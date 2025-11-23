Café da manhã de domingo: 3 receitas deliciosas e fáceis de preparar

Nada combina mais com o domingo do que um café da manhã caprichado — melhor ainda quando ele é fácil de preparar. Afinal, além de deixar a mesa bonita, o ideal é ter tempo de sobra para curtir as primeiras horas do dia, apreciar a companhia da família e transformar a manhã em um verdadeiro ritual de aconchego.
Pensando nisso, selecionamos 3 receitas irresistíveis para você incluir no seu cardápio de domingo. Confira!
Croque monsieur
Ingredientes
Molho bechamel
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- Sal, noz-moscada ralada e pimenta-do-reino moída a gosto
Sanduíche
- 4 fatias de pão de forma (de preferência mais grossas)
- 2 fatias de presunto
- 4 fatias de queijo
- Queijo ralado para gratinar
- Manteiga para dourar
Modo de preparo
Molho bechamel
Em uma panela, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo bem por 1 minuto.
Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Reserve.
Sanduíche
Passe uma camada fina de bechamel em duas fatias de pão. Adicione o queijo e o presunto. Feche com as outras fatias. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e doure os dois lados do sanduíche até começar a derreter o queijo interno. Após, coloque os sanduíches em uma assadeira e cubra com uma camada de molho bechamel e queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Panqueca doce de cenoura
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 1 cenoura descascada e picada
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 3 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- Óleo vegetal para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo e a cenoura e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione a mistura do liquidificador e o vinagre e mexa até obter uma massa uniforme. Reserve.
Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.
Bolo de laranja e erva-cidreira
Ingredientes
Bolo
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- Suco de 2 laranjas
- Raspas de 1 laranja
- 1 xícara de chá de erva-cidreira fresca
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
- Suco de 1 laranja
- 3 colheres de sopa de açúcar
- Folhas extras de erva-cidreira para decorar
Modo de preparo
Bolo
Em um liquidificador, bata os ovos com o óleo, o suco de laranja e a erva-cidreira até triturar bem as folhas. Reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o açúcar. Acrescente a mistura reservada e as raspas de laranja e, com um fouet, bata até obter uma massa homogênea.
Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Calda
Em uma panela em fogo médio, aqueça o suco de laranja com o açúcar até começar a engrossar levemente. Desligue o fogo, aguarde amornar e despeje a calda sobre o bolo. Finalize com as folhas de erva-cidreira e sirva em seguida.