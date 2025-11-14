Veja como descobrir o seu orixá guia

Em 15 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Umbanda, uma data dedicada a valorizar essa religião nascida no Brasil e profundamente conectada à fé, à ancestralidade e ao amor. Dentro dela, cada pessoa é guiada por um orixá, uma energia espiritual que orienta caminhos, fortalece a identidade e ajuda a compreender a própria jornada de vida.

Conforme a espiritualista Kelida Marques, cada pessoa carrega uma combinação única de forças espirituais, e o orixá guia é justamente a energia principal que rege a sua coroa, ou seja, a cabeça e o caminho da sua vida.

“Nela, temos o orixá de frente, que mostra sua essência e personalidade, e o orixá de juntó, que equilibra e dá suporte às suas decisões. É uma dupla de luz, que trabalha junto com você”, aponta.

Como descobrir o orixá que te guia

Segundo a espiritualista, a forma mais segura e respeitosa de descobrir seu orixá é por meio de uma consulta espiritual com os búzios ou com um pai ou mãe de santo. “Não é algo que a gente adivinha. É um processo espiritual, que envolve respeito, preparo e conexão. O orixá se apresenta no momento certo, quando a pessoa está pronta para compreender e cuidar dessa energia”, diz.

Alguns traços da pessoa podem ajudar a identificar o orixá guia (Imagem: Thelma Amaro Vidales | Shutterstock)

Sentindo a energia no dia a dia

Kelida Maques explica que, mesmo sem uma revelação formal, é possível perceber pistas do orixá guia por meio de traços da pessoa e das situações que mais se repetem na vida.

Abaixo, ela cita alguns exemplos:

Oxum: pessoas doces, empáticas e ligadas à beleza e à emoção. Gostam de harmonia e cuidam dos outros com delicadeza.

pessoas doces, empáticas e ligadas à beleza e à emoção. Gostam de harmonia e cuidam dos outros com delicadeza. Iansã: quem vive em movimento, é intenso e gosta de desafios. Não suporta estagnação e costuma inspirar mudanças ao redor.

quem vive em movimento, é intenso e gosta de desafios. Não suporta estagnação e costuma inspirar mudanças ao redor. Ogum: pessoas fortes, determinadas e protetoras. Têm espírito de liderança e coragem para enfrentar qualquer batalha.

pessoas fortes, determinadas e protetoras. Têm espírito de liderança e coragem para enfrentar qualquer batalha. Oxóssi: curiosos, livres e observadores. Gostam de aprender, se conectar com a natureza e seguir o próprio caminho.

curiosos, livres e observadores. Gostam de aprender, se conectar com a natureza e seguir o próprio caminho. Xangô: equilibrados, com senso de justiça e responsabilidade. São mediadores natos e gostam de ver tudo no lugar certo.

equilibrados, com senso de justiça e responsabilidade. São mediadores natos e gostam de ver tudo no lugar certo. Iemanjá: acolhedores e intuitivos. Têm um coração maternal, buscam estabilidade e protegem quem amam.

“Essas afinidades não definem o orixá, mas ajudam a perceber sua energia predominante. Às vezes, você sente um chamado, um carinho especial por uma força e isso já é um sinal de conexão”, alerta a consultora espiritual.

Energia espiritual sem gênero

Kelida Maques explica que um dos equívocos mais comuns é acreditar que mulheres só podem ter orixás femininos ou que homens só podem ser regidos por orixás masculinos. “A energia espiritual não tem gênero. Uma mulher pode ser, sim, filha de Ogum, assim como um homem pode ser de Oxum ou Iemanjá. O importante é entender a vibração que te guia”, finaliza.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Ana Carolina Batista