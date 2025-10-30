O que assistir na HBO Max em novembro: 5 filmes e séries que chegam ao catálogo

Novembro chega repleto de estreias imperdíveis na HBO Max, com histórias que prometem emocionar, provocar e entreter os assinantes. A plataforma apresenta produções que exploram diferentes formas de amor, poder e reconstrução. Entre os destaques, “I Love LA” mergulha na intensidade das relações e nas contradições da vida em Los Angeles. A série “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, por sua vez, resgata a trajetória marcante de uma mulher que desafiou padrões e se tornou símbolo de coragem e resistência.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos que chegam na HBO Max em novembro!

1. I love LA (02/11)

Em “I love LA”, Maia chega a Los Angeles decidida a mudar o rumo da própria carreira (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

Criada e protagonizada por Rachel Sennott, a trama acompanha Maia, que deixa Nova York determinada a transformar sua carreira e encontra na cidade um cenário cheio de possibilidades — e desilusões. O retorno de Tallulah (Odessa A’zion), sua amiga de juventude, reabre laços que pareciam esquecidos e coloca à prova o quanto ambas mudaram com o passar dos anos.

Entre expectativas frustradas, reencontros e novas oportunidades, todos se veem obrigados a lidar com quem se tornaram e com o peso das escolhas que fizeram. Retratada com humor e sutileza, a série explora o contraste entre a imagem idealizada de Los Angeles e as incertezas de quem tenta se afirmar em meio à competitividade, às relações instáveis e ao desejo de pertencimento.

2. Harry Potter: Bruxos da Confeitaria — 2ª temporada (02/11)

Em “Harry Potter: Bruxos da Confeitaria”, confeiteiros enfrentam desafios para reproduzir cenas marcantes da franquia em doces (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

O universo mágico volta a ganhar vida em uma nova disputa repleta de criatividade e encantamento. Confeiteiros de diferentes estilos se enfrentam em desafios inspirados no mundo de Harry Potter, transformando feitiços, criaturas e cenários icônicos em sobremesas espetaculares.

Sob a apresentação dos irmãos James e Oliver Phelps, conhecidos por interpretarem os gêmeos Fred e George Weasley, e com a avaliação atenta dos jurados Carla Hall e Jozef Youssef, os participantes precisam provar habilidade, imaginação e técnica para impressionar em cada rodada. As provas acontecem em espaços emblemáticos da saga, como o Grande Salão, o Beco Diagonal e a Plataforma 9¾, recriados dentro dos estúdios originais.

3. Meu Ayrton, por Adriane Galisteu (06/11)

Em “Meu Ayrton, por Adriane Galisteu”, a apresentadora revive o relacionamento com o piloto Ayrton Senna nos anos 90 (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

No documentário dividido em duas partes, Adriane Galisteu conduz sua própria história ao revisitar a relação que teve com Ayrton Senna nos anos 1990. A série mistura memórias pessoais, registros históricos e depoimentos de pessoas próximas ao casal, oferecendo uma visão inédita sobre afeto, juventude e recordações que atravessam décadas. Ao retornar a locais significativos e compartilhar experiências vividas ao lado do piloto, Galisteu revela sentimentos e lembranças de maneira exclusiva, proporcionando ao público uma perspectiva única de sua trajetória ao lado de Senna.

4. Ângela Diniz: Assassinada e Condenada (13/11)

A série “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada” revisita a história da jovem que foi condenada pelo próprio assassinato (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A minissérie acompanha a vida e o destino de Ângela Diniz (Marjorie Estiano), jovem socialite dos anos 1970 que buscava independência e liberdade pessoal. A produção retrata os acontecimentos que levaram ao seu assassinato pelo companheiro Doca Street (Emílio Dantas) e o julgamento que se tornou um marco na discussão sobre a violência contra a mulher e o conceito de “legítima defesa da honra”. Inspirada no podcast Praia dos Ossos da Rádio Novelo, a série combina investigação, memória e narrativa sensível para revisitar um episódio histórico e suas repercussões sociais.

5. The Seduction (14/11)

“The seduction” acompanha a marquesa de Merteuil que decide se tornar a cortesã mais influente de Paris após uma traição (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A série acompanha a marquesa de Merteuil (Anamaria Vartolomei), uma mulher brilhante e ambiciosa que, após ser traída pelo sedutor visconde de Valmont, decide reconstruir sua vida e assumir o controle do próprio destino. Movida pela dor e pela vontade de poder, ela transforma a humilhação em força para se tornar a cortesã mais influente da alta sociedade parisiense. Livremente inspirada no romance clássico “Ligações Perigosas”, a trama revela um universo de manipulações, desejo e vingança, em que o charme e a inteligência são armas tão letais quanto qualquer duelo.