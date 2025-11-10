InícioRevista do Correio
Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 10 a 16 de novembro de 2025

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

A semana será favorável para trocas e ajustes (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As cartas do baralho cigano pedem atenção às alianças e àquilo que alimenta a rede de apoio de cada nativo. Segundo o Mestre Ravi Vidya, será uma semana de trocas e ajustes finos: cada um deverá selecionar com sabedoria com quem caminhar e onde investir a energia emocional e prática.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Símbolo do signo de Áries ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
Nesta semana, o ariano deverá agir com firmeza, mas sem violência (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “A Foice” indica que cortes francos poderão ser necessários para o avanço. Algo que consome sua energia será eliminado; tente agir com firmeza, porém sem violência. Ao abrir mão do que o(a) puxa para trás, criará espaço para iniciativas mais alinhadas aos seus objetivos.

Touro

Símbolo do signo de Touro ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
Nesta semana, convites e eventos serão favoráveis para os taurinos (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “O Jardim” realça a importância dos contatos sociais e das oportunidades que chegam por meio de outras pessoas. Convites e eventos serão favoráveis; tente usá-los para consolidar parcerias. Nas finanças, boas conexões revelarão novas fontes de suporte.

Gêmeos

Símbolo do signo de Gêmeos ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
O geminiano deverá aproveitar o período para se qualificar ou regularizar papéis pendentes (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “O Livro” sugere foco em estudos, documentos ou segredos que se revelarão. Um aprendizado ou informação reveladora chegará. Portanto, será importante guardar o que for sensível e compartilhar apenas com quem merecer. Tente aproveitar o período para se qualificar ou regularizar papéis pendentes.

Câncer

Símbolo do signo de Câncer ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
Para o canceriano, a presença de um amigo fiel poderá ser a chave em um momento delicado (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “O Cão” destaca a lealdade: amizades verdadeiras se mostrarão. Busque apoio nos que provarem confiança e evite deixar decisões importantes nas mãos de relações instáveis. A presença de um amigo fiel poderá ser a chave em um momento delicado.

Leão

Símbolo do signo de Leão ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
Presentes, surpresas ou gestos de carinho trarão leveza ao dia a dia do leonino (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “As Flores” anuncia momentos agradáveis e reconhecimento afetivo. Presentes, surpresas ou gestos de carinho trarão leveza ao seu dia a dia. Tente usar essa energia para cuidar dos relacionamentos e celebrar pequenas vitórias.

Virgem

Símbolo do signo de Virgem ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
A experiência, embora desafiadora, fortalecerá o caráter do virginiano (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “A Cruz” pede resistência diante de uma cobrança ou teste mais intenso. Poderá haver sobrecarga emocional ou responsabilidade extra. Por isso, tente gerenciar seu limite e pedir ajuda quando necessário. A experiência, embora desafiadora, fortalecerá seu caráter.

Libra

Símbolo do signo de Libra ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
O libriano poderá experimentar algo diferente sem medo de errar (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “A Criança” fala de recomeços e novas possibilidades com leveza. Você poderá experimentar algo diferente sem medo de errar; a simplicidade trará alegria inesperada. No amor, permita-se brincar e renovar a curiosidade.

Escorpião

Símbolo do signo de Escorpião ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
Nesta semana, o escorpiano deverá buscar fatos, não suposições (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “As Nuvens” reaparece, pedindo clareza antes da ação. Questões ambíguas exigirão informação — será importante buscar fatos, não suposições. Tente evitar conversas decisivas até que a névoa se dissipe; a paciência lhe trará vantagem.

Sagitário

Símbolo do signo de Sagitário ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
Para o sagitariano, a energia favorecerá o aprendizado pela experiência (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” indica movimento positivo: convites, propostas e deslocamentos expandirão seus horizontes. No entanto, será importante tomar cuidado com promessas rápidas e validar compromissos antes de embarcar. A energia favorecerá o aprendizado pela experiência.

Capricórnio

Símbolo do signo de Capricórnio ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
Para o capricorniano, uma porta se abrirá com esforço planejado (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “A Chave” anuncia que soluções e oportunidades concretas surgirão para destravar bloqueios. Uma porta se abrirá com esforço planejado. Por isso, será importante estar pronto(a) para assumir responsabilidades maiores que trarão crescimento.

Aquário

Símbolo do signo de Aquário ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
Estratégia e discrição serão vantagens para o aquariano (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede astúcia: você poderá aproveitar sua criatividade para contornar obstáculos, mas não para recorrer a atalhos desonestos. Estratégia e discrição serão suas vantagens. Tente manter sua rede bem-informada, porém sem expor planos sensíveis.

Peixes

Símbolo do signo de Peixes ao lado de círculo amarelo em fundo azul claro
Projetos espirituais ou artísticos ganharão fluxo na semana do pisciano (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

A carta “A Estrela” devolve esperança e luz após períodos de dúvida. Projetos espirituais ou artísticos ganharão fluxo; será o momento de acreditar e nutrir sonhos com ações simples. Sua fé prática fará toda a diferença.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas. 

