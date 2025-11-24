Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, Disney+ e Prime Video entre 24 e 30 de novembro

A Netflix, o Disney+ e o Prime Video trazem uma semana repleta de novidades para os assinantes, com estreias que prometem agradar a diferentes gostos. Entre filmes inéditos, temporadas muito aguardadas e produções originais, as plataformas de streaming reforçam seus catálogos com opções para maratonar, se emocionar, rir ou se surpreender. É o momento ideal para quem deseja atualizar a lista de favoritos e descobrir novas histórias ao longo dos próximos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira os principais lançamentos da semana!

1. Chris Hemsworth: Uma Viagem para Recordar (24/11) – Disney+

O documentário “Chris Hemsworth: Uma Viagem para Recordar” acompanha o ator em uma jornada pela Austrália ao lado do pai (Imagem: Reprodução digital | National Geographic)

O documentário acompanha o ator Chris Hemsworth em uma jornada pela Austrália ao lado do pai, Craig, que enfrenta os primeiros impactos do Alzheimer. Durante a viagem, os dois percorrem locais que marcaram sua história familiar, reencontram pessoas importantes e compartilham momentos que reforçam a presença do afeto mesmo diante das perdas de memória.

A produção combina registros espontâneos, conversas emocionantes e descobertas sobre como vínculos afetivos, experiências marcantes e ambientes familiares podem estimular lembranças e fortalecer a conexão entre gerações.

2. Stranger Things – 5ª temporada (26/11) – Netflix

A temporada final de “Stranger Things” mostra o grupo de amigos tentando desvendar e impedir o plano de vingança de Vecna (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Hawkins enfrenta consequências devastadoras após a abertura dos portais que conectam a cidade ao Mundo Invertido. Com o local sob quarentena e os fenômenos sobrenaturais se intensificando, o grupo de amigos tenta se reunir e compreender a real dimensão da ameaça que avança por todos os lados.

Enquanto isso, Eleven (Millie Bobby Brown) permanece escondida para evitar ser capturada e precisa lidar com a instabilidade de seus poderes. Sinais relacionados ao passado de Will (Noah Schnapp) ressurgem e indicam que Vecna (Jamie Campbell Bower) tem um plano mais profundo e assustador do que imaginam.

3. Feliz Assalto (26/11) – Netflix

“Feliz Assalto” acompanha Sophie e Nick tentando cometer o crime perfeito na noite de Natal (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A comédia romântica acompanha Sophie (Olivia Holt) e Nick (Connor Swindells), dois jovens com vidas complicadas que decidem roubar uma popular loja de departamentos em Londres na noite de Natal para se vingar do chefe. Quando percebem que tiveram a mesma ideia, acabam formando uma dupla improvisada, tentando transformar o golpe em um plano aparentemente infalível.

À medida que a operação avança, imprevistos hilários, choques de personalidade e situações absurdas os obrigam a trabalhar em sintonia. Entre erros, correrias e disfarces de última hora, uma inesperada química começa a surgir, colocando o assalto — e os sentimentos dos dois — em risco.

4. Preparação e Pouso: Operação Bola de Neve (28/11) – Disney+

“Preparação e Pouso: Operação Bola de Neve” mostra as aventuras dos elfos Wayne e Lanny para salvar o Natal (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O especial traz de volta Wayne e Lanny, os elfos responsáveis por garantir que cada missão de Natal aconteça com perfeição. Desta vez, a dupla se mete em um enorme problema quando uma operação aparentemente simples sai do controle, colocando em risco o protocolo do Polo Norte e deixando Wayne certo de que está prestes a enfrentar a fúria do Papai Noel.

Determinados a corrigir o caos que criaram, os dois embarcam em uma nova aventura cheia de correria, humor e descobertas inesperadas. Conforme tentam restaurar a ordem, revelações do passado vêm à tona, aliados improváveis surgem e um desafio maior do que imaginavam ameaça toda a celebração.

5. Família à Prova de Balas (28/11) – Prime Video

Em “Família à Prova de Balas”, Ray Hayes precisa proteger a família das consequências de seu trabalho como capanga da máfia (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

O filme acompanha Ray Hayes (Kevin James), um homem que aparenta levar uma vida comum ao lado da esposa e dos filhos, mas esconde um segredo perigoso: trabalha como capanga para uma poderosa organização criminosa. Quando um trabalho sai drasticamente do previsto, sua fachada começa a ruir, colocando todos que ama em risco imediato.

Forçado a agir rapidamente, ele tenta proteger a família enquanto foge de antigos aliados que agora o consideram uma ameaça. Nessa corrida contra o tempo, ele precisa encarar erros do passado, lidar com perseguições cada vez mais intensas e encontrar uma saída antes que o submundo os alcance.

6. Perrengue Fashion (28/11) – Prime Video

Em “Perrengue Fashion”, Paula Pratta embarca atrás do filho na Amazônia para conseguir produzir uma grande campanha de publicidade (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

O longa acompanha Paula Pratta (Ingrid Guimarães), uma influenciadora de moda no auge da carreira que recebe a chance de estrelar uma grande campanha ao lado do filho. Porém, seus planos desmoronam quando ele decide trocar a vida urbana por uma jornada na Amazônia, dedicado às causas ambientais.

Determinada a trazê-lo de volta, Paula Pratta embarca atrás dele e acaba mergulhada em um ambiente totalmente oposto ao seu mundo glamouroso. Entre situações inesperadas, choques culturais e muitos momentos cômicos, ela revisita prioridades e descobre novas perspectivas sobre maternidade, propósito e o que realmente importa.