Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/11/2025

Nesta sexta-feira, os astros tenderão a despertar intuições profundas, criando leves oscilações emocionais ao longo do dia. Essas movimentações celestes poderão influenciar escolhas, relações e até decisões práticas, convidando você a observar com atenção cada sinal interno. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar o dia!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries

A intuição dos nativos de Áries poderá ganhar força, os ajudando a compreender inquietações e trazendo alívio emocional (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você sentirá que uma névoa está atrapalhando as suas percepções. Por outro lado, a sua intuição poderá ganhar força, o(a) ajudando a compreender inquietações antigas e trazendo alívio emocional. Em resumo, a sua energia vital fluirá de um modo mais delicado nesta sexta-feira, pedindo pausas estratégicas e escolhas conscientes.

Touro

Será importante que os nativos de Touro priorizem as conversas sinceras nos círculos sociais (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você estará mais sensível ao lidar com amizades e projetos coletivos. Com isso, perceberá situações que normalmente passariam despercebidas. Ademais, o desejo de se conectar profundamente com o círculo social poderá gerar tensões, mas também abrir espaço para compreensões valiosas. Ao longo do dia, priorize conversas sinceras e observe como as emoções influenciam as escolhas.

Gêmeos

As emoções influenciarão as decisões dos nativos de Gêmeos no setor profissional (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

As suas emoções tenderão a influenciar as decisões profissionais. Inclusive, a busca por reconhecimento nesse setor poderá gerar um certo conflito interno, pedindo clareza sobre o que realmente deseja. Para amenizar a situação, procure agir com calma e deixar que a sua intuição guie os próximos passos, mas sempre organizando as ideias e mantendo o foco.

Câncer

Os nativos de Câncer buscarão expandir os horizontes e os conhecimentos (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você tenderá a buscar novos horizontes e a expandir seus conhecimentos. No entanto, poderá surgir uma tensão entre o desejo de explorar e as pendências que exigirão solução imediata. A intuição ficará mais aflorada ao longo do dia, mas algumas dúvidas internas poderão gerar hesitação. No trabalho e nos estudos, será importante manter o foco e evitar dispersões para garantir decisões mais corretas.

Leão

Conversas sinceras poderão ajudar os nativos de Leão a fortalecerem os laços importantes (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

A sua sensibilidade estará intensa nesta sexta-feira, o que ativará emoções profundas e o desejo de entender melhor os vínculos. Será um dia de transformações internas e decisões que exigirão coragem. No processo, as conversas sinceras poderão ajudar a fortalecer os laços. No setor profissional, deverá manter o foco para não se perder em detalhes.

Virgem

As parcerias dos nativos de Virgem poderão exigir empatia, paciência e atenção (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você tenderá a buscar mais conexão emocional, embora algumas relações revelem certa instabilidade ao longo do dia. Parcerias poderão exigir doses extras de empatia, paciência e atenção. No campo profissional, a colaboração avançará de forma mais consistente, desde que as expectativas sejam alinhadas com clareza. Sua intuição estará aguçada e o(a) ajudará a perceber intenções, ajustar rotas e encontrar caminhos mais harmoniosos nos diferentes setores da vida.

Libra

A organização das tarefas ajudará os nativos de Libra a evitar desgastes (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Haverá uma oscilação entre o desejo de fazer tudo rápido e a necessidade de cuidar do bem-estar. Nesse cenário, a rotina poderá exigir mais energia, trazendo pequenas tensões ou irritações. Portanto, procure organizar as tarefas para evitar desgastes. Também será importante observar os sinais de cansaço e respeitar os seus limites.

Escorpião

Os nativos de Escorpião sentirão a necessidade de estruturar as ideias e lidar com as emoções de forma responsável (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de estruturar as suas ideias criativas e lidar com as emoções de forma responsável. No processo, frustrações poderão surgir se as expectativas não forem ajustadas, especialmente nas atividades pessoais ou nos relacionamentos afetivos. Em relação ao trabalho, a disciplina e o foco trarão melhores resultados do que a impulsividade.

Sagitário

Os nativos de Sagitário deverão buscar o equilíbrio entre responsabilidades e cuidado pessoal (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

A necessidade de organizar o ambiente familiar e encontrar segurança emocional estará presente. Nesse contexto, tensões poderão surgir se conflitos antigos não forem bem resolvidos. Será importante exercer a paciência e a reflexão, assim como buscar o equilíbrio entre responsabilidades e cuidado pessoal, evitando decisões impulsivas e fortalecendo os laços.

Capricórnio

Desde que os nativos de Capricórnio mantenham a flexibilidade, algumas surpresas poderão abrir caminhos interessantes (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Nesta sexta-feira, a sua mente estará mais agitada, com ideias surgindo rapidamente. Porém, também haverá dificuldade para manter o foco. Como consequência, mal-entendidos tenderão a surgir por falta de atenção aos detalhes. No trabalho e nos estudos, evite decisões precipitadas e tenha cautela antes de reagir. Por fim, será possível que surpresas abram caminhos interessantes, desde que você mantenha a flexibilidade.

Aquário

Os nativos de Aquário poderão se deparar com mudanças nas finanças e nos valores pessoais (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de segurança. No entanto, mudanças inesperadas poderão surgir, especialmente nas finanças e nos valores pessoais. Diante desse cenário, deverá avaliar as consequências antes de agir, mas sem perder a criatividade e a esperança de novas oportunidades. Inclusive, alguns ajustes no setor financeiro possivelmente serão necessários.

Peixes

Os nativos de Peixes sentirão vontade de se expressar de forma autêntica (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)

Uma energia intensa afetará a sua identidade e emoções, trazendo a necessidade de se expressar de forma autêntica. Entretanto, também haverá uma instabilidade interna, o que influenciará os impulsos. Portanto, tome cuidado com as reações e invista na reflexão e no autoconhecimento, buscando equilibrar intuição e razão.