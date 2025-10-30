7 diferenças entre os cachorros das raças cane corso e dogo argentino 

À primeira vista, o cane corso e o dogo argentino podem ser facilmente confundidos. Ambos são cães grandes, musculosos e de aparência imponente, o que leva muitas pessoas a acreditarem que se trata de raças semelhantes. No entanto, quando observados com mais atenção, revelam diferenças marcantes em aspectos como origem, comportamento, estrutura corporal e até mesmo no tipo de tutor com quem melhor convivem.

A seguir, confira as principais diferenças entre os cachorros das raças cane corso e dogo argentino!

1. Origem e função histórica

O cane corso tem origem na Itália e pertence ao grupo dos molossos, cães descendentes dos antigos “canis pugnaces” usados no Império Romano. Durante séculos, ele foi empregado como guardião de propriedades, protetor de rebanhos e até auxiliar na caça de animais grandes, como javalis. Essa herança moldou um cachorro de temperamento vigilante e com forte instinto de guarda.

O dogo argentino, por outro lado, nasceu na Argentina na década de 1920, criado pelo médico Antonio Nores Martínez. Ele buscava um cão corajoso, atlético e resistente para caçar em matilhas. Para chegar ao padrão ideal, cruzou várias raças, como o antigo buldogue inglês, boxer, pointer e o extinto mastim dos pirineus. Por isso, o dogo tem um perfil mais voltado à caça e à resistência física do que à guarda territorial.

2. Aparência e cor da pelagem

A pelagem é uma das formas mais simples de distinguir as duas raças. O dogo argentino possui pelo curto, liso e totalmente branco, sendo aceita apenas uma pequena mancha escura na cabeça, que não pode ultrapassar 10% da área total. Essa cor foi escolhida intencionalmente para facilitar a visualização do cão durante caçadas em campo aberto. O cane corso apresenta uma variedade ampla de cores, que inclui preto, cinza, fulvo, tigrado e até tons azulados. Seu pelo também é curto e denso, mas ligeiramente mais grosso e firme ao toque.

O cane corso tende a ser mais pesado e largo (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

3. Estrutura corporal e peso

Embora os dois sejam grandes e musculosos, suas proporções diferem. O cane corso tende a ser mais pesado e largo, com corpo compacto, peito profundo e ossos espessos. Machos podem atingir de 45 a 50 kg, e fêmeas, cerca de 40 kg. O dogo argentino tem um físico mais atlético e alongado, voltado à resistência. Ele pesa em média de 40 a 45 kg, mas se destaca pela agilidade e capacidade de manter alta performance por longos períodos.

4. Cabeça e expressão facial

A diferença mais marcante no rosto está no formato da cabeça. O cane corso tem uma cabeça larga, quadrada e com maxilares poderosos, além de focinho curto e orelhas triangulares que, naturalmente, caem para os lados. Sua expressão transmite imponência e atenção constante. O dogo argentino exibe uma cabeça mais longa e harmoniosa, com focinho ligeiramente mais comprido e nariz preto contrastando com o pelo branco. As orelhas, quando naturais, são médias e eretas.

5. Temperamento e comportamento

O cane corso é conhecido por seu equilíbrio e autoconfiança. Extremamente leal, protetor e afetuoso com a família, ele costuma ser reservado com estranhos, mas raramente agressivo sem motivo. Com socialização adequada desde filhote, torna-se um cão guardião confiável e obediente.

O dogo argentino, por outro lado, tem instinto de caça muito forte. É corajoso, determinado e protetor, mas pode reagir de forma mais impulsiva se não for bem treinado. Sua energia intensa exige tutores experientes, capazes de impor regras e manter liderança calma e constante.

O dogo argentino precisa de exercícios diários intensos (Imagem: Rafal Rutkowski | Shutterstock)

6. Nível de energia e necessidade de exercícios

O dogo argentino é um cão de alta performance. Criado para caçadas longas, ele precisa de exercícios diários intensos, como corridas, brincadeiras e estímulos mentais. O tédio ou o confinamento podem levá-lo a comportamentos destrutivos.

O cane corso, embora também ativo, é mais equilibrado. Caminhadas, brincadeiras moderadas e treino de obediência são suficientes para mantê-lo saudável e tranquilo. Ele se adapta melhor a uma rotina com períodos de descanso, desde que receba estímulos físicos regulares.

7. Convivência com a família e outros animais

O cane corso costuma ser carinhoso, protetor e bastante ligado à família. Se acostumado desde filhote, pode conviver bem com crianças e outros cães, embora sua força exija sempre supervisão. O dogo argentino também é afetuoso e leal, mas seu instinto de caça pode torná-lo menos tolerante com outros animais, principalmente os menores. Por isso, requer socialização cuidadosa e presença constante do tutor para garantir convivência harmoniosa.