7 tendências de cabelo que vão dominar o fim de 2025

Cabelos com movimento, cortes leves e cores sofisticadas são tendências para o fim do ano (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a aproximação das festas de fim de ano, os salões de beleza de todo o Brasil estão cheios de clientes em busca de renovação. Em 2025, a palavra de ordem é naturalidade: cabelos com movimento, cortes leves e cores sofisticadas, inspiradas na natureza.

O cabeleireiro e químico João Bonicke, do Espaço Hi, e a cabeleireira Rose Alves, que atua no interior paulista, destacam as principais apostas da temporada e dão dicas para manter o visual bonito, saudável e moderno. Confira!

1. Ruivo borgonha: o novo queridinho do inverno ao verão

O tom borgonha é uma das maiores tendências do ano (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock)

Segundo João Bonicke, o tom borgonha, um ruivo profundo com fundo vinho, é uma das maiores tendências do ano. “É uma cor marcante, mas sofisticada. Tem brilho, presença e combina com diversos tons de pele. O segredo é apostar em uma base mais natural e em reflexos sutis, para evitar um resultado artificial”, indica.

O cabeleireiro recomenda o uso de xampus antioxidantes e máscaras nutritivas para preservar o tom. “Ruivos tendem a desbotar mais rápido, por isso é importante cuidar da hidratação e usar protetor solar capilar”, orienta.

2. Mocha mousse: o castanho de 2025

O mocha mousse é uma ótima cor para quem prefere tons neutros e elegantes (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Para quem prefere tons neutros e elegantes, o mocha mousse é a escolha do momento. “É um marrom quente, com nuances de café e leve toque dourado. Ilumina o rosto sem precisar de descoloração intensa”, explica João Bonicke.

A tendência reflete o desejo por praticidade e manutenção leve. “São cores que envelhecem bem e pedem menos retoques. Perfeitas para quem quer um visual sofisticado o ano todo”, afirma.

3. Loiros bege e mel: luz com naturalidade

O loiro mel deixa o visual iluminado e elegante sem o efeito platinado pesado (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock)

Os loiros continuam em alta, mas agora surgem mais suaves, com reflexos dourados e fundo neutro. “O loiro bege e o loiro mel estão dominando os pedidos, porque deixam o visual iluminado e elegante, sem aquele efeito platinado pesado”, comenta Rose Alves.

Ela recomenda técnicas como o balayage difuso ou o contorno facial, que proporcionam um efeito de luz natural. “Essas técnicas valorizam o tom de pele e facilitam a manutenção, já que a raiz cresce de forma mais harmoniosa”, explica.

4. Cortes médios em camadas

O corte médio se adapta a diferentes curvaturas de cabelo (Imagem: kiuikson | Shutterstock)

Os cortes na altura dos ombros continuam sendo os mais versáteis. “O cabelo médio é o preferido de quem quer movimento sem abrir mão do comprimento”, explica Rose Alves.

As camadas longas e pontas desfiadas ajudam a dar leveza e equilibram o volume dos fios. “É o tipo de corte que se adapta bem a diferentes texturas, do liso ao cacheado, e combina com rostos de vários formatos”, acrescenta.

5. Franja leve e despretensiosa

A franja é uma grande tendência para os cabelos em 2025 (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

As franjas voltam repaginadas: longas, fluidas e fáceis de manter. “A franja de 2025 não é certinha nem rígida. Ela acompanha o movimento do cabelo e ajuda a emoldurar o rosto com naturalidade”, afirma João Bonicke.

Segundo o especialista, o segredo é ajustar o comprimento e o caimento conforme o tipo de fio. “Ela pode ser lateral, curtain ou mais desfiada, mas sempre com movimento. A ideia é parecer natural, como se o cabelo tivesse caído assim sozinho”.

6. Textura natural em destaque

Ondas e cachos fazem parte do novo conceito de beleza (Imagem: kiuikson | Shutterstock)

O alisamento excessivo perdeu espaço. Agora, o foco está em valorizar o que é real. “Ondas, cachos e até o frizz leve fazem parte do novo conceito de beleza. As mulheres estão aprendendo a gostar do cabelo como ele é”, comenta Rose Alves.

A dica é apostar em produtos finalizadores que definam sem pesar, como cremes leves e leave-ins nutritivos. “Quando o fio está saudável, o cabelo se comporta bem sozinho — e isso é o que as clientes mais desejam hoje”, afirma.

7. Cabelo saudável é o verdadeiro luxo

Os cabelos de 2025 celebram a beleza real (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock)

Mais do que seguir modismos, os especialistas reforçam que a principal tendência é o cuidado contínuo. “As pessoas estão entendendo que o brilho vem da saúde do fio. Hidratar, nutrir e proteger é o que faz qualquer cor ou corte durar mais”, afirma João Bonicke.

O cuidado, inclusive, deve ser redobrado no período de férias e festas. “O fim de ano é sinônimo de sol, mar, piscina e calor. É quando o cabelo mais precisa de atenção. Protetor térmico, filtro UV e hidratações semanais são indispensáveis”, acrescenta Rose Alves.

Os cabelos de 2025 celebram a beleza real, com cores inspiradas na natureza, cortes leves e fios saudáveis. A tendência é simples, ser você mesma, com elegância e autenticidade.

