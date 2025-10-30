InícioRevista do Correio
Astrologia

Descubra a decoração de Halloween ideal para cada signo

As influências astrológicas também interferem no modo como cada nativo celebra a data

A decoração de Halloween transmite a energia dos signos na data (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O Halloween é uma das datas mais simbólicas do ano e, segundo a astrologia, cada signo pode expressar sua energia até na forma de decorar a casa. Enquanto alguns preferem o mistério e o clima sombrio, outros transformam a celebração em um momento criativo e cheio de personalidade.

Conforme Nina D’oya Igbalé, especialista do Astrocentro, as influências astrológicas interferem não só no comportamento, mas também no modo como cada pessoa se conecta com os rituais e celebrações. “Cada signo vibra essa data de um jeito único, revelando traços marcantes da própria personalidade”, explica.

A seguir, Nina D’oya Igbalé revela qual tipo de decoração de Halloween mais combina com o estilo de cada signo. Confira!

Áries – Ousado

Ilustração do signo de Áries, em fundo alaranjado, com um carneiro claro de chifres verdes arqueados e expressão sorridente, sobre fundo estrelado
Os arianos gostam de usar elementos marcantes na decoração de Halloween (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os arianos adoram intensidade e impacto. Para eles, o Halloween pede elementos marcantes: caveiras, chamas, cores vibrantes e uma decoração que transmita energia e atitude.

Touro – Confortável

Ilustração do signo de Touro, em fundo alaranjado, com a cabeça de um touro rosado e chifres roxos curvados, cercado por estrelas
No Halloween, os taurinos preferem uma mesa temática com doces gourmet (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os taurinos preferem celebrações acolhedoras e cheias de sabor. Uma mesa temática com doces gourmet, velas aromáticas e detalhes ligados às “gostosuras” da data é a escolha perfeita.

Gêmeos – Divertido

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo alaranjado, com dois rostos idênticos voltados um para o outro, envoltos em cabelos coloridos
Os geminianos amam uma decoração de Halloween leve e engraçada (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Comunicativos e bem-humorados, os geminianos amam uma decoração leve e engraçada. Fantasmas simpáticos, letreiros coloridos e itens que despertam risadas garantem o clima da festa.

Câncer – Nostálgico

Ilustração do signo de Câncer, em fundo alaranjado, com um caranguejo rosado de patas coloridas e expressão simpática, sobre um fundo estrelado
Os cancerianos gostam de uma atmosfera mais sombria e acolhedora (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os cancerianos se encantam por tradições e memórias afetivas. Lanternas, abóboras iluminadas e uma atmosfera mais sombria e acolhedora remetem ao Halloween clássico.

Leão – Chamativo

Ilustração do signo de Leão, em fundo alaranjado, com a cabeça de um leão de juba volumosa e detalhes brilhantes ao redor
No Halloween, os leoninos adoram elementos que remetem à nobreza (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Realeza e brilho são palavras-chave para os leoninos. Fantasmas dourados, detalhes em preto e dourado e elementos que remetem à nobreza garantem o toque de destaque que o signo adora.

Virgem – Minimalista

Ilustração do signo de Virgem, em fundo alaranjado, com uma figura feminina de cabelo lilás e olhos em forma de estrelas
Os virginianos gostam de uma decoração de Halloween organizada e guiada pela estética (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Organização e perfeição guiam a estética virginiana. Cada detalhe conta: caveiras, abóboras e enfeites feitos à mão, dispostos de forma cuidadosa e harmônica.

Libra – Elegante

Ilustração do signo de Libra, em fundo alaranjado, com uma balança verde com dois pratos suspensos em equilíbrio
Os librianos prezam por equilíbrio e beleza na decoração de Halloween (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os librianos prezam por equilíbrio e beleza. Castiçais, velas, arranjos delicados e uma paleta de cores sofisticada transformam o Halloween em um evento de pura elegância.

Escorpião – Mistério

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo alaranjado, com um escorpião roxo de corpo segmentado e cauda levantada
Os escorpianos combinam com uma decoração inspirada em bruxas, poções e simbologias ocultas (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Intensos e místicos, os escorpianos combinam com uma decoração inspirada em bruxas, poções e simbologias ocultas. Livros antigos e pentagramas completam o clima de mistério.

Sagitário – Aventureiro

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo alaranjado, com um arco e flecha colorido apontando para cima
Os sagitarianos preferem uma decoração de Halloween com alto astral (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Mesmo no Halloween, o sagitariano prefere o alto astral. Caveiras coloridas, abóboras divertidas e uma decoração alegre e livre refletem seu espírito otimista.

Capricórnio – Clássico

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo alaranjado, com uma cabra de rosto sereno e chifre
Os capricornianos valorizam a decoração de Halloween tradicional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os capricornianos valorizam o tradicional. Uma casa estilo mansão assombrada, com velas, teias de aranha e referências a filmes clássicos de terror, é o cenário ideal.

Aquário – Criativo

Ilustração do signo de Aquário, em fundo alaranjado, com um vaso verde decorado derramando água roxa
Os aquarianos são inventivos e gostam de apostar em uma decoração de Halloween feita por eles mesmos (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os aquarianos são inventivos e imprevisíveis. Eles apostam em uma decoração feita por eles mesmos, com ideias futuristas e inusitadas — como um Halloween gótico com toques alienígenas.

Peixes – Sonhador

Ilustração do signo de Peixes, em fundo alaranjado, com dois peixinhos coloridos girando em sentidos opostos dentro de um círculo
Os piscianos gostam de utilizar elementos que os conectem com o lado espiritual da data (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Sensíveis e místicos, os piscianos se conectam com o lado espiritual da data. Bruxas, cristais, cartas de tarot e elementos esotéricos tornam o ambiente mágico e cheio de boas vibrações.

Por Ana Carolina Batista

