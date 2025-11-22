Fisioterapia para animais: conheça as opções e os benefícios

Com o avanço da medicina animal, a fisioterapia veterinária tem ganhado espaço no tratamento de patologias que comprometem mobilidade e conforto (Imagem: Gerain0812 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Assim como acontece com os humanos, cães e gatos também podem precisar de fisioterapia para recuperar movimentos, aliviar dores e retomar a qualidade de vida após cirurgias ou doenças crônicas. Antes vista como um cuidado de luxo, hoje é uma das principais aliadas da medicina integrativa e do bem-estar animal.

Segundo Pedro Risolia, médico-veterinário da Petlove, a terapia se tornou mais acessível, sendo até incluída no escopo de alguns planos de saúde e se revelando uma verdadeira tendência. Ele afirma que a modalidade é fundamental, especialmente no cuidado regenerativo, como na restauração de movimentos, recuperação de cirurgias e cuidados de pacientes crônicos.

“O serviço pode ser utilizado no tratamento de traumas, fraturas, lesões e outras enfermidades ortopédicas, neurológicas, além de obesidade, paresia e paralisia e problemas posturais. A categoria ainda promove a prevenção de doenças degenerativas, no alívio de dores agudas ou crônicas e na recuperação pós-operatória”, aponta o profissional da Petlove.

Técnicas utilizadas na fisioterapia veterinária

Conforme o veterinário, entre as possibilidades no universo da fisioterapia, existem a hidroterapia (esteira aquática), um exercício de baixo impacto, capaz de auxiliar pacientes com artrose, por exemplo, pois a água aquecida relaxa os músculos, além de reduzir o peso sobre as articulações doloridas.

“Os tratamentos podem envolver, entre outras ações, a laserterapia, que acaba atuando como um anti-inflamatório e analgésico que atua em nível celular, acelerando a cicatrização de feridas e reduzindo a dor de condições crônicas, e a cinesioterapia, exercícios funcionais que devolvem a coordenação e a força muscular, essenciais após uma cirurgia neurológica, por exemplo”, revela Pedro Risolia.

Segundo ele, terapias manuais, como a massoterapia, são essenciais para aliviar tensões e melhorar a circulação sanguínea e linfática, promovendo a recuperação muscular. Na mesma linha, a acupuntura utiliza agulhas em pontos específicos para o alívio da dor e restauração do equilíbrio, enquanto a quiropraxia foca a melhoria das funções articulares, com atenção especial à coluna vertebral.

Recursos avançados de reabilitação

Os tratamentos de reabilitação contam com tecnologias e técnicas que auxiliam pets em diferentes fases do processo terapêutico. “Para a recuperação pós-cirúrgica e o combate a inflamações, são utilizadas ferramentas avançadas de reabilitação, a eletroterapia, por exemplo, é amplamente usada em casos ortopédicos para reestruturar tecidos e tratar processos inflamatórios articulares”, esclarece o profissional.

Essas abordagens, por sua vez, se complementam conforme a necessidade clínica do paciente. “Já a crioterapia, que consiste na aplicação de gelo, é indicada após traumas ou cirurgias para minimizar edemas, hemorragias e espasmos musculares. Complementando essas intervenções, a ozonioterapia surge como um tratamento sistêmico, utilizando o gás ozônio como agente terapêutico para promover ação antioxidante e melhorar a oxigenação celular em diversas patologias”, acrescenta o veterinário.

Segundo Pedro Risolia, os benefícios são variados, já que podem envolver a redução do risco de lesões, alívio de dores, remoção de inchaços, fortalecimento do sistema imunológico, melhora de locomoção, sensação de relaxamento, podendo até tornar o pet mais confiante e sociável.

