7 curiosidades interessantes sobre os rinocerontes 

Ao longo da história, os rinocerontes foram admirados por sua força e vistos como símbolos de poder e resistência

Os rinocerontes são mamíferos de grande porte que pertencem à família Rhinocerotidae. Reconhecidos por seus imponentes chifres e corpo robusto, eles habitam regiões da África e da Ásia, ocupando savanas, florestas e planícies alagadas. Apesar da aparência forte e temperamento reservado, são animais pacíficos e têm um papel ecológico essencial: controlam o crescimento da vegetação e mantêm o equilíbrio dos ambientes em que vivem.

Ao longo da história, os rinocerontes foram admirados por sua força e vistos como símbolos de poder e resistência. No entanto, o avanço da caça ilegal e a perda de habitat os colocaram entre as espécies mais ameaçadas do planeta. Conhecer suas características e curiosidades ajuda a valorizar esses animais incríveis e desperta a consciência sobre a importância de protegê-los. Veja!

1. Existem cinco espécies de rinocerontes no mundo

Atualmente, existem cinco espécies vivas de rinocerontes: branco e negro (africanos), indiano, de Sumatra e de Java (asiáticos). Cada uma possui características únicas: o rinoceronte-branco, por exemplo, é o maior de todos, enquanto o rinoceronte-de-sumatra é o menor e o mais peludo.

Essas diferenças mostram como a espécie evoluiu para se adaptar a diferentes ambientes, desde florestas tropicais densas até savanas abertas. Infelizmente, as espécies asiáticas estão entre as mais ameaçadas de extinção, com populações reduzidas a poucos indivíduos.

2. São alguns dos maiores mamíferos terrestres do planeta

O rinoceronte-branco pode ultrapassar 3,5 metros de comprimento e pesar mais de 2,3 toneladas. Mesmo com esse tamanho, é capaz de se mover com surpreendente agilidade. Essa imponência física serve tanto para se proteger quanto para garantir espaço de alimentação em áreas de pastagem. Assim como os elefantes e hipopótamos, os rinocerontes exercem influência significativa sobre o ambiente, moldando o solo e a vegetação ao seu redor.

3. O nome significa “chifre no nariz”

A palavra “rinoceronte” vem do grego rhino (nariz) e keras (chifre), e descreve perfeitamente sua característica mais marcante. O chifre do animal não é feito de osso, mas de queratina — a mesma substância presente em unhas e cabelos humanos. Ele cresce continuamente ao longo da vida e pode atingir até 1,5 metro de comprimento. É usado tanto para defesa quanto para escavar o solo e abrir caminho na vegetação. Infelizmente, é também o motivo pelo qual muitos rinocerontes são caçados ilegalmente.

A estrutura espessa da pele protege o rinoceronte de galhos, espinhos e até mordidas de predadores (Imagem: Gunter Nuyts | Shutterstock)

4. A pele espessa funciona como uma armadura natural

A pele do rinoceronte pode ter até 5 centímetros de espessura e possui uma textura rugosa com dobras que lembram placas de armadura. Essa estrutura protege o animal de galhos, espinhos e até mordidas de predadores. Além disso, as dobras criam canais naturais onde a lama se acumula, ajudando a refrescar o corpo e a afastar insetos. Apesar da aparência resistente, a pele é sensível e precisa de cuidados naturais — por isso, o banho de lama é tão importante para sua saúde e conforto.

5. Os banhos de lama são essenciais para o bem-estar

Os rinocerontes adoram rolar na lama. Esse comportamento não é apenas recreativo: a lama cria uma camada protetora sobre a pele, que age como filtro solar e repelente natural. Além disso, o resfriamento corporal é fundamental, pois o calor excessivo pode causar estresse e até desidratação. Em regiões secas, os poços de lama são pontos de encontro entre diferentes espécies, o que mostra como esses animais também ajudam a manter a vida ao redor deles.

6. São surpreendentemente rápidos quando se sentem ameaçados

Apesar do peso, os rinocerontes podem correr a velocidades de até 50 km/h. Quando se sentem encurralados, usam sua força e velocidade como defesa. Sua visão é limitada, mas o olfato e a audição são aguçados, o que os ajuda a perceber ameaças à distância. Na natureza, ataques a humanos são raros e geralmente ocorrem quando o animal é provocado.

7. Têm hábitos alimentares variados e específicos

Todos os rinocerontes são herbívoros, mas cada espécie tem preferências diferentes. O rinoceronte-branco, por exemplo, é um grande “pastoreador” de gramíneas, enquanto o rinoceronte-negro prefere folhas e ramos de arbustos, usando seu lábio pontiagudo para arrancá-los. Essa diversidade alimentar ajuda a equilibrar os ecossistemas, evitando o crescimento excessivo de determinadas plantas e favorecendo a biodiversidade. Eles podem passar até 12 horas por dia se alimentando.