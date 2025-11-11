Pastor da Mantiqueira: conheça raça de cachorro que se destaca pela inteligência

Conhecido como “policialzinho”, o cão pastor da Mantiqueira domina o pastoreio mesmo em terrenos acidentados (Imagem: fvolu | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Originário da Serra da Mantiqueira, o pastor da Mantiqueira é 100% brasileiro, desenvolvido ao longo dos anos para atender às exigências do trabalho rural em terrenos íngremes e de difícil acesso. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), esse cachorro foi oficialmente reconhecido em 2022 e pertence ao Grupo 11 — raças brasileiras ainda não reconhecidas pela FCI (Federação Cinológica Internacional).

Conhecido também pelo apelido carinhoso de “policialzinho”, ele se destacou por sua habilidade no pastoreio de bovinos, ovinos e equinos em terrenos acidentados e de difícil acesso. Ao longo dos anos, foi desenvolvido por meio da seleção de cães trazidos por imigrantes europeus, cruzados com exemplares locais mais aptos para o trabalho rural.

A seguir, confira as principais características do cachorro da raça pastor da Mantiqueira!

1. Aparência física

Conforme o padrão oficial da CBKC, o pastor da Mantiqueira apresenta uma silhueta equilibrada, ágil e robusta. É um cão de porte médio, com altura média de 48 cm na cernelha para machos e fêmeas, podendo variar 5 cm para mais ou para menos. Seu corpo é ligeiramente mais longo do que alto, com peito profundo e musculatura bem desenvolvida.

A pelagem é uma das grandes marcas da raça, podendo ser curta, média, longa ou crespa, sempre com subpelo denso para proteção contra as variações climáticas da Serra da Mantiqueira. As cores permitidas incluem preto, branco, dourado em várias tonalidades, azulego (mosqueado preto e branco) e mantado (com marcações castanhas). A cauda, franjada e expressiva, contribui para o equilíbrio e estética do animal.

Os olhos do pastor da Mantiqueira, segundo a CBKC, são de formato oval, tamanho médio e inseridos bem separados, o que contribui para uma expressão viva e atenta. A cor pode variar entre preto, castanho ou amarelo, sempre com pálpebras bem pigmentadas. As orelhas são triangulares, de tamanho médio, inseridas separadamente e portadas eretas, reforçando a aparência vigilante do cão.

2. Temperamento e personalidade

Criado para o trabalho árduo no campo, o pastor da Mantiqueira é descrito pela CBKC como um cão cheio de vitalidade, sempre pronto para a ação. Ele é esperto, alerta, corajoso, resistente e extremamente inteligente — qualidades que fazem dele um excelente cachorro de pastoreio e guarda.

Outra característica importante é a sua autonomia: ele pode trabalhar longe do tutor, o que demonstra iniciativa e bom senso de rebanho. Apesar de ser ativo e vigilante, também se mostra afetuoso e dedicado no ambiente familiar, sendo uma boa opção para quem busca um companheiro protetor e obediente.

O pastor da mantiqueira de pelo longo precisa de escovação frequente, enquanto o de pelagem curta é mais fácil de manter (Imagem: fvolu | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

O pastor da Mantiqueira é descrito pela CBKC como um cão naturalmente rústico e saudável, fruto de gerações de seleção funcional, em que apenas os animais com melhor desempenho no trabalho e boa resistência foram mantidos na reprodução. Isso contribuiu para o desenvolvimento de uma raça com poucos problemas genéticos conhecidos e alta tolerância às condições climáticas adversas.

Mesmo assim, o tutor deve garantir uma alimentação equilibrada, com rações de qualidade ou dieta natural supervisionada por veterinário, rica em proteínas e nutrientes que mantenham a disposição e o porte físico do animal. Além disso, o acompanhamento veterinário deve incluir vacinação, vermifugação e controle de ectoparasitas, principalmente para cachorros que vivem em áreas rurais.

Quanto aos cuidados com a pelagem, a frequência da escovação dependerá do tipo de pelo. Os cães de pelagem longa e crespa necessitam de escovação mais constante para evitar nós e acúmulo de sujeira. Os de pelo curto e médio são mais fáceis de manter.

4. Educação e socialização

Apesar de sua origem no trabalho com gado, o pastor da Mantiqueira responde bem ao adestramento e à socialização, principalmente quando essas práticas são iniciadas desde filhote. Seu alto nível de inteligência facilita o aprendizado, e seu instinto colaborativo o torna um cachorro disposto a obedecer a comandos, sobretudo se for bem estimulado.

A raça se adapta bem a diferentes ambientes, mas precisa de espaço para se exercitar e manter sua saúde física e mental. Atividades como caminhadas diárias, brincadeiras de busca ou mesmo tarefas de obediência são essenciais para garantir o equilíbrio do animal.