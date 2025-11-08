Preocupado com Mercúrio retrógrado? Veja os cuidados que cada signo deve adotar

Quando Mercúrio inicia seu movimento retrógrado em Sagitário, o cosmos convida a desacelerar. Será tempo de rever planos, repensar palavras e ajustar rotas antes de seguir adiante. A comunicação poderá ficar mais confusa e os imprevistos, mais frequentes; por isso, cada signo precisará ter atenção redobrada em certas áreas da vida.

Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica quais cuidados cada signo deverá ter durante o Mercúrio retrógrado!

Áries

Evite precipitar decisões importantes, especialmente as que envolverem viagens, contratos ou estudos. O impulso de agir rapidamente poderá deixá-lo(a) mais distraído(a) com detalhes. Será importante não confiar apenas em seu natural entusiasmo; procure ler as entrelinhas e esperar o momento certo para avançar.

Touro

Evite controlar tudo ou insistir em planos financeiros que mostram sinais de desgaste. Mercúrio retrógrado iluminará seus medos antigos de perda, e tentar resistir ao fluxo poderá gerar mais tensão. Tente deixar a vida mostrar onde você poderá e precisará confiar.

Gêmeos

Evite mal-entendidos e discussões impulsivas, especialmente em seus relacionamentos. Mercúrio é o seu regente, e retrógrado em Sagitário pedirá mais cuidado com o que diz e escreve. O risco será dizer mais do que deve ou prometer o que você não poderá cumprir. Tente escutar tudo antes de responder.

Câncer

Evite acumular tarefas e obrigações. Este será um momento que pedirá mais introspecção e cuidado consigo e menos cobrança. Será importante não se prender pela ideia de eficiência, pois será preciso dar passos mais lentos. Tente reorganizar prioridades e aprender a dizer não.

Leão

Evite dramatizar ou insistir em ter razão. Sagitário pedirá verdade, mas Mercúrio retrógrado mostrará que nem tudo será assim tão simples. Procure moderar sua vontade de convencer ou ensinar; o exemplo silencioso será mais inspirador do que qualquer discurso.

Virgem

Evite o perfeccionismo e o excesso de autocrítica. Mercúrio, seu regente, retrógrado em Sagitário, dissolverá certezas e o(a) desafiará a confiar na intuição e nos insights. Nem tudo precisará ser explicado em detalhes. Será importante aceitar a imperfeição como parte do processo.

Libra

Evite dispersar energia tentando agradar a todos. Este será um período para rever compromissos e perceber onde e de que forma você tem dado mais do que recebe. As palavras poderão ser mal interpretadas; portanto, deverá falar com clareza e/ou se entregar ao silêncio.

Escorpião

Evite insistir em verdades ou tentar controlar as conversas que fluem. Mercúrio retrógrado em Sagitário poderá expor crenças rígidas ou padrões cristalizados. Será hora de desapegar de velhas formas de pensar e abrir espaço para uma nova visão.

Sagitário

Evite falar sem medir o poder e alcance das palavras. Mercúrio retrógrado em seu signo poderá torná-lo(a) impaciente e excessivamente confiante. Será importante revisar seus discursos, e-mails, contratos, planos de viagem e promessas. Deverá pensar antes de agir ou reagir, e ouvir o que o universo tem a dizer.

Capricórnio

Evite sobrecarregar sua mente com preocupações relacionadas ao futuro. Mercúrio retrógrado em Sagitário pedirá fé e entrega; tente deixar o controle de lado. Será importante se atentar às oportunidades e ao excesso de racionalização. Este será um momento para gestar ideias, não para concretizá-las.

Aquário

Evite discussões ideológicas e expectativas irreais sobre grupos ou amizades. Mercúrio retrógrado poderá confundi-lo(a) quanto aos seus propósitos relacionados à coletividade. Será importante rever compromissos sociais e confiar mais nas atitudes do que nas palavras. Procure falar menos e realizar mais.

Peixes

Evite se iludir com promessas grandiosas, especialmente no trabalho. Você tenderá a ficar ainda mais sonhador(a); portanto, procure ter discernimento para entender o que é viável. Use este período para refletir sobre o propósito do seu trabalho, e não para mudar tudo de uma só vez. Poderá sonhar, mas com os pés bem firmes no chão.

Por Mariah Santos