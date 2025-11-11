4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

Esta semana traz estreias e um relançamento imperdível para os fãs de cinema. No drama “Eddington”, Joaquin Phoenix interpreta um xerife que vê sua cidade mergulhar no caos durante a pandemia da covid-19, ao desafiar o prefeito em meio a disputas políticas e teorias conspiratórias.

“Harry Potter e o Cálice de Fogo” retorna às telonas comemorando 20 anos de um dos filmes mais marcantes da saga, agora com som e imagem restaurados, convidando os fãs a reviverem o momento em que o jovem bruxo representa Hogwarts no Torneio Tribruxo, uma competição lendária que testa os limites da magia e da coragem.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros filmes que estreiam no cinema nesta semana!

1. Eddington (13/11)

Em “Eddington”, Joe Cross e Ted Garcia entram em confronto por causa das rígidas medidas de isolamento impostas no início da pandemia de covid-19 (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures Brasil e A24 Films)

Durante os primeiros meses da pandemia da covid-19 em 2020, uma pequena cidade do Novo México torna-se palco de uma intensa disputa política. O xerife local, Joe Cross (Joaquin Phoenix), entra em confronto com o prefeito Ted Garcia (Pedro Pascal) por causa das rígidas medidas de isolamento impostas à população. A divergência cresce até que o policial decide concorrer à prefeitura, transformando a disputa em um confronto de valores.

Entre manifestações, teorias conspiratórias e tensões raciais, a comunidade se fragmenta, revelando o colapso da confiança e o medo que domina a sociedade. Com direção de Ari Aster, a trama combina drama psicológico e crítica social para mostrar como o poder e a desinformação moldam comportamentos em tempos de crise.

2. Truque de Mestre – O 3º Ato (13/11)

Em “Truque de Mestre – O 3º Ato”, os Quatro Cavaleiros retornam para uma nova missão que envolve o lendário Diamante Coração (Imagem: Reprodução digital | PARIS FILMES)

Os lendários ilusionistas, conhecidos como Os Quatro Cavaleiros, estão de volta para um novo e arriscado desafio. Depois de desaparecerem dos holofotes, o grupo ressurge com a missão de realizar um golpe espetacular que envolve o lendário Diamante Coração, uma joia cobiçada por criminosos e magnatas do mundo todo.

Dessa vez, os mágicos precisam enfrentar uma poderosa antagonista que domina os bastidores do crime e da tecnologia, colocando suas habilidades de ilusão e manipulação à prova como nunca antes. Entre perseguições internacionais, truques impossíveis e reviravoltas surpreendentes, eles precisam provar que a verdadeira mágica não está nas mãos, mas na mente de quem sabe controlar o jogo.

3. O Bad Boy e Eu (13/11)

Em “O Bad Boy e Eu”, Dallas e Drayton enfrentam os desafios de suas realidades diferentes para ficarem juntos (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Determinada a seguir os passos da mãe, uma talentosa bailarina que faleceu precocemente, Dallas (Siena Agudong) sonha em conquistar uma vaga na academia de dança mais renomada do país. Disciplinada e focada, ela vive para a arte e para o sonho de transformar a dor em movimento. Tudo muda quando conhece Drayton Lahey (Noah Beck), o garoto rebelde do colégio, conhecido por seu comportamento imprevisível e charme provocador.

O encontro entre mundos opostos desperta uma conexão inesperada. Aos poucos, entre ensaios, desafios e descobertas pessoais, Dallas percebe que Drayton carrega segredos que vão muito além da fama de encrenqueiro. Juntos, eles enfrentam inseguranças, julgamentos e a difícil tarefa de se reinventar enquanto aprendem que o amor — assim como a dança — exige entrega, coragem e ritmo próprio.

4. Harry Potter e o Cálice de Fogo (15/11)

“Harry Potter e o Cálice de Fogo” retorna ao cinema em uma versão remasterizada para celebrar os 20 anos do filme (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Duas décadas após sua estreia em 2005, o quarto filme da icônica franquia retorna às telonas em uma versão especial com som e imagem restaurados. A produção marcou o amadurecimento definitivo da história, trazendo uma atmosfera mais sombria e desafiadora à vida do jovem bruxo e seus amigos.

Nesta etapa, Harry (Daniel Radcliffe) é inesperadamente escolhido para representar Hogwarts no Torneio Tribruxo, uma competição lendária que testa os limites da magia e da coragem. Entre dragões, sereias e um labirinto repleto de perigos, ele se vê diante de forças que vão muito além de um simples jogo. O que começa como uma disputa entre escolas logo se transforma em um confronto mortal, revelando o retorno do Lorde das Trevas (Ralph Fiennes) e mudando para sempre o destino do mundo mágico.