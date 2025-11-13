8 curiosidades interessantes sobre as calopsitas 

As calopsitas (Nymphicus hollandicus) são aves originárias da Austrália, conhecidas por sua beleza, inteligência e comportamento sociável. Elas pertencem à família das cacatuas, o que explica sua crista característica e personalidade alegre. Por serem dóceis, interativas e adaptáveis, tornaram-se populares entre os brasileiros. Além de coloridas e graciosas, têm um temperamento curioso e aprendem facilmente rotinas e sons do ambiente, o que torna a convivência divertida e afetuosa.

A seguir, confira algumas curiosidades interessantes sobre as calopsitas!

1. Origem australiana e vida em bandos

As calopsitas são aves nativas das regiões áridas e semiáridas da Austrália. Vivem em bandos que podem ultrapassar dezenas de indivíduos, geralmente próximas a fontes de água e locais com abundância de sementes. Esse comportamento gregário é um instinto natural de sobrevivência: viver em grupo ajuda a se proteger de predadores e facilita a busca por alimento. Em casa, essa característica se manifesta na forte necessidade de interação social.

2. A crista é um verdadeiro “termômetro emocional”

A crista das calopsitas é uma de suas marcas mais notáveis e, também, uma ferramenta de comunicação. Quando a ave está relaxada, a crista fica ligeiramente inclinada; se estiver curiosa ou animada, ela se ergue totalmente; em momentos de medo ou irritação, as penas se deitam para trás. Observar esses movimentos é essencial para entender o estado emocional do animal e saber quando ele está confortável ou estressado.

3. Capazes de criar vínculos profundos com o tutor

As calopsitas são extremamente afetuosas e se apegam rapidamente aos tutores. Elas reconhecem vozes, rostos e até hábitos da rotina familiar. Quando criadas com carinho e paciência, podem subir no ombro, seguir o humano pela casa e até pedir colo com sons sutis. Essa ligação emocional é tão forte que, se deixadas sozinhas por longos períodos, podem apresentar sinais de tristeza e ansiedade.

4. Inteligentes e excelentes imitadoras

As calopsitas têm uma notável capacidade de aprendizado e podem imitar sons, melodias e até palavras simples. Essa habilidade é mais desenvolvida nos machos, que usam os assobios como forma de chamar atenção ou expressar felicidade. Com treino, repetição e reforço positivo, elas aprendem canções, toques de celular e até o nome do tutor. Essa característica não apenas diverte, mas também estimula o cérebro da ave, prevenindo o tédio e o estresse.

A calopsita lutino é uma das mais conhecidas entre as mutações que envolvem a espécie (Imagem: Daria_vg | Shutterstock)

5. Diversidade de cores e mutações genéticas

Embora as calopsitas selvagens apresentem plumagem acinzentada com rosto amarelo e manchas alaranjadas, há inúmeras variações genéticas resultantes da criação em cativeiro. Entre as mais conhecidas, estão a lutino (amarela com olhos vermelhos), pérola (com manchas claras no dorso), albina (branca com olhos vermelhos) e cara branca (sem pigmentação amarela ou laranja). Essas mutações não afetam a saúde da ave, mas influenciam sua aparência e, em alguns casos, seu comportamento.

6. Longa expectativa de vida

Com uma alimentação equilibrada e ambiente adequado, as calopsitas podem viver entre 15 e 25 anos — e há registros de aves que ultrapassaram essa idade. Essa longevidade reforça a importância de o tutor entender que está assumindo um compromisso duradouro. Consultas periódicas com veterinário especializado em aves, alimentação balanceada, higiene e estímulos mentais são fundamentais para garantir uma vida longa e saudável.

7. Têm comportamento expressivo e personalidade própria

Cada calopsita tem um temperamento único: algumas são mais brincalhonas e falantes, enquanto outras são calmas e observadoras. Elas se comunicam por meio de sons, posturas e movimentos, sendo capazes de demonstrar alegria, ciúme e até carinho com pequenas mordidas leves ou cantos suaves. Essa variedade comportamental faz parte de sua natureza inteligente e sensível.

8. Alimentação equilibrada é essencial para a saúde

As calopsitas necessitam de uma dieta variada, composta por rações específicas para psitacídeos, pequenas quantidades de sementes, frutas e verduras frescas. Alimentos como maçã, cenoura, couve e espinafre são bem-vindos, enquanto abacate, chocolate e café são tóxicos e devem ser evitados. A nutrição correta influencia diretamente na plumagem, no comportamento e na imunidade da ave. Além disso, a água deve ser trocada diariamente e o comedouro higienizado com frequência para prevenir doenças.