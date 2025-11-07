Ratatouille no forno: 3 receitas irresistíveis e fáceis de fazer

A comida simples também pode ser surpreendente, e o ratatouille é a prova disso. Feito com legumes frescos, temperos aromáticos e forno quente trabalhando a nosso favor, ele transforma ingredientes do dia a dia em um prato bonito, leve e cheio de personalidade. Tudo isso de maneira fácil e prática.
Abaixo, confira 3 receitas irresistíveis de ratatouille no forno!
Ratatouille simples
Ingredientes
- 1 abobrinha
- 1 berinjela
- 2 tomates maduros
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída e tomilho a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Com uma faca, corte a abobrinha, a berinjela e os tomates em rodelas finas e de tamanhos semelhantes. Reserve. Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Unte uma assadeira com um fio de azeite de oliva e organize as rodelas de legumes alternando as cores em círculos. Regue com a mistura de azeite de oliva e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Após, com cuidado, retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.
Ratatouille gratinado
Ingredientes
- 1 berinjela
- 2 abobrinhas
- 3 tomates
- 1 pimentão vermelho
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e queijo muçarela ralado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até engrossar levemente. Desligue o fogo e espalhe o molho no fundo de uma travessa. Reserve.
Com uma faca, corte a berinjela, as abobrinhas, os tomates e os pimentões em rodelas finas e de tamanhos semelhantes. Sobre o molho de tomate na travessa, disponha os legumes alternando as cores, formando círculo. Regue com azeite de oliva e cubra a travessa com papel-alumínio. Leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos. Retire o papel-alumínio, polvilhe com queijo muçarela e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.
Ratatouille com molho de tomate e manjericão
Ingredientes
Molho
- 1 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Legumes
- 1 abobrinha
- 1 berinjela
- 2 tomates
- 1 pimentão vermelho
- 1 pimentão amarelo
- Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e manjericão a gosto
Modo de preparo
Molho
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e deixe perfumar por alguns segundos. Junte o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo e espalhe o molho no fundo de uma travessa. Reserve.
Legumes e montagem
Com uma faca, corte a abobrinha, a berinjela, os tomates e os pimentões em rodelas finas e de tamanhos semelhantes. Sobre o molho de tomate na travessa, disponha os legumes alternando as cores, formando círculo. Regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de manjericão por cima. Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.