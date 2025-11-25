Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 25 de novembro de 2025

Nesta terça-feira, 25 de novembro, a Lua está em sua fase nova, um dos momentos mais importantes e observados do ciclo lunar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o satélite entrou nessa fase no dia 20, às 03h47.

Durante esse período, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, fazendo com que toda a sua face iluminada fique voltada para longe de nós. Por esse motivo, o astro praticamente desaparece do céu noturno, já que o lado visível permanece na sombra. Para quem observa o céu, essa impressão de “ausência” é um fenômeno natural e representa o início de um novo ciclo de fases.

Luz solar oculta a Lua

Esse alinhamento entre Lua, Terra e Sol — conhecido como conjunção — faz com que o satélite não possa ser totalmente visto da superfície terrestre. O brilho solar ofusca qualquer possibilidade de visualização, já que a Lua nasce e se põe quase no mesmo horário do Sol.

Embora o satélite continue presente no céu, sua luz refletida não é suficiente para competir com a intensidade da iluminação solar, especialmente durante o dia. Assim, a fase nova marca o ponto exato em que o ciclo recomeça e os padrões de iluminação lunar começam a mudar gradualmente ao longo das noites seguintes.

A Lua nova permite observar melhor o céu (Imagem: vovan | Shutterstock)

Período para observação astronômica

A Lua nova tem grande relevância científica. Ela marca o início do chamado mês sinódico, que dura cerca de 29,5 dias e define o ritmo das fases lunares. Nesse período, a ausência de brilho lunar favorece muito a observação astronômica: com o céu mais escuro, é possível visualizar estrelas fracas, aglomerados estelares, nebulosas e até galáxias com maior nitidez.

Observatórios e astrônomos amadores consideram essa fase especialmente interessante para registrar imagens profundas do céu, que seriam prejudicadas pelo excesso de luminosidade lunar nas outras fases.

Lua nova também afeta as marés

Do ponto de vista físico, a fase nova também influencia diretamente as marés. Durante esse alinhamento, a força gravitacional combinada do Sol e da Lua sobre os oceanos tende a aumentar, gerando as chamadas marés de sizígia, conhecidas por apresentar maiores amplitudes.