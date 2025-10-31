Arroz de forno: 7 receitas simples para deixar o jantar mais saboroso

Para os dias em que a fome aperta e a criatividade para cozinhar parece ter sumido, o arroz de forno é a solução perfeita. Delicioso, fácil de preparar e versátil, ele transforma qualquer ingrediente da geladeira, inclusive sobras, em uma refeição completa e irresistível. E o melhor de tudo é que combina com qualquer ocasião, deixando cada momento ainda mais especial.
Abaixo, confira 7 receitas simples de arroz de forno para deixar o jantar mais saboroso!
Arroz de forno com frango cremoso
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 200 g de requeijão cremoso
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 150 g de queijo muçarela ralado
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue por 4 minutos. Junte o milho-verde e a ervilha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque a salsinha, o arroz, o requeijão e o creme de leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo, transfira para um refratário e cubra com os queijos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.
Arroz de forno com carne moída
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 300 g de carne moída
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 100 g de presunto picado
- 150 g de queijo muçarela ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque o arroz, o presunto e metade do queijo muçarela e misture. Desligue o fogo, transfira para um refratário e cubra com o restante do queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.
Arroz de forno com atum
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 170 g de atum escorrido
- 395 g de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de azeitona picada
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 100 g de queijo muçarela ralado
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o arroz, o atum, o milho-verde e a azeitona. Adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Transfira a mistura para um refratário e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de forno com carne-seca e abóbora
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 xícara de chá de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 xícara de chá de abóbora-cabotiá descascada, cozida e amassada
- 1 xícara de chá de uva-passa
- 100 g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o arroz, a carne-seca, a uva-passa e a abóbora até obter uma consistência homogênea. Transfira para um refratário e cubra com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Arroz de forno com berinjela e abobrinha
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz integral cozido
- 1 berinjela cortada em cubos
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Queijo de castanha-de-caju ralado
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a berinjela, a abobrinha, o tomate e a cebola e refogue por 5 minutos. Acrescente o arroz integral e mexa para incorporar. Desligue o fogo e transfira a mistura para um refratário. Cubra com queijo de castanha-de-caju e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de forno com linguiça toscana
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 2 linguiças toscanas sem pele e picadas
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 100 g de queijo muçarela ralado
- Azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o tomate e doure. Junte a linguiça toscana e refogue por 5 minutos. Por último, coloque o arroz e misture. Transfira para um refratário e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de forno com camarão
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 300 g de camarão limpo
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio. Adicione o camarão e o alho e refogue até ficar rosado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o molho de tomate e o arroz e mexa até obter uma consistência homogênea. Transfira para um refratário e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.