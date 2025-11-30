Tarot semanal: previsão para os signos de 01 a 07 de dezembro de 2025

A semana será ideal para a busca por equilíbrio emocional (Imagem: SpiraX87 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana, de forma geral, será marcada por movimentos intensos e transformadores para todos os signos. As energias indicam avanços importantes, maior clareza mental e abertura para decisões que antes pareciam difíceis de tomar. O período favorecerá ações conscientes e a busca por equilíbrio emocional.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – O Mago

A semana será de fazer acontecer. A carta “O Mago” mostra que você terá tudo nas mãos. As ideias fluirão, a comunicação melhorará e a coragem surgirá com naturalidade. Você poderá tomar atitudes importantes, sem medo de ser feliz.

Touro – Quatro de Ouros

A carta “Quatro de Ouros” revela que você tenderá a ficar mais apegado(a), tanto ao dinheiro quanto aos sentimentos. Será positivo cuidar do que é seu, mas será importante não fechar demais o coração. O equilíbrio se tornará essencial.

Gêmeos – Valete de Espadas

A carta “Valete de Espadas” mostra que sua mente permanecerá ativa. Você sentirá curiosidade, terá muitas perguntas, ideias novas e desejo de aprender. A semana será excelente para estudar, trocar informações e descobrir novidades.

Câncer – Dez de Copas

A carta “Dez de Copas” indica que a semana trará aconchego, carinho e momentos agradáveis ao lado de quem você ama. Haverá união, afeto e sensação de pertencimento. Tente aproveitar o clima positivo.

Leão – Rei de Paus

A carta “Rei de Paus” revela que você chegará com presença, liderança e intensidade no olhar. Poderá assumir o comando da própria vida e brilhar naturalmente. A semana será ideal para liderar, decidir e se posicionar.

Virgem – Oito de Ouros

A carta “Oito de Ouros” mostra que o período será marcado por foco, dedicação e capricho. Ela revela evolução contínua, passo a passo. Não será sobre pressa, e sim sobre constância.

Libra – A Justiça

A carta “A Justiça” mostra que será uma semana de decisões, ajustes e resoluções. O universo pedirá equilíbrio e honestidade. Tudo que for feito com verdade tenderá a fluir com mais leveza.

Escorpião – Nove de Espadas

A carta “Nove de Espadas” pede atenção para não criar preocupações desnecessárias. Nem tudo será tão pesado quanto parecerá. A semana pedirá cuidado com a mente, noites de descanso e respirações profundas quando a ansiedade aparecer.

Sagitário – Roda da Fortuna

Mudanças inesperadas poderão surgir. A carta “Roda da Fortuna” indica movimentos, transformações e oportunidades renovadas. Confiar no fluxo da vida trará bons resultados.

Capricórnio – O Imperador

A carta “O Imperador” revela que você poderá assumir o controle das situações. Organizar, estruturar, decidir e colocar ordem se tornará parte da semana. O período trará força, posicionamento e segurança nas escolhas.

Aquário – Dez de Paus

A carta “Dez de Paus” mostra que um cansaço extra poderá aparecer. Você perceberá que está carregando mais do que deveria. A semana será ideal para aliviar pesos, dividir tarefas e descansar um pouco.

Peixes – A Lua

A carta “A Lua” indica que você vivenciará uma semana sensível, intuitiva e sonhadora. As emoções ficarão mais profundas e a intuição se fortalecerá. Conectar-se ao próprio sentir trará clareza para seguir o melhor caminho.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.