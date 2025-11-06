Bolo de liquidificador: 4 receitas práticas e saborosas para o café da manhã

Nada melhor do que começar o dia com um bolo caseiro, leve e cheio de sabor. Aqueles feitos no liquidificador, em especial, são ótimas opções para quem busca praticidade sem abrir mão do gostinho de feito em casa. Perfeitos para acompanhar o café da manhã, eles trazem aquela sensação de conforto e aconchego logo nas primeiras horas do dia.
A seguir, veja 4 receitas práticas e saborosas de bolo de liquidificador para o café da manhã!
Bolo de coco
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
- 395 g de leite condensado
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de coco ralado
- Coco ralado para finalizar
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o açúcar e o óleo. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o coco ralado e bata por mais alguns segundos apenas para misturar. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o sal. Misture delicadamente com uma espátula ou fouet até a massa ficar lisa. Por último, acrescente o fermento em pó e mexa suavemente até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar, desenforme e reserve.
Calda
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e o coco ralado. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até aquecer e engrossar levemente. Desligue o fogo e espalhe a cobertura por cima do bolo. Finalize com o coco ralado e sirva em seguida.
Bolo de café com chocolate
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de café coado frio
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o café e o óleo. Bata até ficar homogêneo. Acrescente o açúcar e o chocolate em pó, batendo até incorporar bem. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo. Misture com uma espátula até a massa ficar lisa e uniforme. Por último, acrescente o fermento em pó e mexa delicadamente até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja firme. Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Bolo de mandioca
Ingredientes
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de mandioca crua ralada
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de coco ralado
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o açúcar e o óleo. Bata bem até formar uma mistura homogênea. Acrescente a mandioca e o coco, batendo até misturar. Transfira a massa para uma tigela e adicione o sal e o fermento em pó. Misture delicadamente com uma espátula até o fermento se incorporar à massa. Despeje em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 45 minutos, ou até o bolo ficar dourado e firme ao toque. Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Bolo de pão de queijo
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 2 xícaras de chá de polvilho azedo
- 1 xícara de chá de queijo branco ralado
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Azeite para untar
- Polvilho azedo para polvilhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o leite e o azeite. Bata até a mistura ficar uniforme. Acrescente o polvilho azedo e bata até incorporar completamente. Adicione o queijo branco e o queijo parmesão. Bata mais alguns segundos apenas para misturar. Transfira a massa para uma tigela, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente com uma espátula até o fermento se integrar. Unte uma forma com azeite e polvilhe levemente com polvilho azedo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até o bolo crescer, dourar e firmar. Retire do forno e espere amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.