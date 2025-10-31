7 raças de cachorro originárias do Reino Unido

Existem muitas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, cada uma com suas particularidades e histórias fascinantes. Entre elas, as originárias do Reino Unido se destacam não apenas pela diversidade, mas também pela forte ligação que sempre tiveram com o ser humano. Desde os tempos medievais, cães britânicos eram criados para tarefas específicas — como pastoreio, caça e guarda — e tornaram-se símbolos de lealdade e inteligência.

O Reino Unido, formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, é considerado o berço de algumas das raças mais amadas e reconhecidas do planeta. Em suas paisagens rurais e campos verdes, os cães se tornaram companheiros indispensáveis de agricultores, caçadores e nobres. Hoje, muitos desses animais continuam exibindo os traços de coragem, sensibilidade e afeto que os tornaram populares, conquistando tutores em diferentes partes do mundo.

A seguir, conheça algumas raças de cachorro originárias do Reino Unido!

1. Border collie

O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock)

Desenvolvido na fronteira entre Inglaterra e Escócia, o border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo. Criado para o pastoreio de ovelhas, apresenta porte médio, corpo ágil e resistente, e pelagem que pode ser curta ou longa, geralmente nas cores preta e branca. Seus olhos atentos e expressivos refletem a intensa ligação com o tutor.

Com muita energia, requer atividade física e mental constante, sendo ideal para quem tem estilo de vida ativo. É um cachorro extremamente leal, obediente e concentrado em suas tarefas, com um instinto para aprender e trabalhar em equipe.

2. Buldogue inglês

O buldogue inglês é um cão dócil, calmo e muito apegado à família (Imagem: Rita_Kochmarjova | Shutterstock)

O buldogue inglês tem raízes profundas na Inglaterra e uma história que remonta ao século XIII, quando era utilizado em lutas com touros. Com o tempo, o perfil da raça mudou completamente, tornando-se um símbolo de bravura e afeto.

É um cão de porte médio, corpo compacto e musculoso e rosto achatado. A pelagem é curta e pode variar entre tons de branco, vermelho, tigrado e marrom. Apesar da aparência robusta, é dócil, calmo e muito apegado à família. Adora passar o tempo ao lado do tutor e precisa de cuidados com o calor e o esforço físico devido à sua estrutura braquicefálica.

3. Cavalier king charles spaniel

O cavalier king charles spaniel se adapta facilmente à vida em apartamentos e costuma se dar bem com crianças e outros animais (Imagem: BAUER Alexandre | Shutterstock)

Essa raça surgiu no Reino Unido e ficou famosa entre a realeza inglesa nos séculos XVI e XVII, especialmente sob o reinado do rei Charles II, de quem herdou o nome. Pequeno e elegante, o cavalier tem pelagem longa e sedosa, geralmente nas cores castanho e branco, tricolor, ruby ou preto e fogo. Seus olhos grandes e expressivos transmitem doçura e sensibilidade.

É um cachorro afetuoso, companheiro e sociável, que adora estar perto do tutor e se adapta facilmente à vida em apartamentos. Costuma se dar bem com crianças e outros animais, sendo um dos pets mais indicados para famílias amorosas.

4. Beagle

O beagle é uma raça curiosa, independente e sociável (Imagem: Alexey Androsov | Shutterstock)

O beagle tem origem inglesa e era usado, desde o século XVI, para caçar lebres e pequenos animais em matas abertas. É um cachorro de porte médio, com corpo atlético e pelagem curta nas cores preto, branco e marrom. Suas orelhas longas e focinho sensível revelam o talento para o faro, uma de suas principais características.

Alegre, curioso e independente, o beagle é sociável e adora explorar ambientes, precisando de estímulos e passeios regulares. Quando bem treinado e socializado, é um ótimo companheiro para famílias, mostrando-se carinhoso e brincalhão, especialmente com crianças.

5. Cocker spaniel inglês

O cocker spaniel inglês é um cachorro enérgico, alegre e muito ligado à família (Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock)

Criado na Inglaterra como cão de caça, o cocker spaniel inglês era responsável por levantar e recuperar aves durante as expedições. De porte médio e estrutura compacta, tem pelagem longa e sedosa, com orelhas caídas. Suas cores variam entre dourado, preto, tricolor e outras combinações.

É um cachorro enérgico, alegre e muito ligado à família, sempre disposto a agradar o tutor. Precisa de exercícios regulares e atenção diária, pois é sociável e afetuoso. Quando criado em ambiente familiar, mostra-se um excelente companheiro e um dos cães mais gentis entre os spaniels britânicos.

6. Clumber spaniel

O clumber spaniel é dócil e leal, preferindo o convívio tranquilo com o tutor (Imagem: Dora Zett | Shutterstock)

Originário de Clumber Park, em Nottinghamshire, o clumber spaniel é uma das raças mais antigas do Reino Unido. Desenvolvido como cão de caça em terrenos densos, possui porte grande, corpo robusto e pelagem branca com manchas alaranjadas. Seus olhos expressam calma e confiança, refletindo um temperamento equilibrado.

Apesar do tamanho, é dócil e leal, preferindo o convívio tranquilo com o tutor. Gosta de passeios moderados e é um ótimo companheiro para famílias que buscam um cachorro sereno e afetuoso. Sua pelagem densa exige escovação frequente para evitar embaraços e manter o brilho natural.

7. Wire fox terrier

O cão da raça wire fox terrier é corajoso, brincalhão e adora atividades ao ar livre (Imagem: Serhii Bobyk | Shutterstock)

O wire fox terrier, ou terrier de pelo duro, surgiu na Inglaterra e foi criado para caçar raposas e pequenos animais em tocas. Possui porte pequeno a médio, pelagem áspera e densa, geralmente branca com manchas pretas ou castanhas. É um cachorro cheio de energia e curiosidade, sempre atento a tudo ao seu redor.

Corajoso e brincalhão, adora desafios e atividades ao ar livre. Apesar do tamanho, tem forte personalidade e pode ser teimoso, o que exige paciência e firmeza no treinamento. Quando bem socializado, torna-se um excelente companheiro para tutores ativos.