Panetone caseiro: 3 receitas práticas e saborosas para o Natal

Fazer panetone caseiro é uma das formas mais prazerosas de entrar no clima natalino. Quando a massa começa a crescer, o perfume toma conta da casa e transforma o preparo em um ritual cheio de memória afetiva. Se você busca combinações equilibradas, fáceis de executar e perfeitas para surpreender família e amigos, confira estas 3 receitas práticas e saborosas para o Natal!

Panetone com frutas cristalizadas e uva-passa

Ingredientes

500 g de farinha de trigo

120 g de açúcar

10 g de sal

10 g de fermento biológico seco

150 ml de água morna

4 gemas de ovo

150 g de manteiga em temperatura ambiente

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de essência de panetone

150 g de uva-passa escura

120 g de frutas cristalizadas picadas

1 colher de chá de raspas de laranja

1 colher de chá de raspas de limão

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Misture com uma espátula. Em um recipiente, dissolva o fermento biológico seco na água morna e deixe descansar por 5 minutos até espumar. Despeje o fermento ativado sobre a mistura de secos e mexa com as mãos até formar uma massa pesada.

Adicione as gemas, a essência de baunilha e a essência de panetone, misturando com as mãos até incorporar totalmente. Acrescente a manteiga aos poucos, sovando até que a massa fique lisa e elástica. Esse processo leva cerca de 10 a 12 minutos de sova contínua. Abra a massa sobre uma bancada levemente enfarinhada com farinha de trigo. Distribua a uva-passa, as frutas cristalizadas e as raspas de laranja e limão. Feche a massa e sove delicadamente por mais 1 minuto para espalhar bem as frutas.

Coloque a massa em uma tigela untada com manteiga. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 1 hora em ambiente quente até dobrar de volume. Transfira a massa para a bancada e modele em formato de bola, dobrando as bordas para dentro. Coloque a massa dentro de uma forma de panetone e alise a superfície com as mãos.

Deixe a massa descansar dentro da forma por mais 40 a 60 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, até dourar bem no topo e ficar totalmente cozido por dentro. Retire do forno e deixe esfriar completamente sobre uma grade, sem cortar antes do tempo para não ressecar. Após frio, fatie.

Panetone com recheio de morango e cobertura de chocolate branco (Imagem: leandro soares lessa | Shutterstock)

Panetone com recheio de morango e cobertura de chocolate branco

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

120 g de açúcar

150 ml de água morna

4 gemas de ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de essência de panetone

150 g de manteiga em temperatura ambiente

10 g de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

250 g de morango picado

1 colher de sopa de açúcar

Cobertura

200 g de chocolate branco picado

branco picado 100 g de creme de leite

20 g de manteiga

1 colher de chá de essência de baunilha

Decoração

4 morangos inteiros

1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Coloque em uma tigela grande a farinha de trigo, o açúcar e o sal, misturando com uma espátula. Depois, em um recipiente, dissolva o fermento biológico seco na água morna e deixe descansar por 5 minutos, até espumar. Despeje o fermento ativado na tigela com os ingredientes secos e misture com as mãos até formar uma massa pesada. Acrescente as gemas, a essência de baunilha e a essência de panetone, misturando até incorporar totalmente. Em seguida, adicione a manteiga aos poucos, sovando por 10 a 12 minutos até obter uma massa lisa, elástica e homogênea.

Transfira a massa para uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe descansar por uma hora em ambiente quente, até dobrar de tamanho. Depois da fermentação, coloque a massa sobre uma bancada enfarinhada com farinha de trigo e modele em formato de bola, dobrando as bordas para baixo. Transfira a massa para uma forma de panetone, ajeitando com as mãos para deixar o topo liso. Cubra novamente com um pano e deixe fermentar por mais 40 a 60 minutos, até chegar próximo à borda da forma.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, até dourar no topo e ficar completamente assado por dentro. Caso a superfície comece a dourar rápido demais, coloque uma folha de papel-alumínio por cima sem encostar na massa. Retire o panetone assado do forno e deixe esfriar completamente sobre uma grade para que o miolo não murche.

Recheio

Enquanto o panetone cresce, coloque o morango em uma tigela, adicione o açúcar e misture bem. Deixe descansar por cinco minutos para soltar um pouco de suco, mas mantendo-os firmes.

Quando o panetone estiver totalmente frio, corte cuidadosamente a tampa com uma faca de serra, removendo uma fatia de cerca de dois centímetros. Usando uma colher, retire parte do miolo formando uma cavidade central profunda, deixando as laterais e o fundo intactos. Preencha toda a cavidade com o morango adoçado, pressionando levemente para acomodar o recheio. Recoloque a tampa retirada e ajuste bem.

Cobertura

Prepare a cobertura colocando o chocolate branco picado em uma tigela e levando ao banho-maria em fogo baixo, mexendo sempre até derreter completamente. Acrescente o creme de leite e mexa até formar um creme espesso e brilhante. Adicione a manteiga, misture até incorporar e finalize colocando a essência de baunilha. Deixe amornar por três minutos, para que a cobertura fique na textura ideal de escorrer lentamente. Despeje a cobertura sobre o topo do panetone já recheado, deixando escorrer naturalmente pelas laterais.

Decoração

Coloque 4 morangos inteiros no topo da cobertura ainda úmida, posicionando-os no centro. Polvilhe açúcar de confeiteiro sobre toda a superfície para criar o efeito de neve. Deixe a cobertura firmar por alguns minutos antes de servir.

Panetone de laranja com amêndoas tostadas

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

120 g de açúcar

150 ml de água morna

4 gemas de ovo

1 colher de chá de essência de panetone

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de raspas de laranja

150 g de manteiga em temperatura ambiente

10 g de sal

Manteiga para untar

Recheio

120 g de amêndoas laminadas

1 colher de chá de raspas de laranja

Cobertura

120 ml de suco de laranja

2 colheres de sopa de açúcar

40 g de manteiga

20 g de amêndoas trituradas para finalizar

Modo de preparo

Massa

Coloque em uma tigela grande a farinha de trigo, o açúcar e o sal, misturando com uma espátula. Depois, em um recipiente, dissolva o fermento biológico seco na água morna e deixe descansar por 5 minutos, até espumar. Despeje o fermento ativado na tigela com os ingredientes secos e misture com as mãos até formar uma massa pesada. Acrescente as gemas, as raspas de laranja, a essência de baunilha e a essência de panetone, misturando até incorporar totalmente. Em seguida, adicione a manteiga aos poucos, sovando por 10 a 12 minutos até obter uma massa lisa, elástica e homogênea.

Recheio

Transfira a massa para uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe descansar por uma hora em ambiente quente, até dobrar de tamanho. Após crescer, adicione as amêndoas laminadas e mais raspas de laranja, incorporando de forma leve.

Transfira a massa para uma forma de panetone, ajeitando com as mãos para deixar o topo liso. Cubra novamente com um pano e deixe fermentar por mais 40 a 60 minutos, até chegar próximo à borda da forma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Espere esfriar.

Cobertura

Para a cobertura, leve a uma panela em fogo baixo o suco de laranja com o açúcar e a manteiga e mexa até engrossar levemente. Desligue o fogo, espere esfriar um pouco, espalhe sobre o panetone e finalize com amêndoas trituradas.