Culinária africana: 5 pratos tradicionais e fáceis de fazer

A culinária africana é um universo de cores, aromas e texturas que refletem a diversidade cultural de um continente inteiro. Em cada região, os ingredientes locais se transformam em pratos cheios de história, combinando temperos intensos, diferentes cozimentos e uma harmonia única entre doce, salgado e picante. De norte a sul, o uso de cereais, raízes e especiarias revela tradições ancestrais que atravessaram gerações e ainda encantam o paladar moderno.
Seja com carnes marinadas, ensopados aromáticos ou acompanhamentos à base de grãos, a cozinha africana é um convite a explorar sabores autênticos e cheios de identidade. Para começar essa viagem gastronômica sem sair de casa, descubra agora 5 pratos tradicionais e fáceis de fazer da culinária africana!
Frango peri-peri com arroz Jollof, banana frita e salada
Ingredientes
Frango peri peri
- 4 coxas e sobrecoxas de frango com pele
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 colheres de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 2 dentes de alho picados
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de molho de pimenta forte
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
Arroz Jollof
- 2 xícaras de chá de arroz tipo parboilizado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 pimentão vermelho picado
- 2 tomates maduros picados
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de curry em pó
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 3 xícaras de chá de caldo de galinha quente
- 2 colheres de sopa de óleo vegetal
- Sal a gosto
Banana-da-terra frita
- 2 bananas-da-terra maduras
- Óleo para fritar
Salada
- 4 folhas de alface-americana
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Frango peri-peri
Em uma tigela grande, misture o sal, a pimenta-do-reino, a páprica, o cominho, o alho, o suco de limão, o molho de pimenta e o azeite. Adicione o frango e esfregue bem o tempero em toda a superfície. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por pelo menos 1 hora na geladeira.
Depois, preaqueça o forno a 200 °C. Coloque o frango em uma assadeira e asse por 40 minutos, virando na metade do tempo. Nos últimos 5 minutos, aumente o forno para 220 °C para dourar bem a pele. Retire e mantenha aquecido, coberto com papel-alumínio.
Arroz Jollof
Em uma panela média de fundo grosso, aqueça o óleo em fogo médio. Refogue a cebola e o alho por 2 minutos, até ficarem translúcidos. Acrescente o pimentão e os tomates, mexendo até começarem a desmanchar. Adicione o extrato de tomate, o curry, a páprica, o louro e uma pitada de sal. Cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre.
Junte o arroz e mexa bem por 1 minuto, para absorver o tempero. Despeje o caldo quente, reduza para fogo baixo, tampe parcialmente e cozinhe por 20 minutos, até que o líquido seja absorvido. Desligue o fogo, tampe completamente e deixe descansar por 5 minutos antes de soltar com um garfo.
Banana-da-terra frita
Descasque e corte as bananas em fatias diagonais de 1,5 cm de espessura. Depois, aqueça o óleo em uma frigideira até 170 °C (use termômetro culinário ou teste com um pedacinho de banana — deve borbulhar imediatamente). Frite as fatias por 2 minutos de cada lado, até dourarem. Retire e escorra sobre papel-toalha.
Salada
Rasgue as folhas de alface e coloque-as em uma tigela. Acrescente o azeite, o limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente com as mãos limpas. Em um prato grande, coloque uma porção generosa de arroz Jollof. Disponha o frango assado sobre o arroz. Adicione as bananas fritas ao lado e finalize com a salada verde. Sirva imediatamente.
Mafé de carne
Ingredientes
- 500 g de carne bovina cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de óleo vegetal
- 1 cebola picada
- 3 tomates maduros picados
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim natural
- 3 xícaras de chá de água quente
- 1 cenoura fatiada
- 1 batata-doce cortada em cubos
- 1 colher de chá de páprica
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela média de fundo grosso, aqueça o óleo em fogo médio e doure a carne por 8 minutos. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Junte o tomate, o extrato de tomate e a pasta de amendoim, mexendo até formar um molho espesso. Acrescente a água quente e a pimenta-do-reino, misture bem e cozinhe em fogo baixo por 40 minutos com tampa semiaberta. Adicione a cenoura e a batata-doce e cozinhe por mais 20 minutos, até os legumes amaciarem. Sirva em seguida.
Tajine de cordeiro com abóbora e cuscuz marroquino
Ingredientes
Tajine
- 800 g de carne de cordeiro (pernil ou paleta, cortada em cubos médios)
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de mel
- 250 g de abóbora descascada e cortada em cubos médios
- 100 g de damasco seco picado
- 300 ml de caldo de carne quente
- Coentro fresco picado para finalizar
Cuscuz marroquino
- 1 xícara de chá de cuscuz marroquino (grão médio)
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Tajine
Seque bem os pedaços de cordeiro com papel-toalha. Depois, aqueça o azeite em panela em fogo médio-alto por 2 minutos. Doure os pedaços de carne por 6 a 8 minutos, virando para selar todos os lados. Retire e reserve em um prato. Na mesma panela, reduza o fogo para médio e adicione a cebola e o alho. Refogue por 3 minutos, mexendo com colher de pau até a cebola ficar translúcida. Acrescente o gengibre, o cominho, a canela, a cúrcuma e a páprica. Misture bem por 30 segundos para liberar os aromas.
Depois, volte o cordeiro à panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o mel, o caldo quente e misture delicadamente. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 1 hora e 15 minutos. Após esse tempo, adicione a abóbora e o damasco, misture, tampe novamente e cozinhe por 20 minutos, até que a carne esteja macia e a abóbora cozida, mas firme. Nos 5 minutos finais, destampe e aumente o fogo para médio-alto para reduzir levemente o molho e concentrar o sabor.
Cuscuz marroquino
Em uma tigela média, coloque o cuscuz, o sal e o azeite. Ferva a água em uma panela pequena e despeje sobre o cuscuz. Cubra com um prato e deixe descansar por 5 minutos. Solte os grãos com um garfo e sirva o tajine quente colocando o cuscuz ao lado. Finalize com algumas folhas de coentro fresco.
Injera com lentilha
Ingredientes
Injera
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 xícaras de chá de água morna
- 1/2 colher de chá de sal
Guisado
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de curry
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 xícaras de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Injera
Em um recipiente, misture as farinhas, o sal e a água, cubra e deixe fermentar em temperatura ambiente por 24 horas. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje uma concha de massa e espalhe como uma panqueca fina. Cozinhe apenas de um lado por 2 minutos, até formar bolhas. Retire e reserve.
Guisado
Para o guisado, aqueça o azeite em fogo médio em uma panela e refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Acrescente o cominho, a pimenta-do-reino, o curry e a lentilha. Junte a água e cozinhe por 20 minutos, até engrossar. Sirva o guisado sobre a injera.
Thieboudienne
Ingredientes
- 400 g de filé de peixe branco
- 1 cebola picada
- 2 tomates maduros picados
- 1 cenoura cortada em pedaços
- 1 berinjela cortada em cubos
- 1 pimentão verde picado
- 1 xícara de chá de arroz
- 3 xícaras de chá de caldo de peixe
- 2 colheres de sopa de óleo vegetal
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de curry
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e metade da páprica. Depois, aqueça o óleo em uma panela grande em fogo médio-alto e sele o peixe por 2 minutos de cada lado. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o tomate por 3 minutos. Junte o curry, o restante da páprica e o arroz. Misture bem. Acrescente o caldo de peixe e os legumes. Cozinhe com a panela tampada em fogo baixo por 25 minutos. Nos últimos 5 minutos, coloque o peixe sobre o arroz para aquecer. Sirva tudo junto no mesmo prato, com o molho por cima.