Ansioso para o Enem? Veja como se preparar para o segundo dia de prova

Desde 2017, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é realizado em dois domingos, sendo o primeiro voltado para Linguagens, Ciências Humanas e Redação; e o segundo para Matemática e Ciências da Natureza. Antes, a prova era realizada em um único fim de semana (sábado e domingo). Por conta do atual formato, a semana entre o primeiro e o segundo dia de prova costuma gerar preocupação nos estudantes, principalmente naqueles que verificam como foi o próprio desempenho.

Assim, essa semana pode ser um período de grande ansiedade e incerteza para muitos. “É comum que os candidatos se sintam inseguros sobre seu desempenho e preocupados com o que está por vir. No entanto, é essencial manter a calma e a confiança para enfrentar o segundo dia de prova com tranquilidade e foco”, afirma Daniele Buzatto Souza, psicóloga e professora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.

Segundo ela, a ansiedade é uma resposta natural ao estresse, mas existem estratégias que podem ajudar a gerenciá-la. “Acredite em sua preparação e no esforço que você dedicou ao longo do ano. Confie em suas habilidades e mantenha uma atitude positiva. Lembre-se de que o Enem é apenas uma etapa em sua jornada acadêmica e que você é capaz de superar desafios e alcançar seus objetivos”, pontua.

A seguir, Daniele Buzatto Souza compartilha dicas de como não se abalar com o resultado do primeiro dia de prova. Confira!

1. Evite comparações

Cada estudante tem seu próprio ritmo e estilo de estudo. Comparar seu desempenho com o de outros pode gerar ansiedade desnecessária. Lembre-se de que o importante é o progresso individual.

2. Teoria da Resposta ao Item (TRI)

Lembre-se de que a correção das provas do Enem envolve o processo oficial do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que usa a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para corrigir as questões objetivas com base no gabarito oficial. Assim, caso você tenha comparado seus resultados, eles são apenas uma ideia prévia da sua nota.

3. Descanse adequadamente

O descanso é fundamental para a recuperação física e mental. Durma bem e reserve momentos para relaxar e se distrair. Isso ajudará a manter a mente clara e focada.

4. Reveja o conteúdo com moderação

Utilize a semana para revisar os conteúdos que serão abordados no segundo dia de prova, mas sem exageros. Estude de forma equilibrada, sem sobrecarregar a mente.

5. Pratique atividades físicas

Exercícios físicos ajudam a liberar endorfina, o que pode melhorar o humor e reduzir o estresse. Uma caminhada, corrida leve ou prática de yoga podem ser ótimas opções.

6. Mantenha uma alimentação saudável

Uma alimentação balanceada contribui para o bem-estar físico e mental. Evite alimentos pesados e prefira refeições leves e nutritivas.

7. Converse com amigos e familiares ou um psicólogo

Compartilhar suas preocupações e sentimentos com pessoas de confiança pode aliviar a tensão. Eles podem oferecer apoio emocional e palavras de incentivo.

8. Foque o presente

Concentre-se no que você pode fazer agora para se preparar para o segundo dia do Enem. Preocupar-se excessivamente com o que já passou não trará benefícios.

9. Lembre-se de suas conquistas

Reflita sobre todo o esforço e dedicação que você teve ao longo do ano. Reconheça suas conquistas e use-as como motivação para continuar.

10. Visualize o sucesso

Pratique a visualização positiva. Imagine-se realizando a prova com confiança e tranquilidade. Essa técnica pode ajudar a reduzir a ansiedade e aumentar a autoconfiança.

11. Estabeleça metas realistas

Defina metas alcançáveis para a semana. Isso pode incluir revisar determinados tópicos, resolver exercícios ou simplesmente descansar. Cumprir essas metas pode aumentar sua sensação de controle e confiança, evitando também a frustração.

12. Acredite em si

Confie na sua preparação e no seu potencial. Lembre-se de que você é capaz de superar desafios e alcançar seus objetivos.

