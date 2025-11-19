Kislev: um mês de milagres e regido pela constelação de Sagitário

O mês de Kislev nos convida a abrir espaço para a abundância por meio da doação e da gratidão (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para os cabalistas, o mês se inicia com o primeiro dia da Lua Nova, pois o calendário espiritual é lunar, enquanto o calendário gregoriano é solar. Assim, no pôr do Sol de 20 de novembro de 2025, entraremos no mês de Kislev, regido pela constelação de Sagitário.

Neste ciclo, todos seremos um pouco sagitarianos, expansivos, visionários, generosos, místicos e amantes da liberdade. Será um tempo para abrir o coração, confiar no fluxo da vida e deixar que o entusiasmo e a fé nos guiem.

Tendências para o mês de Kislev

O planeta regente de Sagitário é Júpiter, chamado em hebraico de Tzedek, raiz das palavras Tzadik (justo) e Tzedaká (caridade, justiça). Por isso, Kislev é o mês dos milagres e da justiça divina, um período para nos abrirmos à abundância por meio da doação e da gratidão.

Os cabalistas ensinam que milagre não é o que desafia a natureza, mas o que revela o divino dentro do natural. Toda autotransformação é um milagre, e para enxergarmos os milagres que já nos cercam, precisamos agir com justiça, generosidade e compaixão.

Será o momento de doar com alegria, alimento, tempo, palavras ou um simples sorriso, e assim abrir o canal da prosperidade. Kislev nos convida a viver com fé, esperança e entusiasmo, reconhecendo o sagrado em nós e em tudo o que existe. Será também o mês de construir pontes de empatia, cultivar diplomacia e sermos agentes de paz.

Anjos cabalísticos e rituais para o período

Anjo Seleah – ? ? ? (Samech • Alef • Lamed)

Conhecido como o anjo do sustento e da prosperidade, pode ser vocalizado 6 vezes.

Ritual: passe uma moeda pelo corpo, com a intenção de remover bloqueios de carência, e doe-a sem julgamentos. Ao fazer isso, você ativa o fluxo da abundância e abre o canal da prosperidade.

Anjo Sitael – ? ? ? (Samech • Yud • Tet)

Chamado o anjo dos milagres, pode ser vocalizado 1 vez.

Ritual: compartilhe sonhos, conte os seus, ou ofereça doces (sonhos) a outras pessoas. Esse gesto simbólico desperta a energia dos milagres manifestos em sua vida e ao seu redor.

Por Kathya Milice

Por Kathya Milice

Psicanalista acadêmica, sacerdotisa e mestra e iniciada comando Santa Esmeralda, Ordem Melchi tsedek, Ordem Maytreia, Irmandade das Rosas, Comando Santa Ametista e mentora. Desenvolve cursos e palestras sobre vertentes cabalísticas e consultoria Feng Shui, além de método próprio de leitura de alma, chamado tikun hanefesh, para correções de emoções dolorosas de experiências do passado com repetições no presente.