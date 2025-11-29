Dadinho de tapioca: 3 receitas rápidas para fazer em casa

Crocante por fora, macio por dentro e extremamente versátil, o dadinho de tapioca conquistou espaço nas mesas brasileiras como petisco, entrada e até acompanhamento. Simples de preparar, ele permite inúmeras combinações de sabores, doces ou salgadas, e pode ser feito com poucos ingredientes. Perfeito para receber amigos, incrementar a rotina ou dar um toque especial a momentos informais, esse prato prova que praticidade e sabor podem caminhar juntos na cozinha.

A seguir, veja 3 receitas rápidas de dadinho de tapioca para fazer em casa!

Dadinho de tapioca com molho de pimenta

Ingredientes

Dadinho de tapioca

500 g de goma de tapioca

500 ml de leite integral

250 g de queijo coalho ralado grosseiramente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Manteiga para untar

Molho de pimenta

1 pimenta dedo-de-moça picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de vinagre de maçã

1/4 de xícara de chá de água

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Dadinho de tapioca

Em uma tigela, coloque a goma de tapioca e reserve. Em uma panela, adicione o leite e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, despeje o leite quente sobre a tapioca e misture bem até hidratar completamente. Acrescente o queijo coalho e misture até tudo ficar bem incorporado. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misturando bem.

Transfira a massa para uma forma untada com manteiga, espalhando bem e pressionando para ficar uniforme. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por no mínimo 2 horas ou até ficar bem firme. Após gelar, desenforme e corte em cubos de tamanho uniforme. Em uma frigideira funda, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os cubos aos poucos até ficarem bem dourados. Retire e escorra em papel-toalha. Reserve.

Molho de pimenta

Em uma panela, coloque a pimenta dedo-de-moça, o alho, o açúcar, o vinagre de maçã e a água. Leve ao fogo baixo, mexendo até o açúcar dissolver completamente. Continue cozinhando por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho engrossar levemente. Tempere com sal e finalize com um fio de azeite. Sirva com os dadinhos de tapioca.

Dadinho de tapioca doce (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

Dadinho de tapioca doce

Ingredientes

500 g de goma de tapioca

500 ml de leite integral

200 ml de leite de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

em pó Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a goma de tapioca e reserve. Em uma panela, coloque o leite integral, o leite de coco e o açúcar. Leve ao fogão em fogo médio, mexendo até aquecer bem e começar a ferver. Assim que levantar fervura, despeje a mistura quente sobre a tapioca e misture bem até hidratar completamente. Acrescente a essência de baunilha e misture novamente.

Transfira a massa para uma forma untada com manteiga, espalhe bem e pressione para nivelar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por no mínimo 2 horas, até ficar bem firme. Retire da geladeira, desenforme e corte em cubos uniformes. Coloque em uma forma e leve ao forno pré-aquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Retire do forno quando estiverem dourados e levemente crocantes por fora. Ainda quentes, passe os dadinhos na canela em pó.

Dica: sirva com doce de leite

Dadinho de tapioca com castanha-de-caju

Ingredientes

500 g de goma de tapioca

500 ml de leite integral

200 g de queijo coalho ralado grosseiramente

coalho ralado grosseiramente 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para untar e fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a goma de tapioca e reserve. Em uma panela, aqueça o leite em fogo médio até iniciar fervura. Despeje o leite quente sobre a tapioca e misture até hidratar. Acrescente o queijo coalho, a castanha-de-caju, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Transfira para uma forma untada com óleo, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por no mínimo 2 horas, até ficar bem firme. Retire da geladeira, desenforme e corte em cubos uniformes. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os dadinhos de tapioca na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.