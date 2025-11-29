InícioRevista do Correio
Dadinho de tapioca: 3 receitas rápidas para fazer em casa

Aprenda a preparar opções práticas desse prato saboroso e versátil

Dadinho de tapioca com molho de pimenta (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Crocante por fora, macio por dentro e extremamente versátil, o dadinho de tapioca conquistou espaço nas mesas brasileiras como petisco, entrada e até acompanhamento. Simples de preparar, ele permite inúmeras combinações de sabores, doces ou salgadas, e pode ser feito com poucos ingredientes. Perfeito para receber amigos, incrementar a rotina ou dar um toque especial a momentos informais, esse prato prova que praticidade e sabor podem caminhar juntos na cozinha.

A seguir, veja 3 receitas rápidas de dadinho de tapioca para fazer em casa!

Dadinho de tapioca com molho de pimenta

Ingredientes

Dadinho de tapioca

  • 500 g de goma de tapioca
  • 500 ml de leite integral
  • 250 g de queijo coalho ralado grosseiramente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar
  • Manteiga para untar

Molho de pimenta

  • 1 pimenta dedo-de-moça picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de vinagre de maçã
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Dadinho de tapioca

Em uma tigela, coloque a goma de tapioca e reserve. Em uma panela, adicione o leite e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, despeje o leite quente sobre a tapioca e misture bem até hidratar completamente. Acrescente o queijo coalho e misture até tudo ficar bem incorporado. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misturando bem. 

Transfira a massa para uma forma untada com manteiga, espalhando bem e pressionando para ficar uniforme. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por no mínimo 2 horas ou até ficar bem firme. Após gelar, desenforme e corte em cubos de tamanho uniforme. Em uma frigideira funda, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os cubos aos poucos até ficarem bem dourados. Retire e escorra em papel-toalha. Reserve.

Molho de pimenta

Em uma panela, coloque a pimenta dedo-de-moça, o alho, o açúcar, o vinagre de maçã e a água. Leve ao fogo baixo, mexendo até o açúcar dissolver completamente. Continue cozinhando por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho engrossar levemente. Tempere com sal e finalize com um fio de azeite. Sirva com os dadinhos de tapioca. 

Dadinho de tapioca doce servido em colher de madeira ao lado de tigela com doce de leite em cima de mesa de madeira
Dadinho de tapioca doce (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

Dadinho de tapioca doce

Ingredientes

  • 500 g de goma de tapioca
  • 500 ml de leite integral
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a goma de tapioca e reserve. Em uma panela, coloque o leite integral, o leite de coco e o açúcar. Leve ao fogão em fogo médio, mexendo até aquecer bem e começar a ferver. Assim que levantar fervura, despeje a mistura quente sobre a tapioca e misture bem até hidratar completamente. Acrescente a essência de baunilha e misture novamente. 

Transfira a massa para uma forma untada com manteiga, espalhe bem e pressione para nivelar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por no mínimo 2 horas, até ficar bem firme. Retire da geladeira, desenforme e corte em cubos uniformes. Coloque em uma forma e leve ao forno pré-aquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Retire do forno quando estiverem dourados e levemente crocantes por fora. Ainda quentes, passe os dadinhos na canela em pó.

Dica: sirva com doce de leite

Dadinho de tapioca com castanha-de-caju

Ingredientes

  • 500 g de goma de tapioca
  • 500 ml de leite integral
  • 200 g de queijo coalho ralado grosseiramente
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para untar e fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a goma de tapioca e reserve. Em uma panela, aqueça o leite em fogo médio até iniciar fervura. Despeje o leite quente sobre a tapioca e misture até hidratar. Acrescente o queijo coalho, a castanha-de-caju, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Transfira para uma forma untada com óleo, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por no mínimo 2 horas, até ficar bem firme. Retire da geladeira, desenforme e corte em cubos uniformes. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os dadinhos de tapioca na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.

