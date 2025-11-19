Home office: 6 sugestões para diferentes estilos de casa

O home office precisa refletir o estilo do morador e o uso que terá no cotidiano (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: BMA Studio) - (crédito: EdiCase)

Com a expansão do home office, muitas residências passaram a incorporar espaços destinados unicamente às demandas profissionais. No entanto, o que aparenta ser algo simples requer bem mais cuidado do que parece. Afinal, não se trata apenas de reservar um canto da casa, mas de criar um ambiente capaz de estimular concentração, conforto e um ritmo de trabalho harmonioso ao longo do dia.



Para o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, não existe um tipo único e certo de home office, mas, sim, aquele que melhor combina com o perfil do morador. “O espaço precisa refletir o uso que terá no cotidiano. Há quem trabalhe em casa todos os dias, mas também quem precise apenas de um ambiente híbrido ou de apoio para estudar, planejar a rotina ou resolver tarefas pontuais”, explica.

Inspirado em seus projetos, a seguir, o arquiteto apresenta diferentes ideias e configurações de home office que mostram como pequenos ajustes podem elevar a funcionalidade do ambiente. Confira!

1. Home office no quarto de hóspedes

O quarto de hóspedes é um ótimo candidato para receber um home office (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: BMA Studio)

O quarto de hóspedes é um ótimo candidato para receber um home office de uso constante ou pontual. Para tanto, o arquiteto recomenda bancadas leves, móveis multifuncionais e armazenamento embutido para tornar o espaço prático e versátil.

“A ideia é que o ambiente funcione bem nas duas situações; por isso, é importante ter materiais de fácil manutenção e móveis planejados. Além disso, tomadas bem posicionadas ajudam ambas as funções”, comenta Bruno Moraes.

2. Home office duplo

O home office compartilhado é ideal para mais de uma pessoa em casa (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: BMA Studio)

Quando duas pessoas trabalham em casa, o espaço precisa oferecer autonomia, conforto e organização impecável. Além das tradicionais cadeiras ergonômicas, o arquiteto destaca a importância de delimitar áreas individuais para que cada um tenha seu próprio espaço e estilo.

“Armários, nichos e iluminação independente ajudam a manter a ordem e dar identidade a cada posto de trabalho”, diz Bruno Moraes. Além disso, materiais como laminados amadeirados e acabamentos foscos trazem aconchego e ajudam a reduzir reflexos de luz nas telas.

3. Home office integrado: na sala, living ou hall

O home office pode se encaixar discretamente em salas e até mesmo no hall de entrada (Imagem: Luis Gomes | Projeto: BMA Studio)

Nos projetos integrados, o home office pode se encaixar discretamente em salas e até mesmo no hall de entrada, desde que mantenha a identidade visual do ambiente. “Nesses casos, é importante que o home office pareça parte da decoração, e não um elemento improvisado”, explica.

Para quem vive em apartamentos menores, Bruno Moraes considera essa uma excelente solução, junto de recursos inteligentes como bancadas embutidas, painéis com passagem interna de fios e materiais de acabamento resistente e visual leve, que ajudam a não poluir o ambiente.

4. Home office exclusivo

Em um cômodo exclusivo, o ideal é criar um ambiente que favoreça a concentração e a produtividade (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: BMA Studio)

Para quem tem a possibilidade de dedicar um cômodo exclusivamente ao trabalho, o ideal é criar um ambiente que favoreça a concentração e a produtividade. “Um espaço separado ajuda a manter uma rotina mais equilibrada entre vida pessoal e profissional”, diz o arquiteto.

Bruno Moraes recomenda mesas amplas, boa iluminação natural e revestimentos acústicos, além de espaços dedicados a equipamentos como computador, teclado, mouse, base cooler, impressora e carregadores.

5. Home office na varanda

A varanda é um dos locais mais inspiradores para o home office (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: BMA Studio)

A varanda é um dos locais mais inspiradores para o trabalho remoto, especialmente quando bem protegida do sol e do vento. “A luz natural é um dos maiores aliados do bem-estar no home office, mas é importante equilibrar com proteção solar e ventilação adequada”, reforça Bruno Moraes. Para isso, ele indica mobiliário adequado para exposição solar, persianas filtrantes e um pequeno jardim ou vasos com plantas, que ajudam a tornar o espaço mais agradável e estimulante.

6. Home office na sala de videogame

Para o home office na sala de jogos, o segredo está em equilibrar lazer e produtividade (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: BMA Studio)

Quando o home office divide espaço com a área de jogos, o segredo está em equilibrar lazer e produtividade. A decoração pode ser mais descontraída, com cores vibrantes, LED decorativo e acabamentos metálicos, mas não pode abrir mão da ergonomia.

“O ideal é que o espaço de trabalho tenha sua própria identidade, mas dialogue com o estilo gamer. Para começar, uma boa cadeira, mesa resistente ao uso constante e organização de cabos garantem conforto mesmo durante longas horas de uso”, finaliza Bruno Moraes.

Por Emilie Guimarães