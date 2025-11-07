Torta de liquidificador: aprenda 4 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 

Nada melhor do que um lanche caseiro para deixar o lanche da tarde mais gostoso. As tortas de liquidificador unem praticidade e sabor, sendo ideais para quem deseja algo rápido e apetitoso. Com ingredientes simples e preparo fácil, resultam em massas leves e recheios variados, perfeitos para acompanhar uma bebida quente ou gelada.
Abaixo, veja 4 receitas práticas e deliciosas de torta de liquidificador para o lanche da tarde!
Torta de atum, escarola e ovo
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- 170 g de atum escorrido
- 2 ovos cozidos picados
- 1 xícara de chá de escarola refogada e picada
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata até a massa ficar lisa. Adicione o fermento em pó e pulse apenas para incorporar. Transfira metade da massa para uma forma média untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o atum, os ovos cozidos, a escarola e o queijo muçarela sobre a massa. Cubra com o restante da massa e alise a superfície com uma colher. Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
Torta de palmito
Ingredientes
Massa
- 3 colheres de sopa de linhaça triturada
- 9 colheres de sopa de água
- 1 xícara de chá de leite vegetal
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 2 colheres de sopa de levedura nutricional
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 300 g de palmito picado
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a linhaça triturada com a água e deixe descansar por 10 minutos, até formar um gel espesso. No liquidificador, coloque o gel de linhaça, o leite vegetal, o óleo vegetal, o sal e a levedura nutricional. Bata por 1 minuto até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e o amido de milho e bata até formar uma massa lisa. Junte o fermento em pó e pulse rapidamente apenas para incorporar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o milho-verde e o palmito. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e cozinhe por cerca de 3 minutos. Reserve.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma média untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de palmito e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
Torta de calabresa com azeitona
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de linguiça calabresa picada
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado para polvilhar
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata por cerca de 1 minuto até a mistura ficar homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata até formar uma massa lisa. Adicione o fermento em pó e pulse rapidamente apenas para misturar. Transfira a massa para uma tigela e misture a linguiça calabresa, a azeitona, o queijo muçarela e o cheiro-verde com o auxílio de uma colher. Despeje a mistura em uma forma média untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima da torta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme ao toque. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.
Torta de frango com queijo
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar levemente. Acrescente o frango, o tomate e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por alguns minutos. Desligue o fogo, adicione o requeijão, o queijo muçarela e o cheiro-verde. Misture bem e reserve para esfriar.
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura uniforme. Acrescente o queijo parmesão, a farinha de trigo e o amido de milho. Bata até a massa ficar lisa. Adicione o fermento em pó e pulse rapidamente para misturar.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de frango sobre a massa e cubra com o restante da massa. Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.