais divertida e enriquecedora.

6. Escolha livros que despertem curiosidade

Em vez de se forçar a ler algo “importante”, comece por temas que realmente despertem seu interesse.

7. Carregue um livro com você

Seja físico ou digital, tenha sempre um livro por perto. Assim, pode aproveitar pequenos intervalos ao longo do dia para ler.

Mais do que um hábito, a leitura é uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento pessoal. Pequenas mudanças de rotina podem fazer toda a diferença para quem deseja ler mais e melhor. “Quando entendemos que ler não é uma obrigação, mas uma oportunidade de nos conectarmos conosco e com o mundo, o tempo aparece”, reforça Ana Macedo. Neste Dia Nacional do Livro, a data serve como um lembrete de que sempre é possível recomeçar — uma página por vez.

