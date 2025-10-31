Bolo de liquidificador: 3 receitas práticas e saborosas para o café da tarde

Nada se compara ao aroma de um bolo fresquinho acompanhado de uma xícara de café à tarde. Quando praticidade e sabor se encontram, o resultado é simplesmente irresistível. Os bolos de liquidificador mostram que é possível criar receitas saborosas sem esforço. Leves, macios e versáteis, tornam qualquer momento ainda mais especial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, veja 3 receitas práticas e saborosas de bolo de liquidificador para o café da tarde!
Bolo de laranja
Ingredientes
- 1 laranja descascada, sem sementes e cortada em pedaços
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de suco de laranja natural
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Coloque no copo do liquidificador a laranja em pedaços, os ovos, o açúcar, o óleo e o suco de laranja. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até incorporar bem. Acrescente o fermento e misture delicadamente até ficar uniforme. Despeje a massa em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.
Bolo de chocolate
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de cacau em pó 50%
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o cacau em pó. Bata até obter uma mistura lisa e homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente as farinhas aos poucos, mexendo até incorporar bem. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente até que a massa fique uniforme. Despeje em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja firme e passe no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.
Bolo de coco
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o leite de aveia, o óleo de coco, o açúcar demerara e a essência de baunilha. Bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o sal. Bata até a massa ficar lisa e sem grumos. Transfira a mistura para uma tigela e misture o fermento químico e o coco ralado, incorporando delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35-40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e desenforme. Sirva em seguida.