Lombo assado: 5 receitas de forno para o almoço ou jantar

O lombo é uma carne magra que se destaca pela suculência quando bem preparada. Assado lentamente, absorve os temperos e forma uma crosta saborosa que o torna presença garantida em muitos almoços e jantares. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, há versões que agradam a diferentes paladares — das mais simples às recheadas.

Confira, a seguir, 5 receitas de forno para preparar um delicioso lombo assado!

Lombo assado com batata e cenoura

Ingredientes

1,5 kg de lombo de porco

1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1 ramo de alecrim fresco

1 ramo de tomilho fresco

1 xícara de chá de vinho branco seco

500 g de batata -bolinha

-bolinha 200 g de cenoura baby

1 cebola cortada em pedaços

1 xícara de chá de caldo de legumes

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o lombo com sal, pimenta-do-reino e alho, esfregando bem por toda a carne. Depois, em uma frigideira grande em fogo médio, aqueça o azeite e a manteiga e sele o lombo de todos os lados até dourar bem. Transfira o lombo para uma assadeira. Distribua ao redor a batata-bolinha, a cenoura e a cebola. Coloque os ramos de alecrim e tomilho por cima.

Depois, regue tudo com o vinho branco e o caldo de legumes. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Em seguida, retire o papel-alumínio, regue novamente com o líquido da assadeira e asse por mais 30 a 40 minutos, até o lombo ficar bem dourado e os legumes macios. Retire do forno, espere 10 minutos antes de fatiar e sirva com os legumes e o molho formado na assadeira.

Lombo assado com cerveja escura e cebola caramelizada

Ingredientes

1,3 kg de lombo de porco

1 colher de sopa de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

350 ml de cerveja escura

escura 2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 cebolas cortadas em rodelas grossas

1 colher de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de molho inglês

1 colher de chá de cominho em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o lombo com sal, pimenta-do-reino e cominho. Depois, aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e sele a carne de todos os lados até dourar. Transfira o lombo para uma assadeira, junte as cebolas, o açúcar mascavo, o molho inglês e despeje a cerveja escura. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora e 15 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 minutos, virando a carne na metade do tempo, até formar um molho espesso. Sirva o lombo fatiado com a cebola caramelizada por cima e o molho reduzido.

Lombo assado recheado com farofa de pão e cranberry (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Lombo assado recheado com farofa de pão e cranberry

Ingredientes

1,5 kg de lombo de porco aberto em manta

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de pão amanhecido cortado em cubos

amanhecido cortado em cubos 1/2 xícara de chá de cranberry seca

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1 maçã-verde picada

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Ramos de tomilho e alecrim fresco a gosto

1 xícara de chá de vinho branco seco

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o lombo com sal e pimenta-do-reino e reserve. Após, em uma frigideira, aqueça, em fogo médio, o azeite e a manteiga e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o pão em cubos, o cranberry, as nozes e a maçã-verde. Misture bem e regue com o caldo de legumes apenas o suficiente para umedecer levemente.

Após, espalhe o recheio sobre o lombo aberto, enrole cuidadosamente e amarre com barbante culinário. Acomode o lombo em uma assadeira untada com óleo, regue com o vinho branco e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Retire o papel-alumínio, regue com o próprio caldo da assadeira e asse por mais 30 a 40 minutos, até dourar bem por fora. Retire do forno, espere cerca de 10 minutos antes de fatiar e sirva com o molho que se formou na assadeira.

Lombo assado com abacaxi e gengibre

Ingredientes

1,4 kg de lombo de porco

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino

1 xícara de chá de suco de abacaxi natural

4 rodelas grossas de abacaxi

1 colher de sopa de gengibre ralado

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de vinagre de maçã

2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de abacaxi, o gengibre, o mel, o molho de soja, o vinagre e o azeite. Coloque o lombo em uma assadeira, tempere com sal e pimenta-do-reino e despeje o molho por cima. Deixe marinar por 1 hora na geladeira.

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 190 °C por 1 hora. Retire o papel-alumínio, adicione as rodelas de abacaxi ao redor da carne e asse por mais 30 minutos, regando com o molho a cada 10 minutos. Sirva fatiado com o abacaxi e o molho por cima.

Lombo assado com mel, mostarda e alecrim

Ingredientes

1,2 kg de lombo de porco

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

3 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de mostarda dijon

3 ramos de alecrim fresco

3 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de suco de laranja natural

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o mel, a mostarda, o suco de laranja, o azeite e o alho até formar um molho homogêneo. Depois, tempere o lombo com sal e pimenta-do-reino e coloque-o em uma assadeira. Espalhe o molho sobre toda a carne e adicione os ramos de alecrim. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Retire o papel-alumínio, regue com o próprio molho e asse por mais 30 minutos, até caramelizar levemente. Sirva fatiado.