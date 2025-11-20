Quer aproveitar a aposentadoria? Veja como os fundos de investimento podem ajudar

O fundo de investimento é uma forma de se preparar para a aposentadoria (Imagem: Lithiumphoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Planejar o futuro financeiro ainda é um desafio para a maioria dos brasileiros. 82% das pessoas não aposentadas ainda não começaram a formar uma reserva para a velhice e 33% sequer pensam no assunto, conforme a 8ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, realizada pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) em parceria com o Datafolha.

Esses números revelam uma realidade preocupante: sem uma estratégia clara para poupar e investir, muitos brasileiros podem enfrentar dificuldades financeiras na fase mais vulnerável da vida. “A falta de uma reserva para o futuro pode ter razões financeiras, mas, em alguns casos, a questão é cultural. As pessoas precisam começar a criar o hábito de poupar todos os meses e desconstruir a ideia de que investir é complicado ou só é para quem tem muito dinheiro. Os fundos de investimento são uma excelente porta de entrada para essa formação de poupança”, afirma Soraia Barros, gerente-executiva de Fundos de Investimento da Anbima.

Segundo a profissional, os fundos têm uma série de vantagens para quem deseja começar a planejar um futuro mais tranquilo desde já. A seguir, ela explica os motivos:

1. É possível começar com pouco

Com aplicação mínima acessível, a partir de R$ 10, os fundos de investimento podem ajudar a transformar o ato de investir em um hábito. A força dos juros compostos (quando o dinheiro aplicado rende e esse “extra” também começa a render) faz o tempo trabalhar a favor do investidor, multiplicando os rendimentos em horizontes longos. Assim, mesmo quem começa com pouco pode, em 20 ou 30 anos, acumular um patrimônio relevante.

Para quem está de olho em acumular dinheiro para a aposentadoria, os fundos voltados especificamente para a previdência oferecem algumas vantagens. “Além da gestão profissional e da diversificação, esses fundos podem contar com benefícios fiscais, como a possibilidade de o valor dos aportes ser deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda para quem faz a declaração completa”, explica Soraia Barros.

Além disso, os fundos de previdência oferecem flexibilidade para trocar de estratégia ou instituição, por meio da portabilidade, e isenção de come-cotas, cobrança antecipada de imposto de renda que incide sobre os fundos, o que potencializa os rendimentos no longo prazo. Outro diferencial é a facilidade na sucessão patrimonial, já que os recursos podem ser transferidos diretamente aos beneficiários, sem necessidade de inventário.

2. Oferecem gestão profissional e segurança na tomada de decisão

Um dos maiores obstáculos para quem começa a investir é o medo de errar. Nos fundos, profissionais qualificados monitoram o mercado e selecionam os ativos mais promissores. Isso torna o investimento nesses produtos ideal para quem conhece pouco sobre finanças.

Além disso, os fundos seguem normas claras e são supervisionados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o regulador do mercado de capitais, e pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), que estabelece padrões de conduta e boas práticas para o setor. “Isso faz com que os fundos sejam considerados um dos produtos mais transparentes, regulados e seguros do mercado financeiro”, afirma a especialista.

Com os fundos de investimento, é possível ajustar o perfil de risco ao momento de vida (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)

3. Permitem adaptar o risco às fases da vida

Uma das grandes vantagens dos fundos é a flexibilidade para ajustar o perfil de risco ao momento de vida do investidor. Nos primeiros anos de carreira, por exemplo, é possível optar por fundos com estratégias mais arrojadas, como multimercados ou ações, que buscam retornos mais altos em prazos longos. À medida que o investidor se aproxima da aposentadoria, a estratégia pode migrar gradualmente para fundos de renda fixa, que priorizam estabilidade e preservação do capital acumulado.

Essa progressão natural é conhecida como “ciclo de vida do investimento”, e representa uma maneira inteligente de equilibrar segurança e crescimento ao longo do tempo. “Ao ajustar a carteira de forma planejada, o investidor reduz o risco de perdas significativas em momentos de volatilidade”, ressalta Soraia Barros.

4. Diversificam e protegem o patrimônio contra imprevistos

É possível diversificar os investimentos aplicando em diferentes tipos de fundos ou até mesmo em um único fundo que possua uma carteira ampla, composta por ativos de várias classes, setores e regiões. Em um fundo de previdência do tipo multimercado, por exemplo, é possível encontrar desde títulos públicos e privados até investimentos em ações de empresas de diferentes portes, segmentos e mercados — o que reduz a exposição a riscos específicos e aumenta a resiliência da carteira.

“Essa diversificação é fundamental para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria, já que o investidor estará exposto a diferentes ciclos econômicos”, explica Soraia Barros.

Por Juliana Possas

