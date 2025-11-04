Cuidar da saúde mental também faz parte da preparação para o Enem (Imagem: GaudiLab | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O período de estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma vir acompanhado de muita pressão e, para alguns estudantes, de uma sensação constante de que nunca estão fazendo o suficiente. Essa autocobrança excessiva, aliada ao perfeccionismo, pode gerar ansiedade e prejudicar o rendimento.

Segundo Teresa Cristina Martins Kobayashi, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, é importante reconhecer esses comportamentos e adotar estratégias para manter o equilíbrio emocional. “O perfeccionismo cria uma falsa ideia de que é preciso acertar tudo para ter sucesso. Mas, na prática, o aprendizado acontece com erros e ajustes. Saber lidar com as próprias limitações é parte essencial do processo”, explica.

Abaixo, a professora lista 5 dicas para controlar o perfeccionismo e a autocobrança para o Enem. Confira!

1. Estabeleça metas possíveis

Definir um cronograma de estudos realista é o primeiro passo para reduzir a ansiedade.

2. Aceite que errar faz parte

O medo de errar é um dos principais obstáculos para o aprendizado.

É importante evitar comparar o próprio desempenho com o dos colegas (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. Evite comparações

Comparar o próprio desempenho ao de colegas pode gerar insegurança e sensação de incapacidade.

4. Reserve tempo para descanso

Pausas regulares ajudam o cérebro a consolidar o conteúdo estudado.

5. Cuide da sua saúde emocional

Alimentação equilibrada, atividade física e boas noites de sono são essenciais para o bem-estar.

“Quando o emocional está em dia, o estudante aprende com mais facilidade e mantém a motivação. Buscar apoio psicológico também é uma boa alternativa, especialmente em períodos de alta pressão”, finaliza a coordenadora.

Por Leticia Zuim Gonzalez