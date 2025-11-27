Disney+: 5 lançamentos imperdíveis em dezembro de 2025

Dezembro chega repleto de novidades no Disney+, oferecendo uma programação que vai desde animações divertidas até dramas investigativos envolventes. O mês traz tanto produções voltadas para o público infantil e familiar quanto conteúdos com narrativas mais densas e complexas. Entre biografias inspiradoras, comédias e thrillers policiais, a plataforma de streaming prepara um mês com conteúdo diversificado para seus assinantes.

Confira, a seguir, 5 filmes e séries que chegam ao Disney+ em dezembro!

1. O Professor – 2ª temporada (03/12)

A série “O Professor” retorna mostrando Evan enfrentando novos dilemas profissionais e pessoais no ambiente escolar (Imagem: Reprodução digital | FX)

Criada por Brian Jordan Alvarez, que também protagoniza a série, esta comédia retorna com novos episódios explorando os desafios do ambiente escolar contemporâneo. O elenco inclui Stephanie Koenig, Enrico Colantoni, Sean Patton e Carmen Christopher. Evan Marquez continua lecionando inglês em Austin, Texas, constantemente se encontrando na intersecção entre os aspectos pessoais, profissionais e políticos da escola. Nesta temporada, ele enfrenta novos dilemas enquanto tenta ser fiel aos seus princípios, mesmo quando isso lhe causa problemas.

Ao lado de sua melhor amiga Gwen Sanders, a otimista professora de história, Evan navega pelas complexidades das relações no ambiente de trabalho. Depois de ser investigado por um incidente antigo envolvendo um beijo com seu namorado na frente dos alunos, ele decidiu não se relacionar mais com colegas docentes. Entretanto, a chegada de um novo professor encantador que demonstra interesse nele força o protagonista a repensar essa decisão, enfrentando questões sobre autenticidade, relacionamentos e até que ponto é possível ser verdadeiramente você mesmo no ambiente profissional.

2. Diário de um Banana: A Gota d’Água (05/12)

“Diário de um Banana: A Gota d’Água” acompanha Greg enfrentando cobranças do pai e lidando com responsabilidades que ele sempre evitou (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Matt Danner dirige esta adaptação do terceiro volume da aclamada série de livros best-sellers de Jeff Kinney, que também assina o roteiro e a produção. Greg Heffley volta com suas novas trapalhadas em família nesta continuação animada. Quando o eternamente boa vida Greg percebe que não está correspondendo às grandes expectativas de seu pai, ele começa a sentir uma pressão enorme para entrar na linha e se comportar adequadamente.

Acostumado a levar a vida de forma despreocupada e sempre encontrando o caminho mais fácil para tudo, Greg precisa lidar com o descontentamento paterno. Depois de protagonizar uma série de desastres absolutamente hilários que testam a paciência de toda a família, o pai decide dar ao garoto um ultimato definitivo. Essa decisão drástica pode acabar de vez com o jeito relaxado e preguiçoso de banana que sempre definiu Greg, forçando-o a enfrentar responsabilidades que ele sempre tentou evitar.

3. Verdade Oculta (10/12)

A série “Verdade Oculta” acompanha o jornalista Lee Raybon investigando corrupção em Tulsa e enfrentando forças que tentam impedi-lo (Imagem: Reprodução digital | FX)

Criada por Sterlin Harjo, esta série da FX traz Ethan Hawke e Keith David nos papéis principais de um thriller policial ambientado em Tulsa, cidade do estado norte-americano de Oklahoma. A produção combina elementos de drama, mistério e comédia enquanto explora temas como corrupção, poder e a busca incansável pela verdade.

Lee Raybon é um jornalista independente de Tulsa cuja obsessão por desmascarar a corrupção sempre o coloca em situações perigosas. Embora não seja exatamente um idealista, está determinado a expor as entranhas sujas da cidade, mesmo que isso represente riscos constantes para sua segurança. Quando sua mais recente reportagem investigando a poderosa família Washberg é seguida pelo suicídio suspeito de Dale Washberg, o protagonista sabe imediatamente que está diante de algo muito maior do que aparenta.

Seguindo pistas deixadas estrategicamente por Dale antes de morrer, o jornalista descobre que Betty Jo, a viúva, parece surpreendentemente mais interessada no cunhado do que no falecido marido. Conforme a investigação avança, Lee percebe que forças poderosas estão trabalhando ativamente para impedi-lo de descobrir a verdade, transformando sua busca por justiça em uma corrida contra o tempo e adversários implacáveis.

4. Percy Jackson e os Olimpianos – 2ª temporada (10/12)

A série “Percy Jackson e os Olimpianos” retorna adaptando “O Mar de Monstros”, acompanhando Percy em uma missão para salvar o Acampamento Meio-Sangue (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Criada e escrita para TV por Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, que também atuam como produtores executivos ao lado de Rebecca Riordan, a série retorna adaptando o segundo volume da saga literária, “O Mar de Monstros”. Walker Scobell reprisa seu papel como Percy Jackson, acompanhado por Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase e Aryan Simhadri como Grover Underwood. A temporada estreia com dois episódios, e os capítulos seguintes chegam toda quarta-feira ao Disney+.

A nova aventura começa quando a barreira mágica que protege o Acampamento Meio-Sangue é violada, colocando em risco todos os semideuses que vivem ali. Para salvar o local e resgatar seu amigo Grover, Percy precisa embarcar em uma jornada extremamente perigosa pelo temido Mar de Monstros, repleto de criaturas mitológicas e desafios mortais. Annabeth decide acompanhá-lo nessa missão arriscada, e a dupla ganha o reforço de Clarisse e de Tyson, o meio-irmão ciclope de Percy.

Juntos, o grupo enfrenta perigos constantes enquanto tenta impedir que Luke e o titã Cronos executem seus planos sinistros de destruir o acampamento e tudo o que conhecem. Entre monstros aterrorizantes, segredos revelados e provas de coragem, Percy e seus amigos precisam provar que são capazes de salvar não apenas o Acampamento Meio-Sangue, mas também impedir uma ameaça que pode destruir todo o mundo dos deuses.

5. Mauricio de Sousa: O Filme (12/12)

“Mauricio de Sousa: O Filme” apresenta os momentos decisivos da vida do artista e os bastidores da criação da Turma da Mônica (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Pedro Vasconcelos dirige esta produção, que conta com Mauro Sousa, Diego Laurmar, Thati Lopes, Natália Lage, Emílio Orciollo Netto e Elizabeth Savalla no elenco. A produção celebra a trajetória de um dos principais nomes dos quadrinhos brasileiros, compartilhando não apenas sua história pessoal, mas também a evolução de sua obra ao longo de décadas.

O filme acompanha a jornada de Mauricio desde sua infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos que mudaria sua vida para sempre. A narrativa explora como ele inventou uma carreira considerada completamente impossível na época, enfrentando desafios e preconceitos ao tentar se estabelecer profissionalmente no mercado brasileiro.

Por meio de suas aventuras para se sustentar e crescer como artista, o documentário compartilha os bastidores da criação de seus principais personagens icônicos, como Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Mesmo aos 90 anos, Mauricio continua se reinventando e fazendo sucesso, provando que criatividade e paixão não têm prazo de validade.