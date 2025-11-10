Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 10 a 16 de novembro de 2025

As cartas do baralho cigano pedem atenção às alianças e àquilo que alimenta a rede de apoio de cada nativo. Segundo o Mestre Ravi Vidya, será uma semana de trocas e ajustes finos: cada um deverá selecionar com sabedoria com quem caminhar e onde investir a energia emocional e prática.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Áries

A carta “A Foice” indica que cortes francos poderão ser necessários para o avanço. Algo que consome sua energia será eliminado; tente agir com firmeza, porém sem violência. Ao abrir mão do que o(a) puxa para trás, criará espaço para iniciativas mais alinhadas aos seus objetivos.

Touro

Touro

A carta “O Jardim” realça a importância dos contatos sociais e das oportunidades que chegam por meio de outras pessoas. Convites e eventos serão favoráveis; tente usá-los para consolidar parcerias. Nas finanças, boas conexões revelarão novas fontes de suporte.

Gêmeos

Gêmeos

A carta “O Livro” sugere foco em estudos, documentos ou segredos que se revelarão. Um aprendizado ou informação reveladora chegará. Portanto, será importante guardar o que for sensível e compartilhar apenas com quem merecer. Tente aproveitar o período para se qualificar ou regularizar papéis pendentes.

Câncer

Câncer

A carta “O Cão” destaca a lealdade: amizades verdadeiras se mostrarão. Busque apoio nos que provarem confiança e evite deixar decisões importantes nas mãos de relações instáveis. A presença de um amigo fiel poderá ser a chave em um momento delicado.

Leão

Leão

A carta “As Flores” anuncia momentos agradáveis e reconhecimento afetivo. Presentes, surpresas ou gestos de carinho trarão leveza ao seu dia a dia. Tente usar essa energia para cuidar dos relacionamentos e celebrar pequenas vitórias.

Virgem

Virgem

A carta “A Cruz” pede resistência diante de uma cobrança ou teste mais intenso. Poderá haver sobrecarga emocional ou responsabilidade extra. Por isso, tente gerenciar seu limite e pedir ajuda quando necessário. A experiência, embora desafiadora, fortalecerá seu caráter.

Libra

Libra

A carta “A Criança” fala de recomeços e novas possibilidades com leveza. Você poderá experimentar algo diferente sem medo de errar; a simplicidade trará alegria inesperada. No amor, permita-se brincar e renovar a curiosidade.

Escorpião

Escorpião

A carta “As Nuvens” reaparece, pedindo clareza antes da ação. Questões ambíguas exigirão informação — será importante buscar fatos, não suposições. Tente evitar conversas decisivas até que a névoa se dissipe; a paciência lhe trará vantagem.

Sagitário

Sagitário

A carta “O Cavaleiro” indica movimento positivo: convites, propostas e deslocamentos expandirão seus horizontes. No entanto, será importante tomar cuidado com promessas rápidas e validar compromissos antes de embarcar. A energia favorecerá o aprendizado pela experiência.

Capricórnio

Capricórnio

A carta “A Chave” anuncia que soluções e oportunidades concretas surgirão para destravar bloqueios. Uma porta se abrirá com esforço planejado. Por isso, será importante estar pronto(a) para assumir responsabilidades maiores que trarão crescimento.

Aquário

Aquário

A carta “A Raposa” pede astúcia: você poderá aproveitar sua criatividade para contornar obstáculos, mas não para recorrer a atalhos desonestos. Estratégia e discrição serão suas vantagens. Tente manter sua rede bem-informada, porém sem expor planos sensíveis.

Peixes

Peixes

A carta “A Estrela” devolve esperança e luz após períodos de dúvida. Projetos espirituais ou artísticos ganharão fluxo; será o momento de acreditar e nutrir sonhos com ações simples. Sua fé prática fará toda a diferença.

Ravi Vidya

