5 lançamentos da Netflix para a semana de 10 a 16 de novembro de 2025 

Nesta semana, o catálogo da Netflix traz lançamentos que prometem encantar o público. O dorama “Beijo Explosivo” apresenta Go Da-rim, uma mulher que mente sobre ser casada para conquistar um emprego e acaba se envolvendo em uma trama divertida e romântica com o chefe. O documentário “Eu, Eddie” celebra a trajetória de Eddie Murphy, revisitando sua carreira no stand-up e no cinema, com depoimentos de grandes nomes da comédia.

1. Luta por Justiça (11/11)

Em “Luta por Justiça”, Bryan oferece assistência jurídica gratuita a pessoas que foram condenadas injustamente (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

O filme baseado em fatos acompanha Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), um jovem advogado formado em Harvard que decide abrir mão de uma carreira promissora para atuar no Alabama, oferecendo assistência jurídica gratuita a pessoas injustamente condenadas.

Lá, ele conhece Walter McMillian (Jamie Foxx), um homem negro sentenciado à morte por um crime que não cometeu. Com o apoio da ativista Eva Ansley (Brie Larson), Bryan enfrenta o preconceito e a corrupção do sistema judicial em uma luta emocionante pela verdade e por dignidade.

2. Beijo Explosivo (12/11)

Em “Beijo Explosivo”, Go Da-rim mente que é casada para conseguir um emprego, sem imaginar que seu novo chefe é um amor do passado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história acompanha Go Da-rim (Ahn Eun-jin), uma mulher em busca de estabilidade profissional que, ao tentar conquistar uma vaga temporária na empresa Mother TF, decide mentir sobre sua vida pessoal ao afirmar que é casada e tem um filho de 6 anos.

Seu chefe, Gong Ji-hyeok (Jang Ki Yong), é um homem reservado e comprometido com o trabalho, que acaba envolvido em uma situação inesperada após um beijo impulsivo de Da-rim. A partir daí, entre mal-entendidos, situações de escritório e uma química inevitável, um romance genuíno começa a florescer.

3. Um Natal Ex-pecial (12/11)

Em “Um Natal Ex-pecial”, Kate reúne a família para celebrar o Natal perfeito mesmo estando divorciada (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A trama acompanha Kate (Alicia Silverstone), que, após o fim do casamento, decide organizar uma última celebração natalina com os filhos na antiga casa da família antes de vendê-la. Disposta a encerrar essa fase com afeto e boas recordações, ela planeja uma festa perfeita — até que o ex-marido Everett (Oliver Hudson) aparece acompanhado da nova namorada, mudando o clima da noite por completo.

Entre situações embaraçosas, emoções mal resolvidas e reencontros inesperados, Kate é levada a encarar o passado e descobrir o que realmente importa. No meio de lembranças, surpresas e a possibilidade de um novo amor, ela descobre que o verdadeiro espírito do Natal vai muito além dos planos e da aparência de perfeição.

4. Eu, Eddie (12/11)

O documentário “Eu, Eddie” revisita a carreira de sucesso do comediante Eddie Murphy (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O documentário celebra a trajetória de Eddie Murphy, um dos artistas mais influentes do humor e do cinema norte-americano. Desde os primeiros passos nos palcos de comédia em Nova York, aos 17 anos, até o estrelato em Hollywood, o especial mostra como seu talento, ousadia e carisma transformaram a comédia e o cinema norte-americano.

Com depoimentos de nomes como Dave Chappelle, Chris Rock, Jamie Foxx, Tracee Ellis Ross, Kevin Hart e Jerry Seinfeld, o documentário revisita momentos marcantes de sua carreira, revelando bastidores, conquistas e desafios. Entre risadas e reflexões, Eddie Murphy compartilha sua visão sobre arte, sucesso e legado, em uma homenagem a cinco décadas de genialidade e impacto.

5. The Big C (14/11)

Em “The big C”, Cathy Jamison descobre que está com câncer e decide viver intensamente (Imagem: Reprodução digital | Showtime Network)

A série acompanha Cathy Jamison (Laura Linney), uma professora que leva uma vida comum até descobrir que está com câncer em estágio avançado. A notícia a faz repensar completamente suas escolhas e com que ela decida viver com intensidade, deixando de lado convenções e medos que antes a limitavam.

Entre momentos de humor ácido e emoção genuína, a série mostra como Cathy enfrenta o diagnóstico enquanto tenta se reconectar com a família, redescobrir prazeres simples e aproveitar cada instante. Com sensibilidade e leveza, a história revela que, mesmo diante da finitude, ainda é possível encontrar significado e alegria.